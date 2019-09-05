Байк-шоу только для женщин (видео)

Когда-то здесь добывали уголь, а сейчас проводят фестиваль женщин-байкеров. В этом году недалеко от Берлина собрались 400 мотоциклисток со всей Европы. Репортаж DW.
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