Бабушка-монстр, бедняжка Макс и другие герои Алины Бронски

Когда Максу исполнилось шесть лет, его бабушка Маргарита Ивановна испекла на день рождения шоколадный торт. Но к удивлению гостей мальчик к нему не притронулся. "Не обращайте внимания, - сказала бабушка. - Я бедняжке яблочко протерла. Его желудок больше ничего не принимает".

Так она, во всяком случае, думает. Бабушка кормит внука протертыми овощами и овсянкой. Максу не разрешено есть немецкие сладости ("отрава!") и ходить в школьный туалет ("там полно опасных бактерий, которые могут очень быстро свести человека в могилу"). Макс до поры терпеливо сносит всё это. Лишь позже, встретившись с отцом, который, как оказалось, тоже живет в Германии, он освобождается от бабушкиного "свирепого матриархата", как это формулирует рецензент журнала Der Spiegel. За что бабушка клеймит Макса - уже шестнадцатилетнего - как предателя.

Эмигранты в отеле "К Солнцу"

В центре повествования, которое ведется от имени мальчика и занимает, в общей сложности, десять лет, - семья так называемых контингентных беженцев, эмигрировавших в Германию из бывшего СССР по "еврейской линии". Своих дальних еврейских родственников Маргарита Ивановна, которую все называют Марго, не то придумала, не то действительно отыскала и таким образом сумела перевезти в Германию всю семью. Их поселили в общежитии для беженцев в немецкой провинции, в бывшем, видавшем виды отеле с облупившейся штукатуркой и громким названием "К Солнцу".

Обложка романа

Евреев Марго не любит. Как, впрочем, и мусульман. Как, впрочем, и вообще людей. Она всегда предполагает худшее и ничего хорошего не ждет от жизни. Даже любимый внук у нее - "никчемный идиот", о котором бабушка, тем не менее, заботится с гротескным рвением. Макс говорит о ней с заметной иронией и теплотой: "Ее рыжая коса, крашеная хной, лежала на голове, как змея. Вызывающая, показная самоуверенность скрывала глубокий страх, что ее разоблачат как аферистку и вернут обратно в развалившийся Советский Союз".

Бестселлеры под псевдонимом

"Это не первый незабываемый образ бабушки-монстра в романах Алины Бронски", - замечает автор статьи в Berliner Zeitung и вспоминает, в частности, Розалинду из романа Бронски "Самые острые блюда татарской кухни" (2010). В том, что на ее новую книгу откликнулись почти все ведущие немецкие СМИ, не удивляет. Родившаяся в Свердловске и в начале 1990-х годов, в 12-летнем возрасте переселившаяся в Германию вместе с родителями писательница уже первым своим романом покорила немецкого читателя. "Парк осколков", вышедший в 2008 году, стал настоящим бестселлером. Он отмечен литературными премиями, несколько раз переиздавался, по нему снят фильм, его даже изучают в школах.

Алина Бронски (Alina Bronsky) - псевдоним. Свое настоящее имя она скрывает, защищая приватную сферу и спокойствие своей семьи. Известно, что литературой она стала заниматься, окончив медицинский факультет университета, что у нее трое детей, что только с близкими она говорит по-русски, что "Парк осколков" писала вечером в кафе...

Главные ее темы связаны с беженцами, эмигрантами, изгоями, с людьми, которые пытаются найти себя в новой жизни - не обязательно в новой стране, но именно в новой жизни. Герои Алины Бронски гротескны, они забавны и трагичны, их диалоги полны лаконичного юмора и горькой иронии, от неожиданных поворотов сюжета, как пишет рецензент Tagesspiegel, захватывает дух. "Роман "Коса моей бабушки", как и все ее книги, комичен и в тоже время меланхоличен", - подчеркивает он.

Семья выходит из-под контроля

Ему вторят критики Süddeutsche Zeitung: "За клоунадой проглядывает личная трагедия", - и Welt: "Этот роман воспитания - смешная и грустная книга. В конце Маргариту Ивановну даже жалко". Действительно: несмотря на свою манию всё держать под контролем, Марго - в отличие, кстати, от Макса - совершенно не заметила того, как ее муж, молчаливый и как будто абсолютно покорный татарин Чингиз, закрутил роман с Ниной, молодой учительницей музыки Макса.

Тем более удивительно, что потом терроризировавшая до этого мужа Маргарита Ивановна вдруг начинает трогательно заботиться и о "разлучнице" Нине, и о ее родившемся от Чингиза сыне. Удивляет это и Макса, ведь раньше бабушка "угрожала убить деда и по менее значительным поводам, например, когда он за ужином крошил хлеб".

Почему Марго вообще стала "бабушкой-монстром"? Такой родилась? Или нужно искать истоки в ее неудавшейся карьере балерины? Или в том, что именно ей пришлось взвалить на свои плечи миссию защитницы семьи от враждебного, как ей кажется, мира? Сначала - от полунищего советского существования с его бандитизмом и междоусобицами конца 1980-х, потом - от враждебного немецкого мира с его "химическими" сладостями, смертельными бактериями и губительным влиянием улицы... Ответы на эти вопросы - за рамками повествования, которое до самого финала романа остается увлекательным и непредсказуемым.

Дважды книги Алины Бронски оказывались в числе претендентов на премию Deutscher Buchpreis - немецкого аналога английского "Букера". Думается, что, по меньшей мере, в лонг-лист попадет и роман "Коса моей бабушки".

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