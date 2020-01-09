 ″Аэрофлот″ не следует рекомендациям Росавиации о полетах над Ираном | Новости из Германии о России | DW | 09.01.2020

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Россия

"Аэрофлот" не следует рекомендациям Росавиации о полетах над Ираном

На следующий день после авиакатастрофы близ Тегерана крупнейший российский авиаперевозчик продолжает совершать полеты через воздушное пространство Ирана.

Самолет Аэрофлота

После авиакатастрофы близ Тегерана российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжает совершать полеты над воздушным пространством Ирана вопреки рекомендациям Росавиации. Крупнейший российский авиаперевозчик продолжает выполнять четыре ежедневных рейса в Дубай и обратно над Ираном, сообщила в четверг, 9 января, газета "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса flightradar24.

Маршрут над Ираном для полетов из Москвы в Дубай и обратно является самым коротким и занимает 5-5,5 часа, отмечает далее издание. При этом авиакомпания сообщила, что уже разработала альтернативные маршруты в облет Ирана.

Контекст

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Дочерняя компания "Аэрофлота", лоукостер "Победа" 8 января также совершила полет в Дубай из Москвы и обратно через воздушное пространство Ирана. 9 января полетов в этом направлении у "Победы" нет. Еще одна "дочка" крупнейшего в РФ авиаперевозчика - "Россия" – совершила 9 января полет из Санкт-Петербурга в Шарджу в обход Ирана с промежуточной посадкой в Сочи. По альтернативному маршруту летал в Дубай и Azur Air.

Рекомендация Росавиации

8 января Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над рядом регионов Ближнего Востока, в том числе транзитом "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных гражданских воздушных судов". Речь идет о воздушных пространствах Ирана, Ирака, а также Персидском и Оманском заливах. Рекомендация Росавиации не является обязательной к исполнению для авиакомпаний.

Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший 8 января рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, а также шведы, афганцы и британцы. Администрация США уверена в том, что лайнер был сбит иранской ракетой. По всей видимости, обстрел был совершен иранской ПВО по ошибке, заявили агентству Reuters два неназванных представителя американской администрации, сославшись на спутниковые данные.

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    Автор: Ксения Сафронова


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