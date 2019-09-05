 Байк-шоу только для женщин (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.09.2019

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Культура и стиль жизни

Байк-шоу только для женщин (видео)

Когда-то здесь добывали уголь, а сейчас проводят фестиваль женщин-байкеров. В этом году недалеко от Берлина собрались 400 мотоциклисток со всей Европы. Репортаж DW.

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Мотоциклы - дело женское

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  • На снимке: одна из винтажных моделей, предназначенная для поездок по городу.

    Немцы и велосипеды

    Многообразию типов и моделей велосипедов в Германии нет границ. Есть дорожные, горные, шоссейные, городские... Есть такие, на которых можно ездить лежа, есть велосипеды "под старину"... На снимке: одна из таких винтажных моделей, предназначенная для поездок по городу.

  • Шлем м нашлемник.

    Немцы и велосипеды

    В Германии ношение шлема во время езды на велосипеде не является обязательным. Лишь каждый восьмой немец считает, что это надо изменить. Но детям подавляющее большинство родителей всегда надевает шлемы. Именно поэтому выбор велосипедных шлемов для детей в Германии огромен. Есть даже специальные "нашлемники", вроде этой кепки.

  • Складывающийся велосипед

    Немцы и велосипеды

    Складывающиеся велосипеды сегодня делаются из таких материалов, что их можно не только возить с собой (например, в багажнике автомобиля), но и носить с собой. Кстати, за обычный велосипед в общественом транспорте нужно платить, за этот - нет, ведь в сложенном виде он меньше чемодана.

  • Велосипед из бамбука.

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    А этот велосипед - из бамбука. Карина и Тим Позер (на фото) проехали на нем 12 тысяч километров: из Гамбурга в китайский Чэнду. При этом велосипед не подвел их ни разу.

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  • В таком фургоне можно перевозить до четырех маленьких детей.

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  • Одноколесный велосипед давно перестал быть лишь цирковым атрибутом.

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    Веломотокросс или BMX появился как альтернативный вид спорта, так сказать, "в пику" мотокроссу, не доступному подросткам. Велосипеды переоборудуют, ставят, в частности, более широкие колеса. Многие трассы-паркуры появились в бывших карьерах. С 2008 года эта спортивная дисциплина стала олимпийской.

    Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер



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Контекст

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