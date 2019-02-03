 Барби в инвалидной коляске и другие новинки мира игрушек | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.01.2020

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Культура и стиль жизни

Барби в инвалидной коляске и другие новинки мира игрушек

В немецком Нюрнберге проходит самая крупная в мире ярмарка-выставка игрушек и игр. В этом году в фокусе - экологичность и толерантность.

  • Кубики для детского конструктора Mega Bloks

    Новинки из мира игрушек

    На самой крупной в мире ярмарке-выставке игрушек и игр, которая проходит в баварском Нюрнберге до 2 февраля, становится очевидным, что "зеленый тренд" добрался и до мира игрушечного. Так, кубики для детского конструктора Mega Bloks фирма Fisher Price теперь создает из биосмолы.

  • Деревянные игрушки фирмы Selecta

    Новинки из мира игрушек

    Деревянные игрушки немецкая фирма Selecta производит в Германии, используя только древесину, полученную в результате устойчивого лесопользования, красители на водной основе и ручной труд. Благородство своих изделий в Нюрнберге производитель решил подчеркнуть с помощью двойников принца Уильяма, Кейт и их сына Луи.

  • Конструктор Geomag из переработанного пластика

    Новинки из мира игрушек

    Швейцарская компания Geomag выпускает магнитный конструктор. В его производстве она намеренно отказалась от биопластмассы и использует для стержней с магнитами на концах только переработанный пластик. На создание этого материала у фирмы ушло два года.

  • Кубики в форме цифр из натуральной и жидкой древесины

    Новинки из мира игрушек

    Кубики в форме цифр Calculix number bricks, детище немецкого стартапа ESM Visions, не только обучают арифметике, но и помогают сберегать природные ресурсы. В них используются натуральная и "жидкая" древесина, на которую идут отходы деревообработки. За эту идею в Нюрнберге стартап наградили премией ToyAward.

  • Кукла Барби

    Новинки из мира игрушек

    Экологичность важна и концерну Mattel. К 2030 году он планирует производить свои игрушки и упаковку для них из утилизированного пластика или биопластмассы. Пока это проблематично. Зато с этой куклой на рынке игрушек распространяется новый тренд. В инвалидной коляске или с наголо бритой головой, Барби учит толерантности и уважению.

  • Настольная игра Feel and Race немецкой фирмы HABA

    Новинки из мира игрушек

    В этот тренд вписываются и игры для людей с особенностями здоровья. В настольной игре Feel and Race немецкой фирмы HABA - простые правила, игровое поле с углублениями, чтобы фигуры не падали, а форма фишек позволяет их легче удержать в руке и к тому же распознать на ощупь разницу между ними. Это разработка для тех, кто испытывает проблемы с мелкой моторикой, концентрацией внимания или со зрением.

  • Игра Smart SuperZoom немецкой фирмы fischertechnik превращает этот гаджет в прибор для макросъемки.

    Новинки из мира игрушек

    Производители пытаются отвлечь детей (да и взрослых!) от компьютерных игр и используют их персонажей в реальном мире: они становятся героями настольных игр, мотивами для пазлов и плюшевыми игрушками. Нашлась и оригинальная идея для смартофона! Игра Smart SuperZoom немецкой фирмы fischertechnik превращает этот гаджет в прибор для макросъемки.

  • Архитектурный конструктор Lego

    Новинки из мира игрушек

    Среди новинок - немало игрушек для взрослых. Например - архитектурный конструктор Lego, с помощью которого можно создать панораму Токио. Красота!

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Кубики для детского конструктора Mega Bloks

    Новинки из мира игрушек

    На самой крупной в мире ярмарке-выставке игрушек и игр, которая проходит в баварском Нюрнберге до 2 февраля, становится очевидным, что "зеленый тренд" добрался и до мира игрушечного. Так, кубики для детского конструктора Mega Bloks фирма Fisher Price теперь создает из биосмолы.

  • Деревянные игрушки фирмы Selecta

    Новинки из мира игрушек

    Деревянные игрушки немецкая фирма Selecta производит в Германии, используя только древесину, полученную в результате устойчивого лесопользования, красители на водной основе и ручной труд. Благородство своих изделий в Нюрнберге производитель решил подчеркнуть с помощью двойников принца Уильяма, Кейт и их сына Луи.

  • Конструктор Geomag из переработанного пластика

    Новинки из мира игрушек

    Швейцарская компания Geomag выпускает магнитный конструктор. В его производстве она намеренно отказалась от биопластмассы и использует для стержней с магнитами на концах только переработанный пластик. На создание этого материала у фирмы ушло два года.

  • Кубики в форме цифр из натуральной и жидкой древесины

    Новинки из мира игрушек

    Кубики в форме цифр Calculix number bricks, детище немецкого стартапа ESM Visions, не только обучают арифметике, но и помогают сберегать природные ресурсы. В них используются натуральная и "жидкая" древесина, на которую идут отходы деревообработки. За эту идею в Нюрнберге стартап наградили премией ToyAward.

  • Кукла Барби

    Новинки из мира игрушек

    Экологичность важна и концерну Mattel. К 2030 году он планирует производить свои игрушки и упаковку для них из утилизированного пластика или биопластмассы. Пока это проблематично. Зато с этой куклой на рынке игрушек распространяется новый тренд. В инвалидной коляске или с наголо бритой головой, Барби учит толерантности и уважению.

  • Настольная игра Feel and Race немецкой фирмы HABA

    Новинки из мира игрушек

    В этот тренд вписываются и игры для людей с особенностями здоровья. В настольной игре Feel and Race немецкой фирмы HABA - простые правила, игровое поле с углублениями, чтобы фигуры не падали, а форма фишек позволяет их легче удержать в руке и к тому же распознать на ощупь разницу между ними. Это разработка для тех, кто испытывает проблемы с мелкой моторикой, концентрацией внимания или со зрением.

  • Игра Smart SuperZoom немецкой фирмы fischertechnik превращает этот гаджет в прибор для макросъемки.

    Новинки из мира игрушек

    Производители пытаются отвлечь детей (да и взрослых!) от компьютерных игр и используют их персонажей в реальном мире: они становятся героями настольных игр, мотивами для пазлов и плюшевыми игрушками. Нашлась и оригинальная идея для смартофона! Игра Smart SuperZoom немецкой фирмы fischertechnik превращает этот гаджет в прибор для макросъемки.

  • Архитектурный конструктор Lego

    Новинки из мира игрушек

    Среди новинок - немало игрушек для взрослых. Например - архитектурный конструктор Lego, с помощью которого можно создать панораму Токио. Красота!

    Автор: Татьяна Вайнман


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