 Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов | Новости из Германии об Украине | DW | 28.08.2021

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Украина

Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов

Украине будет выделена финансовую помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона США. Она предназначена для укрепления обороны страны.

Белый дом в Вашингтоне - администрация президента США

Белый дом в Вашингтоне

Президент США Джозеф Байден распорядился выделить Украине финансовую помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона США. Об этом сообщается в меморандуме, распространенном в пятницу, 27 августа, пресс-службой Белого дома.

"Присущей мне в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 млн долларов США на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в документе, подписанном Джо Байденом.

В преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским

В июне, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, Байден на время заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине, заготовленного весной на случай военной агрессии Москвы против Киева. 

Решение о выделении дополнительной помощи Украине Байден принял в преддверии запланированной на 31 августа в Вашингтоне встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России в Донбассе и Крыму".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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