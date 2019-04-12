Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк )

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По данным аналитиков ВШЭ и Внешэкономбанка, в руках 3 процентов самых богатых россиян сконцентрированы почти все наличные сбережения и финансовые активы страны.
Сотрудников Федерального бюро расследований интересуют встречи Джареда Кушнера с послом РФ Сергеем Кисляком и председателем "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым.
Лариса Маркус и Екатерина Глушакова признаны виновными в мошенничестве и растрате. По версии следствия, они похитили около 114 млн рублей.
Советник президента США и его зять Джаред Кушнер согласился ответить на вопросы комитета Сената по разведке в рамках расследования "российских связей" Дональда Трампа.
Несмотря на конфликт в Донбассе, в 2016 году РФ стала крупнейшим инвестором на Украине, вложив 1,6 млрд долларов. Большая их часть пошла в банковский сектор. В этом году ситуация изменится.
Сотрудник Внешэкономбанка Евгений Буряков собирал информацию о возможных санкциях США в отношении российских банков. Он пошел на сделку со следствием и был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.
Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк готовы расстаться с дочерними компаниями на Украине, сообщил "Коммерсант". По оценкам экспертов, ситуация там стабилизируется, и это дает фининститутам шанс продать дочерние структуры.
Минюст США начал расследование по поводу участия госструктур РФ в допинге российских спортсменов. Российских атлетов могут отстранить от участия в Олимпиаде в Бразилии. Истребители ВВС Великобритании осуществили перехват пяти российских самолетов.
"Внешэкономбанк" утратил запас прочности, заявил российский премьер Дмитрий Медведев. На докапитализацию банка власти потратят 150 млрд рублей. Эксперты считают, что банк не надо спасать.
Стоящие перед РФ внешние угрозы меркнут в сравнении с внутренними - административными барьерами и неэффективностью расходования средств. Репортаж DW с экспертного круглого стола.
Малый и средний бизнес в России задыхается от недостатка финансирования. А чрезмерный контроль и произвол ревизоров отнимают ежегодно около 7 процентов ВВП страны, указывают эксперты.
Прокладку части "Турецкого потока" на территории Греции полностью профинансирует российский Внешэкономбанк. Начало работ планируется на 2016 год.
Кризиса в российской экономике нет, заявляют некоторые чиновники. Однако эксперты предупреждают, что пик спада еще не пройден. В том, когда падение достигнет дна, разбиралась DW.
Рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги дочерних предприятий Сбребанка, Внешэкономбанка и ВТБ. Негативных оценок экспертов удостоились, в частности, Банк Москвы и МСП банк.
Рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги Сбербанка, Внешэкономбанка и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. На оценки экспертов повлияло ухудшение суверенного рейтинга России.
Внешэкономбанк намерен открыть филиал в Гонконге. За ним последуют другие финансовые институты, а ряд энергетических концернов заинтересован в размещении бумаг на гонконгских биржевых площадках.
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