Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк )

Россия едва ли останется крупнейшим инвестором на Украине

Несмотря на конфликт в Донбассе, в 2016 году РФ стала крупнейшим инвестором на Украине, вложив 1,6 млрд долларов. Большая их часть пошла в банковский сектор. В этом году ситуация изменится.