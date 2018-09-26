 Банки ввезли в Россию рекордный объем евро | Новости из Германии о России | DW | 27.09.2018

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Россия

Банки ввезли в Россию рекордный объем евро

Эксперты связывают рост импорта европейской валюты в Россию с угрозой американских санкций против госбанков РФ.

Купюры евро

Российские банки в июле ввезли в страну рекордный для периода с 2014 года объем евро - всего около 2,1 млрд в пересчете на доллары США. Об этом свидетельствуют обнародованные Центральным банком РФ сводные данные об объемах и валютной структуре операций на внутреннем валютном рынке.

Контекст

Оздоровление банковского сектора в России продолжается. Как рядовой вкладчик может застраховать себя от потери сбережений при банкротстве банков, выясняла DW. (14.02.2018)

К концу 2018 года проценты по депозитам для населения в коммерческих банках РФ могут сильно снизиться, говорят эксперты. Это лишь одна из причин, почему россияне не несут деньги в банк. (05.02.2018)

Эта сумма появилась на счету работающего в аннексированном Крыму банка в феврале. Ни ЦБ, ни Агентство по страхованию вкладов официально не информировали о выделении кредита Генбанку, сообщают "Ведомости". (21.09.2018)

По данным экспертов, опрошенных агентством РБК, рост импорта европейской валюты связан с ожиданием возможных американских санкций в отношении госбанков РФ, а также с возросшим оттоком капитала из России.

Как пояснил руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук - несмотря на то, что речь идет о штрафных мерах со стороны Вашингтона, вывоз капитала может произойти и в евро.

Репатриация капиталов

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российские предприниматели начали репатриацию части капиталов из-за "непредсказуемости Белого дома и Конгресса" США и "под угрозой драконовских мер" Запада.

В то же время частные клиенты российских банков только в августе 2018 года сняли с валютных депозитов 1,5 млрд долларов. Это также связано с опасениями возможного введения санкций США против госбанков России и слухами о предполагаемой конвертации валютных вкладов в рубли.

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    Секретная смесь

    Хлопок отбеливают, моют и изготавляют из него бумажную кашицу. Точный ее состав держится в секрете. Так называемая "Круглосеточная бумагоделательная машина" отливает из этой бумажной массы длинные полотна бумаги. Уже на этом этапе производства бумага содержит некоторые из многочисленных элементов защиты купюр - такие, например, как водяные знаки.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Хитроумная защита

    Разработчики денежных знаков придумали более десяти защитных признаков для банкнот евро, чтобы затруднить изготовление фальшивых денег. Один из этих признаков – пленочная аппликация. На фотографии, сделанной в частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, видно, как пленка прессуется на бумагу для денежных купюр

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Глубокая печать под многотонным прессом

    В типографии на бумагу наносится краска. На изготовление 400 тысяч купюр достоинством в 20 евро требуется десять килограмм краски. Затем купюры прогоняют через другие станки. При помощи пресса в 80 тонн осуществляется глубокая печать, которую практически невозможно подделать. Заказы на печатание купюр распределяются между странами Еврозоны в соответствии с установленными квотами.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Дизайнер банкнот

    Райнхольд Герштеттер (Reinhold Gerstetter) отвечает за дизайн банкнот евро. График из Германии рисовал в свое время лица знаменитых людей, которые были изображены на немецких марках. Каждому номиналу купюр евро соответствует та или иная европейская культурная эпоха.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    От семи до 16 центов за банкноту

    Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


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Контекст

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро. Это еще один шаг европейцев в борьбе против фальшивомонетчиков. Все подробности о новой купюре – у DW. (03.04.2017)  

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