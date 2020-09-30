Баку прекратит военные действия в Карабахе при условии вывода армянских сил

Власти Азербайджана готовы прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе при условии вывода из региона вооруженных сил Армении. "У нас только одно условие - ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли", - заявил президент Ильхам Алиев в среду, 30 сентября, на встрече в Баку с ранеными в боестолкновениях.

Он подчеркнул, что "бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе", если армянские власти выполнят выдвигаемое Баку условие. "Мы хотим мира и хотим решения конфликта", - добавил Алиев.

Одновременно президент Азербайджана отметил, что считает неуместными "призывы какой-либо стороны к диалогу" после безрезультатных усилий Минской группы ОБСЕ. "Есть формат международных переговоров, который, к сожалению, не дает никакого результата", - отметил он.

Президент Армении обратился к лидерам арабских стран

Между тем президент Армении Армен Саркисян обратился к лидерам арабских стран в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. В частности, он направил письмо королю Иордании Абдалле II с призывом использовать международные связи и авторитет для немедленного прекращения кровопролития в этом регионе, сообщила пресс-служба армянского президента. "Азербайджан начал очередное нападение в отношении Нагорного Карабаха, превращая в цель также гражданское население", - говорится в письме Саркисяна.

В письме к президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси Саркисян подчеркнул необходимость урегулирования конфликта путем переговоров. "Он не имеет военного решения. Мы доказали, что это в прошлом и докажем вновь", - заявил он. В ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани стороны сошлись во мнениях о необходимости достичь мира в Нагореном Карабахе "посредством диалога и переговоров", - говорится далее в сообщении пресс-службы Саркисяна.

Эскалация конфликта из-за Нагорного Карабаха

Бои на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана продолжаются уже четвертый день подряд, принимая все более ожесточенный характер. 27 сентября Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения вместе с РФ входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В то же время Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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