 Байден и Путин начали переговоры по телефону | Новости из Германии о России | DW | 30.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Байден и Путин начали переговоры по телефону

Телефонный разговор президентов России и США - уже второй за месяц.

Джозеф Байден и Владимир Путин

Джозеф Байден и Владимир Путин

Вечером в четверг, 30 декабря, начался телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил Белый дом. Инициатором этой беседы была Москва.

Вторая беседа президентов за месяц

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме в администрации Байдена - Эмили Хорн - 29 декабря сообщила, что политики планировали обсудить ряд тем, включая "предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ".

Речь в телефонном разговоре Байдена с Путиным пойдет и о конфликте вокруг Украины, передало ранее агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. По словам источника агентства, президент США намерен дать понять российскому лидеру, что в случае военного вторжения РФ в Украину Россию ожидают суровые санкции.

"Мы с нашими союзниками согласовали вопрос введения жестких санкций в отношении российской экономики и финансового сектора. Они будут гораздо более сильными,  чем то, что было реализовано после 2014 года (после аннексии Россией Крыма. - Ред.)", - подчеркнул собеседник dpa.
Это уже вторая беседа президентов в текущем месяце. До этого Путин и Байден общались 7 декабря - тогда разговор состоялся в режиме видеоконференции. При этом лидеры коснулись двусторонних отношений, вопросов стратегической стабильности, кибербезопасности, а также ситуации вокруг Украины и расширения НАТО на восток.

Переговоры в Женеве

Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры на тему Украины и контроля над вооружениями. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, в делегацию РФ войдут дипломаты и представители военного ведомства. Спустя два дня, 12 января, должны состояться переговоры о безопасности в Европе в формате Совета НАТО - Россия. На 13 января запланирована встреча в формате РФ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В середине декабря на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе Москва направила Вашингтону и странам-членам Североатлантического альянса список требований по вопросам безопасности. Они подразумевают, в частности, получение письменных подтверждений того, что НАТО не будет вести расширение на восток и не примет в свой состав Украину.

Новость дополняется. 

Смотрите также:

  • Путин и Байдет пожимают руки на встрече в Женеве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Лицом к лицу

    Джо Байден стал пятым президентом США, с которым встретился глава РФ Владимир Путин. Всего число разных встреч на высшем уровне между лидерами СССР и России и президентами США перевалило за сотню, а некоторые из них вошли в историю мировой политики. Первая очная встреча Байдена и Путина в Женеве в июне 2021 года не стала прорывной, но важен сам факт того, что она состоялась, отмечают наблюдатели.

  • Никита Хрущев и его жена Нина с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Первый визит в США

    Первым советским лидером, посетившим США с официальным визитом, стал Никита Хрущев. В сентябре 1959 года он встретился с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Достичь соглашения ни по одной из обсуждавшихся проблем не удалось. Ответный визит не состоялся из-за скандала со сбитым в мае 1960 года в районе Свердловска американским самолетом-шпионом U2.

  • Никита Хрущев и Джон Кеннеди на переговорах в Вене

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Договорились до Стены

    Переговоры Хрущева с новым американским президентом Джоном Кеннеди состоялись 4 июня 1961 года в венском дворце Шёнбрунн. Основной темой стала судьба Берлина и Германии в целом. Стороны жестко отстаивали свои позиции и договориться по ключевым пунктам повестки не удалось. Два месяца спустя Берлинская стена разделила город на восточную и западную часть.

  • Леонид Брежнев и Ричард Никсон в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Открывая Москву

    Ричард Никсон стал первым президентом США, посетившим СССР с официальным визитом. Состоявшиеся в мае 1972 году переговоры с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым положили начало новому этапу взаимоотношений, получившему название "разрядка". В Москве были подписаны Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

  • Джимми Картер и Леонид Брежнев перед началом переговоров в Вене

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Накануне войны в Афганистане

    Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года послужил причиной нового ухудшения советско-американских отношений. За полгода до этого Брежнев встретился в Вене с новым президентом США Джимми Картером. Итогом переговоров стало подписание Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), который, помимо прочего, ограничил размещение ядерного оружия в космосе.

  • Михаил Горбачев и Рональд Рейган на Красной площади в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Конец "империи зла"

    Отношения Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана сначала не заладились. После первой встречи в Женеве в 1985 году один окрестил другого "динозавром", второй назвал коллегу "твердолобым большевиком". Что не помешало им провести несколько встреч и подписать ряд важных документов в сфере разоружения. Приехав в 1988 году в Москву, Рейган заявил, что более не считает СССР "империей зла".

  • Пресс-конференция Джорджа Буша и Михаила Горбачева по итогам саммита

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Саммит с морской болезнью

    Двухдневная встреча Михаила Горбачева и нового американского лидера Джорджа Буша-старшего прошла в 1989 году на Мальте на борту советского круизного судна "Максим Горький", пришвартованного в порту Валетты. Несмотря на сильный шторм, саммит открыл принципиально новый этап в отношениях двух стран. В частности, впервые в истории была проведена совместная пресс-конференция двух лидеров.

  • Борис Ельцин и Джордж Буш-старший подписывают договор СНВ-2

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Точка в холодной войне

    Встреча первого президента России Бориса Ельцина с Джорджем Бушем-старшим в США зимой 1992 года подвела итог 46-летней холодной войне. Была подписана декларация, в которой заявлялось, что Россия и США более не рассматривают друг друга как возможных противников. Через год в Москве политики подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).

  • Борис Ельцин и Билл Клинтон на лужайке у Белого дома

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Друг Билл

    Дружеские отношения связывали Бориса Ельцина и следующего президента США Билла Клинтона. Они встречались несколько раз. В 1997 году в Хельсинки во время последнего саммита двух лидеров Клинтон уговорил Ельцина не препятствовать расширению НАТО, пообещав принять Россию в "большую семерку", способствовать вступлению в ВТО и помочь в реструктуризации долга России в Парижском клубе кредиторов.

  • Билл Клинтон и Владимир Путин в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    О вступлении России в НАТО

    В 2000 году Билл Клинтон приехал в Москву, где встретился с новым президентом России Владимиром Путиным. Никаких важных документов подписано не было. Главная же сенсация была озвучена Путиным много лет спустя. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер рассказал, что предлагал Клинтону рассмотреть вариант присоединения России к НАТО и тот был не против.

  • Джордж Буш-младший катает Владимира Путина на раритетном автомобиле Волга в Ново-Огарево

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Он - царь

    В ноябре 2001 года Путин cтал первым иностранным лидером, побывавшим не только на ранчо президента США Джорджа Буша-младшего в Техасе, но и присутствовавшим на закрытом брифинге ЦРУ для главы Белого дома. При этом охлаждение в отношениях России и США началась именно при Буше-младшем, который уже в 2006 году заявил: "Путин больше не демократ. Он - царь. Мы его потеряли".

  • Дмитрий Медведев и Барак Обама в любимой бургерной американского президента в Арлингтоне

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Перезагрузка в бургерной

    Краткий период потепления в российско-американских отношениях пришелся на президентство в РФ Дмитрия Медведева. В сентябре 2009 года он совершил визит в США, посетил штаб-квартиру Twitter и завел свой микроблог, получил из рук главы Apple Стива Джобса новейший iPhone и позавтракал с президентом США Бараком Обамой в бургерной. А 8 апреля 2010 года в Праге Медведев и Обама подписали Договор СНВ-3.

  • Трапм и Путин

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Повеяло холодом

    Вскоре после возвращения Владимира Путина в Кремль началось новое ухудшение российско-американских отношений: с 2012 года по 2018 официальные визиты президентов двух стран не проводились. Во время двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году не было подписано не только никаких соглашений, но даже и совместного итогового заявления.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 19:17

Байден предостерег Путина от новой агрессии против Украины, а что же с санкциями? DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Западные эксперты об итогах переговоров Байдена с Путиным  

Чем НАТО грозит Путину в случае новой агрессии против Украины  

Реклама

Самые читаемые

Хорошие новости о коронавирусе? Они есть  

Когда Казахстан и РФ взаимно признают сертификаты о вакцинации?  

Вице-канцлер ФРГ Хабек не исключает остановку "Северного потока - 2"  