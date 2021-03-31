Координатор правительства ФРГ допустил провал плана Трампа по выводу войск

Сокращение военного контингента США в Германии не в интересах безопасности Берлина и НАТО, а также не несет геополитического смысла для Вашингтона, считает координатор правительства ФРГ Петер Байер.