 Баку прекратит военные действия в Карабахе при условии вывода армянских сил | Новости из Германии о Европе | DW | 30.09.2020

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Европа

Баку прекратит военные действия в Карабахе при условии вывода армянских сил

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратятся после полного вывода из региона ВС Армении, заявил президент Азербайджана Алиев. Президент Армении Саркисян обратился к лидерам арабских стран.

Бои в Нагорном Карабахе

Бои в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана готовы прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе при условии вывода из региона вооруженных сил Армении. "У нас только одно условие - ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли", - заявил президент Ильхам Алиев в среду, 30 сентября, на встрече в Баку с ранеными в боестолкновениях.

Он подчеркнул, что "бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе", если армянские власти выполнят выдвигаемое Баку условие. "Мы хотим мира и хотим решения конфликта", - добавил Алиев.

Одновременно президент Азербайджана отметил, что считает неуместными "призывы какой-либо стороны к диалогу" после безрезультатных усилий Минской группы ОБСЕ. "Есть формат международных переговоров, который, к сожалению, не дает никакого результата", - отметил он.

Президент Армении обратился к лидерам арабских стран

Между тем президент Армении Армен Саркисян обратился к лидерам арабских стран в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. В частности, он направил письмо королю Иордании Абдалле II с призывом использовать международные связи и авторитет для немедленного прекращения кровопролития в этом регионе, сообщила пресс-служба армянского президента. "Азербайджан начал очередное нападение в отношении Нагорного Карабаха, превращая в цель также гражданское население", - говорится в письме Саркисяна.

В письме к президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси Саркисян подчеркнул необходимость урегулирования конфликта путем переговоров. "Он не имеет военного решения. Мы доказали, что это в прошлом и докажем вновь", - заявил он. В ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани стороны сошлись во мнениях о необходимости достичь мира в Нагореном Карабахе "посредством диалога и переговоров", - говорится далее в сообщении пресс-службы Саркисяна.

Эскалация конфликта из-за Нагорного Карабаха

Бои на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана продолжаются уже четвертый день подряд, принимая все более ожесточенный характер. 27 сентября Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения вместе с РФ входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В то же время Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

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    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

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    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

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    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Напоминание о войне

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    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:16

Что говорят о войне в Карабахе в армянской и азербайджанской диаспорах Германии

Контекст

Что говорят армяне и азербайджанцы в Германии о боях в Нагорном Карабахе

Более 50 тысяч армян и вдвое больше азербайджанцев живут в ФРГ. DW поговорила с представителями обеих диаспор об эскалации в Нагорном Карабахе и возможности разрешения конфликта.  

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