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Байер

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Байер".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

FILE - In this Nov. 11, 2018 file photo a ship works offshore in the Baltic Sea on the natural gas pipeline Nord Stream 2 from Russia to Germany. The company building a natural gas pipeline from Russia to Germany says it's confident of getting an outstanding permit from Denmark to close the gap on the 1,200 kilometers ,746 miles, route. (Bernd Wuestneck/dpa via AP)

В Германии призвали к мораторию на достройку "Северного потока - 2" 31.03.2021

"Проект является серьезным камнем преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений", - считает координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петер Байер.
ARCHIV - 09.03.2017, Bayern, Illesheim: US-Soldaten stehen während einer militärischen Zeremonie in den Storck-Barracks vor einer Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass er die Zahl der US-Soldaten in Deutschland auf 25 000 reduzieren möchte. Trump sagte am Montag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus zur Begründung, dass Deutschland nicht das Nato-Ziel für Verteidigungsausgaben erreiche Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Координатор правительства ФРГ допустил провал плана Трампа по выводу войск 29.07.2020

Сокращение военного контингента США в Германии не в интересах безопасности Берлина и НАТО, а также не несет геополитического смысла для Вашингтона, считает координатор правительства ФРГ Петер Байер.
Symbolbild Donald Trump, designierter 45. Präsident der USA, und den damit verbundenen Unsicherheit en bei der Entwicklung des Verhälntnisses zwischen USA und Deutschland | Verwendung weltweit

Координатор правительства ФРГ считает, что отношения с США "требуют лечения" 22.07.2020

Петер Байер поддержал решение премьеров четырех федеральных земель Германии связаться с Конгрессом в связи с выводом части войск США из ФРГ.

26.11.2019, Russland, Moskau: Fußball: Champions League, Lokomotive Moskau - Bayer 04 Leverkusen, Gruppenphase, Gruppe D, 5. Spieltag in der RZD Arena. Die Leverkusener freuen sich über das Tor zum 2:0 durch Sven Bender (verdeckt). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Локомотив" после матча с "Байером" потерял шанс на выход в Лигу Европы 26.11.2019

Клуб из немецкого Леверкузена в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА обыграл москвичей на их домашнем стадионе со счетом 2:0.
Leverkusen's Kevin Volland heads the ball against Moscow's defense during the Champions League Group D soccer match between Bayer Leverkusen and Lokomotiv Moscow at the BayArena in Leverkusen, Germany, Wednesday Sept. 18, 2019. (AP Photo/Martin Meissner) |

Немецкая полиция не пустила в Россию футбольных хулиганов 25.11.2019

26 ноября должен пройти матч Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и клубом "Байер" из Леверкузена. Рейс "Победы" из Кёльна задержали на час: некоторых пассажиров на борт не пустили.

PIRAEUS, GREECE - OCTOBER 22: Robert Lewandowski of FC Bayern Munich celebrates after scoring his team's first goal during the UEFA Champions League group B match between Olympiacos FC and Bayern Muenchen at Karaiskakis Stadium on October 22, 2019 in Piraeus, Greece. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

"Бавария" одержала третью победу подряд в Лиге чемпионов 22.10.2019

Немецкие клубы провели по три матча группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенская "Бавария" одержала три победы, у "Байера" из Леверкузена - три поражения подряд.
Lokomotiv Moscow's Russian midfielder Dmitriy Barinov celebrates scoring with his team-mates during the UEFA Champions League Group D football match between Bayer Leverkusen and Lokomotiv Moscow in Leverkusen, western Germany, on September 18, 2019. (Photo by SASCHA SCHUERMANN / AFP) (Photo credit should read SASCHA SCHUERMANN/AFP/Getty Images)

Полиция не пустила на матч в Германию троих футбольных фанатов из России 18.09.2019

Правоохранители сочли, что болельщики "Локомотива" склонны к насилию. Россиян задержали в берлинском аэропорту Тегель и отправили в Москву. Тем временем "Локомотив" обыграл "Байер".
11.11.2017+++Danang, Vietnam+++ U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin talk before a session of the APEC summit in Danang, Vietnam November 11, 2017. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

В Берлине рассказали о беспокойстве НАТО из-за встречи Трампа и Путина 07.07.2018

НАТО опасается, что на встрече в Хельсинки, которая последует за саммитом альянса, Дональд Трамп "даст Путину провести себя", заявил координатор правительства ФРГ Петер Байер.

ЧМ-2018 по футболу: скандал с фан-зоной в Москве – DW Новости (08.06.2018) 08.06.2018

Через несколько дней в России стартует чемпионат мира по футболу. Многие студенты были недовольны решением разместить огромную фан-зону возле здания МГУ. Протест одного из студентов закончился уголовным делом.

Abgeordneter Peter Beyer (CDU), Pressefoto von der Seite: http://www.peter-beyer.info/

Координатор по связям c США: ФРГ не будет активно участвовать в военном ответе США в Сирии 12.04.2018

ФРГ не будет играть активную роль в военной акции США в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку, заявил DW координатор ФРГ по межатлантическому сотрудничеству.
Fußball: Champions League, Atlético Madrid - Bayer Leverkusen, K.o.-Runde, Achtelfinale, Rückspiele am 15.03.2017 im Stadion Vicente Calderón, Madrid. Madrids Jose Maria Gimenez (l) und Kevin Volland von Leverkusen versuchen den Ball zu spielen. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Леверкузенский "Байер" выбыл из Лиги чемпионов УЕФА 15.03.2017

В Мадриде леверкузенцы сыграли вничью 0:0 с местным "Атлетико", но по сумме двух матчей уступили соперникам по 1/8 финала.
Netherlands' former striker Ruud Gullit shows the name of Borussia Dortmund during the draw for the round of 16 of the UEFA Champions League football tournament at the UEFA headquarters in Nyon on December 12, 2016. / AFP / Fabrice COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

Немецкие клубы узнали соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 12.12.2016

В 1/8 финала Лиги чемпионов немецким клубам будут противостоять "Арсенал", "Бенфика" и "Атлетико". Первые матчи состоятся 14 и 15 февраля, ответные - 21 и 22 февраля 2017 года.
Fußball: Champions League, Real Madrid - Borussia Dortmund, Gruppenphase, Gruppe F, 6. Spieltag am 07.12.2016 in Santiago Bernabeu, Madrid. Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang (l-r) und Marcel Schmelzer im Kampf um den Ball mit Casemiro (l-r), Raphael Varane und Karim Benzema aus Madrid. Foto: Friso Gentsch/dpa | Verwendung weltweit

Два немецких клуба успешно завершили групповой этап Лиги чемпионов 08.12.2016

"Боруссия" из Дортмунда сыграла вничью 2:2 с мадридским "Реалом" на поле соперника, "Байер из Леверкузена у себя дома обыграл "Монако" со счетом 3:0.
Football Soccer - Bayern Munich v Atletico Madrid - UEFA Champions League Group Stage - Group D - Allianz Arena, Munich, Germany - 06/12/16 - Bayern Munich's Robert Lewandowski reacts after scoring a goal REUTERS/Michaela Rehle

"Бавария" вышла в одну восьмую финала Лиги чемпионов 06.12.2016

В заключительном матче группового этапа ЛЧ футболитсы "Баварии" победили мадридский "Атлетико". Мёнхенгладбахская "Боруссия" крупно проиграла "Барселоне".
02/11/16*** Football Soccer - Borussia Dortmund v Sporting Lisbon - Champions League - Group F - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - 02/11/16. Borussia Dortmund's Christian Pulisic in action with Sporting Lisbon's Marvin Zeegelaar. REUTERS/Wolfgang Rattay

"Боруссия" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 03.11.2016

Дортмундская "Боруссия" обыграла португальский "Спортинг" со счетом 1:0 в группе F. "Байер 04" из Леверкузена одержал в гостях важную для себя победу над лондонским "Тоттенхэм Хотспур" 1:0.

14.9.2016+++ Football Soccer - Legia Warszawa v Borussia Dortmund - UEFA Champions League group stage - Group F - Polish Army Stadium, Warsaw, Poland - 14/09/16 Borussia Dortmund's Sokratis Papastathopoulos scores a goal. +++ (C) Reuters/K. Pempel

Лига чемпионов: "Боруссия" разгромила "Легию" 14.09.2016

Немецкие клубы по-разному стартовали в Лиге чемпионов. Дортмундская "Боруссия" забила шесть мячей "Легии", "Байер" не смог удержать победу в матче с ЦСКА, а "Боруссия" (Мёнхенгладбах) крупно проиграла "Манчестер Сити".
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