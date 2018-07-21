Баварцы дружно дунули в альпгорны (фото)

Участники службы в прошлое воскресенье, 22 июля, также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна. Эти деревянные духовые инструменты, на которых раньше играли пастухи, могут достигать в длину пяти метров. Пастухи также использовали альпгорны для того, чтобы предупреждать друг друга или жителей долин о приближающейся опасности.
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Самая высокая гора Германии
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Гора Цугшпитце
В конце декабря 2017 года будет введена в эксплуатацию новая подвесная канатная дорога на самую высокую гору Германии - Цугшпитце (2962 метра) в Баварских Альпах. Посетителей вершины ожидают такие вот панорамы. До сих пор их число составляло около 550 тысяч в год. Новая трасса позволит увеличить этот показатель до 600 тысяч человек. Общий объем инвестиций в проект составил 50 миллионов евро.
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Гора Цугшпитце
По вершине горы проходит граница между Германией и Австрией, о чем с немецкой стороны напоминает такой знак - "Свободное государство Бавария". Первые сведения о границе в этом месте датированы XVI веком - между тогдашним немецким графством Верденфельс и Австрией. Вершина Цугшпитце упоминалась в описании ориентировочных пунктов на местности.
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Гора Цугшпитце
Немецкое название горы - Zugspitze, как предполагается, связано со следами, которые оставляли на здешних склонах многочисленные лавины. Zug в данном случае - полоса от лавины. Spitze - вершина горы.
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Гора Цугшпитце
Гора находится в десяти километрах от Гармиш-Партенкирхена, где в 1936 году проходили зимние Олимпийские игры. Первые планы проложить отсюда канатную дорогу возникли еще в конце XIX века, но не получили поддержки баварского принца-регента Луитпольда. Консорциум для строительства был создан во времена Веймарской республики. Первая поездка состоялась 20 января 1931 года.
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Гора Цугшпитце
Ко времени открытия Баварского Цугшпитцбана уже несколько лет работала другая канатная дорога - Тирольский Цугшпитцбан, проложенная со стороны Австрии в 1926 году, однако не доходившая двести метров до самой вершины. На этой старой почтовой открытке изображен вид со стороны Штарнбергского озера.
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Гора Цугшпитце
Большое видится на расстоянии - например, из столицы Баварии Мюнхена. Первое документированное восхождение на Цугшпитце состоялось в 1820 году во время картографической экспедиции. Впрочем, не исключено, что кто-то покорил вершину раньше, но не оставил однозначных свидетельств потомкам.
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Гора Цугшпитце
В 1920-х годах - до прокладки первой трассы - на Цугшпитце ежегодно поднималось около 10 тысяч человек. Сейчас это можно сделать по нескольким маршрутам разной сложности. Например, на восхождение со стороны Германии через ущелье Партнахкламм потребуется около одиннадцати часов. Приюты для альпинистов работают с мая по октябрь. Точные сроки зависят от погодных условий.
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Гора Цугшпитце
На этом снимке - бывшая такая гостиница Шнефернерхаус, на базе которой сейчас работает экологическая научно-исследовательская станция. Расположена она на высоте 2656 метров, то есть где-то на триста метров ниже вершины. Отель построили здесь в 1931 году - после открытия дороги со стороны Германии, позволившей поднимать сюда не только туристов, но и разные грузы.
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Гора Цугшпитце
Первыми учеными, обосновавшимися на Цугшпитце еще до прокладки канатных дорог, стали метеорологи. Их рабочим местом на самой высокой горе Германии была гостиница для альпинистов Мюнхенский дом, открытая в 1883 году. Эта фотография была сделана в 1900 году, когда здесь завершили возведение пристройки - башни для наблюдений за погодой.
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Гора Цугшпитце
Первый такой крест на Цугшпитце установили в 1851 году - подняли в разобранном виде. На вершине в него часто попадали молнии, поэтому уже через тридцать лет крест впервые доставили в долину для реставрации. После Второй мировой войны американские солдаты использовали его в качестве мишени для стрельбы. Затем пришлось изготовить новый - точную копию первого креста.
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Гора Цугшпитце
Сейчас Цугшпитце входит в число самых популярных достопримечательностей Германии. Внизу - баварское озеро Айбзе, со стороны которого в 1963 году на Цугшпитце построили третью канатную дорогу - Айбзейскую (Eibsee-Seilbahn). Именно вместо нее сейчас проложили новую трассу.
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Гора Цугшпитце
Так выглядит кабина новой Айбзейской дороги. Стекла во всю высоту - для лучшего обзора. Старую трассу, прослужившую более полувека, вывели из эксплуатации в апреле 2017 года. Она могла доставлять на вершину около трехсот человек в час. Мощность новой дороги - вдвое больше.
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Гора Цугшпитце
Стальные несущие тросы весят по 153 тонны каждый, тяговые тросы разных диаметров - 30 и 39 тонн. Длина трассы - 4500 метров. По перепаду высоты одной секции она занимает первое место в мире - около двух тысяч метров.
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Гора Цугшпитце
Однако этот рекорд - не единственный. 127-метровая опора - самая высокая в мире. Длина пролета между этой опорой и горной станцией - самая большая в мире (3213 метра). Билет будет стоить 45 евро, что тоже вполне тянет на рекорд.
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Гора Цугшпитце
Вокруг Цугшпитце можно прекрасно покататься на лыжах, как и во многих других регионах Баварии. В этой федеральной земле насчитывается около восьмидесяти зимних курортов, более сотни канатных дорог и почти восемьсот горнолыжных подъемников.
Автор: Максим Нелюбин
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Достопримечательности Баварии
Баварские Альпы
В Баварских Альпах находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце (Zugspitze, 2962 метра). На вершину можно добраться по одной из канатных или зубчатых дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно. Рядом расположен город Гармиш-Партенкирхен - известный горнолыжный курорт. С мая по октябрь на вершине можно даже переночевать - в горной хижине "Мюнхенский дом".
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Достопримечательности Баварии
Мюнхенский Октоберфест
Каждый год этот народный праздник в баварской столице посещают около шести миллионов человек. Пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… По его примеру свои Октоберфесты проводят не только повсюду в Германии, но и в других странах мира. Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года в честь свадьбы будущего короля Людвига I и принцессы Терезы.
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Достопримечательности Баварии
Баварская столица Мюнхен
Мюнхен - один из интереснейших городов Германии. Осмотр баварской столицы многие начинают с площади Мариенплац. Здесь находятся Новая и Старая ратуши, а также собор Фрауэнкирхе. Среди других обязательных пунктов программы - пивная "Хофбройхаус", дворец Нимфенбург, Английский сад. Среди музеев особое место занимают Пинакотеки и Немецкий музей - самый большой технический музей в мире.
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Достопримечательности Баварии
Мюнхенская "Бавария"
Мюнхен - родной город самого успешного футбольного клуба Германии, у которого есть фанаты во всем мире. Свои домашние игры "Бавария" проводит на этом футуристическом стадионе - Allianz Arena, открытом в 2005 году. Для туристов и болельщиков регулярно проводятся экскурсии. Стадион рассчитан на 75 тысяч зрителей. Здесь также проходили матчи ЧМ-2006.
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Достопримечательности Баварии
Сказочный замок Нойшванштайн
Нойшванштайн в 2015 году вошел в первую десятку самых популярных достопримечательностей Германии. Ежегодно в нем бывает около 1,4 миллиона человек. Это вряд ли бы понравилось королю Людвигу II, по воле которого его заложили в 1869 году. Монарх искал здесь уединения в мире мифов и легенд. Влюбленный в произведения Вагнера, он часто представлял себя в образе Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.
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Достопримечательности Баварии
Озеро Кёнигсзе
Оно считается самым живописным из всех 200 баварских озер. "Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) находится на территории Национального парка Берхтесгаден. Главная архитектурная достопримечательность на его берегах - паломническая церковь Святого Варфоломея. Первое упоминание часовни на этом месте датировано 1134 годом. Свой нынешний облик храм приобрел в эпоху барокко.
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Достопримечательности Баварии
Ротенбург-об-дер-Таубер
Небольшой баварский город Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber), в котором живет всего около 11 тысяч человек, известен во всем мире. Здесь без дополнительных декораций можно снимать фильмы, действие которых происходит в Средние века. Атмосфера древних времен сохранилась в Ротенбурге наилучшим образом. Ежегодно его посещают более трех миллионов туристов.
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Достопримечательности Баварии
Маркграфский оперный театр
Байройт известен во всем мире своим Вагнеровским фестивалем, но есть здесь еще одна выдающаяся достопримечательность. В Европе осталось немного прекрасно сохранившихся оперных театров XVIII века. Маркграфский оперный театр (Markgräfliches Opernhaus) в баварском городе Байройте 1744 года постройки - один из них. В 2012 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Достопримечательности Баварии
Кристкиндлесмаркт
Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. Особого упоминания заслуживает здешний рождественский базар Кристкиндлесмаркт - самый известный и один из старейших в Германии. Свою историю он ведет с первой половины XVII века. Ежегодно его посещают около двух миллионов человек. Гостям со всего мира особенно нравится его средневековая атмосфера.
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Достопримечательности Баварии
Баварское гостеприимство
Баварцы славятся своим радушием и гостеприимством. Не случайно именно они придумали место, где летом можно вместе неспешно пить пиво в прохладе и тени деревьев - пивные сады. Сегодня их здесь насчитывается около восьми сотен. Добро пожаловать!
Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин
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