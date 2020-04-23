Баварский сенокос. Ландшафты сверху (фото)

На календаре - первое воскресенье июня. Давайте отвлечемся от пандемических и прочих забот и просто полюбуемся баварскими ландшафтами во время сенокоса.
Зег / Марктобердорф • Так сейчас выглядят поля и луга в баварском регионе Восточный Альгой.
Посмотрели? Теперь закройте глаза и почувствуйте запах только что скошенной травы и свежего сена.
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