 Байден меняет миграционную политику Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Байден меняет миграционную политику Трампа

Мигрантов больше не будут разлучать с детьми, откроется путь легальной миграции, американское гражданство будет получить легче. Джо Байден подписал указы, разворачивающие политику предыдущей администрации.

беженка с ребенком

Президент США Джо Байден во вторник, 2 февраля, тремя своими указами развернул действовавший при администрации Трампа вектор миграционной политики. В качестве первого шага он объявил о создании рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, задержанных при незаконном пересечении границы. При Трампе существовала практика разлучения этих мигрантов с детьми, что вызывало критику как внутри страны, так и за рубежом.

Другие шаги Байдена нацелены на облегчение получения мигрантами американского гражданства и на борьбу с причинами, толкающими их на миграцию. Политику Дональда Трампа он назвал "моральным и национальным позором". Многие решения его предшественника будут теперь проверяться и пересматриваться, пообещал Байден, желающий создать условия для легальной миграции в США, которая должна будет координироваться американскими федеральными властями.

Первыми же своими указами на посту президента Байден продемонстрировал готовность к развороту всей внутренней и внешней политики США: возвращение в Парижское соглашение по климату, остановка процедуры выхода из Всемирной организации здравоохранения, а также прекращение действия правовых оснований для строительства стены на границе с Мексикой.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:43

Стена на границе с Мексикой: фермеры в Техасе боятся национализации участков из-за планов Трампа

  • Мексиканцы на границе США с Мексикой

    10 стен, разделяющих мир

    "Великая американская стена"

    Устанавливать заграждения на границе с Мексикой американские власти начали еще в период правления Билла Клинтона. После терактов 11 сентября 2001 года его преемник Джордж Буш-младший ускорил темпы строительства. На данный момент длина сооружения составляет около 1100 км: это около трети общей протяженности границы.

  • Палестинцы на Западном берегу реки Иордан идут вдоль бетонного заграждения

    10 стен, разделяющих мир

    Разделительный барьер

    С 2002 года Израиль возводит бетонное заграждение вдоль Западного берега реки Иордан. Проект, официальной целью которого является защита израильтян от атак террористов, в мире оценивают крайне неоднозначно. Международный суд ООН уже в 2004 году признал строительство стены нарушением прав человека. Однако Израиль продолжает возводить барьер: в конечном счете его длина должна составить 759 км.

  • Демаркационная линия на границе Индии и Пакистана в штате Кашмир

    10 стен, разделяющих мир

    Линия контроля

    С 1971 года армии Индии и Пакистана разделяет демаркационная линия, проведенная по бывшему княжеству Джамму и Кашмир: сегодня так называемая линия контроля является фактической границей между двумя конфликтующими сторонами. Многие ее участки заминированы, а заграждения состоят из концентрических рядов колючей проволоки высотой до трех метров, к которой подведен электрический ток.

  • Трехметровая стена, отделяющая трущобы Лимы от остальной части города

    10 стен, разделяющих мир

    Граница между классами

    В некоторых странах барьеры возводятся для того, чтобы оградить от беднейших слоев населения остальное общество. К примеру, в столице Перу Лиме трехметровая стена отделяет трущобы от более престижной части города. Так называемые "закрытые районы" есть во многих латиноамериканских городах. Жители Лимы называют заграждение "стеной позора".

  • Стена в пригороде Багдада Садр-сити

    10 стен, разделяющих мир

    Садр-сити

    В 2007 году армия США построила бетонную стену в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр (Садр-сити), где проживает около 2 млн шиитов. Высота заграждения составляет около четырех метров, а длина - пяти километров. В других частях города также возведены бетонные заграждения, отделяющие суннитские районы от шиитских.

  • Стена мира в Белфасте

    10 стен, разделяющих мир

    "Стены мира"

    После массовых беспорядков 1969 года британские власти возвели в Северной Ирландии так называемые "стены мира", призванные минимизировать контакт между католиками и протестантами. В стенах есть ворота, которые закрываются ночью, а также в случае возникновения столкновений между двумя группами. Многие говорят, что барьеры еще больше усилили ощущение раскола в местном обществе.

  • Участок демилитаризованной зоны на границе КНДР и Южной Кореи

    10 стен, разделяющих мир

    Граница Южной Кореи с КНДР

    С момента окончания в июле 1953 года Корейской войны коммунистический Север и капиталистический Юг разделяет демилитаризованная зона. Полоса земли шириной в четыре и длиной в 241 км считается одной из самых укрепленных границ в мире. На некоторых участках демаркационной линии вдобавок возведена стена.

  • Беженцы пролезают сквозь заграждение на границе Вергрии с Сербией

    10 стен, разделяющих мир

    Крепость Европа

    Европейские страны также стали отгораживаться от остального мира стеной. С осени 2015 года Венгрия укрепляет свои границы, пытаясь защититься от потока беженцев. Если поначалу в заборе еще можно было найти лазейку, то сейчас попасть на другую сторону не удается практически никому. В данный момент Венгрия возводит второй забор на границе с Сербией: его построят вдоль уже существующего заграждения.

  • Беженцы пытаются перелезть через забор в Сеуте

    10 стен, разделяющих мир

    Сеута и Мелилья

    Для защиты от беженцев высокие стены возведены и в Сеуте и Мелилье - испанских городах-анклавах в Марокко. Чтобы перебраться на другую сторону, нужно преодолеть три ряда заграждений с колючей проволокой. Кроме того, забор оснащен датчиками, фиксирующими движения, и инфракрасными камерами. При попытке перелезть через забор, беженцы часто получают ранения, однако это их не останавливает.

  • Строительство стены на границе Сирии с Турцией

    10 стен, разделяющих мир

    Сирийско-турецкая граница

    Тем временем Турция строит на границе с Сирией трехметровую бетонную стену с колючей проволокой и дозорными вышками. Общая длина заграждения должна составить 511 км: по сообщениям Анкары, половина стены уже построена. Германия и ЕС неоднократно критиковали турецкие власти за недостаточно защищенную границу.

    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


Аудио- и видеофайлы по теме

Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой  

Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников  

Реклама

Самые читаемые

После суда над Навальным задержаны почти 1400 человек  

Комментарий: Из-за "Северного потока - 2" Германия себя изолировала  

В Беларуси вынесен первый приговор по "делу Тихановского"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно