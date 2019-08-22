Балтийский путь к независимости: как это было 30 лет назад (фотогалерея)

23 августа 1989 года жители трех балтийских республик взялись за руки и выстроились в живую цепь, соединившую Таллин, Ригу и Вильнюс. Это была акция за независимость. Ее самые яркие моменты - в галерее DW.
25 марта 1949 года власти СССР начали секретную операцию по депортации в Сибирь жителей Литвы, Латвии и Эстонии. Последствия тех трагических событий до сих пор ощущаются в этих странах. (25.03.2019)
4 июля 1941 года нацисты и их местные пособники сожгли хоральную синагогу в Риге. Оценку событиям того времени и их осмыслению нашими современниками дает историк Екатерина Махотина. (04.07.2019)
Совет Европы изучил ситуацию с правами нацменьшинств в Латвии. Основные вопросы вызывают перевод русских школ на латышский язык обучения, жесткий закон о госязыке и дискриминация неграждан. (17.10.2018)
После многолетних дискуссий в Латвии рассекречены документы КГБ. Не станет ли это поводом для самосуда и что таят в себе архивы, которые в латвийских СМИ называют "мешками ЧК"? (20.12.2018)