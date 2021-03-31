Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Байер".
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
"Проект является серьезным камнем преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений", - считает координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петер Байер.
Сокращение военного контингента США в Германии не в интересах безопасности Берлина и НАТО, а также не несет геополитического смысла для Вашингтона, считает координатор правительства ФРГ Петер Байер.
Петер Байер поддержал решение премьеров четырех федеральных земель Германии связаться с Конгрессом в связи с выводом части войск США из ФРГ.
Клуб из немецкого Леверкузена в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА обыграл москвичей на их домашнем стадионе со счетом 2:0.
26 ноября должен пройти матч Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и клубом "Байер" из Леверкузена. Рейс "Победы" из Кёльна задержали на час: некоторых пассажиров на борт не пустили.
Немецкие клубы провели по три матча группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенская "Бавария" одержала три победы, у "Байера" из Леверкузена - три поражения подряд.
Правоохранители сочли, что болельщики "Локомотива" склонны к насилию. Россиян задержали в берлинском аэропорту Тегель и отправили в Москву. Тем временем "Локомотив" обыграл "Байер".
НАТО опасается, что на встрече в Хельсинки, которая последует за саммитом альянса, Дональд Трамп "даст Путину провести себя", заявил координатор правительства ФРГ Петер Байер.
Через несколько дней в России стартует чемпионат мира по футболу. Многие студенты были недовольны решением разместить огромную фан-зону возле здания МГУ. Протест одного из студентов закончился уголовным делом.
ФРГ не будет играть активную роль в военной акции США в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку, заявил DW координатор ФРГ по межатлантическому сотрудничеству.
В Мадриде леверкузенцы сыграли вничью 0:0 с местным "Атлетико", но по сумме двух матчей уступили соперникам по 1/8 финала.
В 1/8 финала Лиги чемпионов немецким клубам будут противостоять "Арсенал", "Бенфика" и "Атлетико". Первые матчи состоятся 14 и 15 февраля, ответные - 21 и 22 февраля 2017 года.
"Боруссия" из Дортмунда сыграла вничью 2:2 с мадридским "Реалом" на поле соперника, "Байер из Леверкузена у себя дома обыграл "Монако" со счетом 3:0.
В заключительном матче группового этапа ЛЧ футболитсы "Баварии" победили мадридский "Атлетико". Мёнхенгладбахская "Боруссия" крупно проиграла "Барселоне".
Дортмундская "Боруссия" обыграла португальский "Спортинг" со счетом 1:0 в группе F. "Байер 04" из Леверкузена одержал в гостях важную для себя победу над лондонским "Тоттенхэм Хотспур" 1:0.
Немецкие клубы по-разному стартовали в Лиге чемпионов. Дортмундская "Боруссия" забила шесть мячей "Легии", "Байер" не смог удержать победу в матче с ЦСКА, а "Боруссия" (Мёнхенгладбах) крупно проиграла "Манчестер Сити".
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact