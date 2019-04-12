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Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк )

Bildergalerie, Germanismen in der russischen Sprache 2563267 01/29/2015 An employee during the bundling of banknotes at a Perm printing factory of the Federal State Unitary Enterprise ÄúGoznakÄù. Maksim Bogodvid/RIA Novosti | © picture-alliance/dpa/M.Bogodvid

Почти всеми богатствами России владеют 3 процента населения 12.04.2019

По данным аналитиков ВШЭ и Внешэкономбанка, в руках 3 процентов самых богатых россиян сконцентрированы почти все наличные сбережения и финансовые активы страны.
Senior White House adviser Jared Kushner arrives to attend US President Donald Trump's press conference on February 16, 2017 at the White House in Washington, DC. / AFP / NICHOLAS KAMM (Photo credit should read NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)

ФБР считает зятя Трампа ключевым фигурантом расследования связей с РФ 26.05.2017

Сотрудников Федерального бюро расследований интересуют встречи Джареда Кушнера с послом РФ Сергеем Кисляком и председателем "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым.

3076482 04/18/2017 Moscow, Russia. Center: Vneshprombank President Larisa Markus, charged with embezzling over 114 billion rubles from the bank, after preliminary hearings at Khamovniki district court. Ramil Sitdikov/Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa |

Экс-глава Внешпромбанка получила девять лет тюрьмы 12.05.2017

Лариса Маркус и Екатерина Глушакова признаны виновными в мошенничестве и растрате. По версии следствия, они похитили около 114 млн рублей.
United States President Donald Trump speaks as Jared Kushner his senior adviser looks on during a listening session with manufacturing CEOs in the State Dining Room of the White House on February 23, 2017 in Washington, DC. Credit: Olivier Douliery / Pool via CNP Foto: Olivier Douliery/Consolidated News Photos/Olivier Douliery - Pool via CNP | Verwendung weltweit

Зять Трампа расскажет сенаторам о встречах с послом РФ и главой Внешэкономбанка 27.03.2017

Советник президента США и его зять Джаред Кушнер согласился ответить на вопросы комитета Сената по разведке в рамках расследования "российских связей" Дональда Трампа.
Geldscheine: Ukrainische Grivna, Euro und Dollar Foto: DW Korrespondent Alexander Sawizky, Undatierte Aufnahme, Eingestellt 13.07.2011

Россия едва ли останется крупнейшим инвестором на Украине 03.03.2017

Несмотря на конфликт в Донбассе, в 2016 году РФ стала крупнейшим инвестором на Украине, вложив 1,6 млрд долларов. Большая их часть пошла в банковский сектор. В этом году ситуация изменится.
No Spy Schriftzug auf USA-Fahne, No Spy Abkommen

Россиянин в США получил 2,5 года тюрьмы за шпионаж 25.05.2016

Сотрудник Внешэкономбанка Евгений Буряков собирал информацию о возможных санкциях США в отношении российских банков. Он пошел на сделку со следствием и был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.
Women walk past an office of Sberbank in Moscow September 12, 2014. The United States will take new steps to limit access of major Russian banks, including Sberbank, to U.S. debt and equity markets to punish Russia for its intervention in Ukraine, sources familiar with matter said. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT)

"Коммерсант": Банки РФ ищут возможности ухода с Украины 18.05.2016

Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк готовы расстаться с дочерними компаниями на Украине, сообщил "Коммерсант". По оценкам экспертов, ситуация там стабилизируется, и это дает фининститутам шанс продать дочерние структуры.

DW Новости за 100 секунд (18.05.2016) 18.05.2016

Минюст США начал расследование по поводу участия госструктур РФ в допинге российских спортсменов. Российских атлетов могут отстранить от участия в Олимпиаде в Бразилии. Истребители ВВС Великобритании осуществили перехват пяти российских самолетов.
Bildunterschrift:A Russian ruble coin is pictured in front of St. Basil cathedral in central Moscow, on November 20, 2014. After having recently spent billions of dollars per day to support the ruble in a flexible trading band that limited swings in the currency, the Bank of Russia ended its unlimited daily interventions to avoid speculation against the currency. Russian ruble has lost more than 30 percent during the last four months to Euro and US dollar. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Лучший способ "лечения" ВЭБа - его ликвидация? 06.04.2016

"Внешэкономбанк" утратил запас прочности, заявил российский премьер Дмитрий Медведев. На докапитализацию банка власти потратят 150 млрд рублей. Эксперты считают, что банк не надо спасать.
anbei sind die Fotos zum Thema Gefahren bei Militarisierung der russischen Wirtschaft, die unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa gestern bei der Expertenkonferenz gemacht hat. Auf den Bilder sind Teilnehmer der Konferenz. Schlüsselworter: Russland, Moskau, Militarisierung der russischen Wirtschaft, Ewlaliya Samedowa DW/E.Samedowa

Эксперты: Самые опасные вызовы для экономики России исходят от чиновников 09.12.2015

Стоящие перед РФ внешние угрозы меркнут в сравнении с внутренними - административными барьерами и неэффективностью расходования средств. Репортаж DW с экспертного круглого стола.
Lage der kleinen Unternehmer in Krymsk (eine Stadt in Russland, wo während der Flut 140 Leute untergegangen sind und viele Häuser wurden zerstört), die unsere Korrespondentin Evlaliya Samedowa am 4. August Vorort gemacht hat. Copyright DW. Auf den Bilder ist ein lokaler Markt in Krymsk.

Эксперты: Малый и средний бизнес не нужен российским властям 14.11.2015

Малый и средний бизнес в России задыхается от недостатка финансирования. А чрезмерный контроль и произвол ревизоров отнимают ежегодно около 7 процентов ВВП страны, указывают эксперты.
Dec. 2, 2014 - Varna, BGR - Workers arrange pipes delivered for construction of the South Stream gas pipeline and load them on a ship for unknown direction at the Black sea harbour of Varna some 450 kms (260 miles) east of the Bulgarian capital Sofia, Tuesday, Dec. 02, 2014. Russian President Vladimir Putin said on Monday that Russia would stop construction of the South Stream gas pipeline, shelving a strategically important project that Moscow was counting on to keeps its influence in south-eastern Europe. Photo by: Petar Petrov/Impact Press Group/NurPhoto

Москва и Афины договорились о продлении "Турецкого потока" 19.06.2015

Прокладку части "Турецкого потока" на территории Греции полностью профинансирует российский Внешэкономбанк. Начало работ планируется на 2016 год.
Eine russische Ein-Rubel-Münze aufgenommen am 16.12.2014 in Kaufbeuren (Bayern). Foto: Karl-Josef Hildenbrand /dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Спад в российской экономике: далеко ли до дна? 31.05.2015

Кризиса в российской экономике нет, заявляют некоторые чиновники. Однако эксперты предупреждают, что пик спада еще не пройден. В том, когда падение достигнет дна, разбиралась DW.
A sign for Moody's Corp. is shown Aug. 13, 2010 in New York. Moody's Investors Service is a credit rating agency. (AP Photo/Mark Lennihan)

Moody's понизило рейтинги "дочек" крупных российских банков 28.02.2015

Рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги дочерних предприятий Сбребанка, Внешэкономбанка и ВТБ. Негативных оценок экспертов удостоились, в частности, Банк Москвы и МСП банк.
A sign for Moody's Corp. is shown Aug. 13, 2010 in New York. Moody's Investors Service is a credit rating agency. (AP Photo/Mark Lennihan)

Moody's понизило рейтинги Сбербанка и ВЭБ 19.01.2015

Рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги Сбербанка, Внешэкономбанка и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. На оценки экспертов повлияло ухудшение суверенного рейтинга России.
The Sheung Wan neighbourhood (bottom) on Hong Kong island is seen from a residential building with the skyscrapers of the central business district behind on July 30, 2013. The Hong Kong Observatory issued a hot weather warning on July 30 as temperatures rose to 33 degrees Celsius, common for the summer months in Hong Kong's subtropical climate. AFP PHOTO / ALEX OGLE (Photo credit should read Alex Ogle/AFP/Getty Images)

Российские банки и энергоконцерны переориентируются на Гонконг 08.11.2014

Внешэкономбанк намерен открыть филиал в Гонконге. За ним последуют другие финансовые институты, а ряд энергетических концернов заинтересован в размещении бумаг на гонконгских биржевых площадках.
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