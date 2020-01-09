"Аэрофлот" не следует рекомендациям Росавиации о полетах над Ираном

После авиакатастрофы близ Тегерана российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжает совершать полеты над воздушным пространством Ирана вопреки рекомендациям Росавиации. Крупнейший российский авиаперевозчик продолжает выполнять четыре ежедневных рейса в Дубай и обратно над Ираном, сообщила в четверг, 9 января, газета "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса flightradar24.

Маршрут над Ираном для полетов из Москвы в Дубай и обратно является самым коротким и занимает 5-5,5 часа, отмечает далее издание. При этом авиакомпания сообщила, что уже разработала альтернативные маршруты в облет Ирана.

Дочерняя компания "Аэрофлота", лоукостер "Победа" 8 января также совершила полет в Дубай из Москвы и обратно через воздушное пространство Ирана. 9 января полетов в этом направлении у "Победы" нет. Еще одна "дочка" крупнейшего в РФ авиаперевозчика - "Россия" – совершила 9 января полет из Санкт-Петербурга в Шарджу в обход Ирана с промежуточной посадкой в Сочи. По альтернативному маршруту летал в Дубай и Azur Air.

Рекомендация Росавиации

8 января Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над рядом регионов Ближнего Востока, в том числе транзитом "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных гражданских воздушных судов". Речь идет о воздушных пространствах Ирана, Ирака, а также Персидском и Оманском заливах. Рекомендация Росавиации не является обязательной к исполнению для авиакомпаний.

Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший 8 января рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, а также шведы, афганцы и британцы. Администрация США уверена в том, что лайнер был сбит иранской ракетой. По всей видимости, обстрел был совершен иранской ПВО по ошибке, заявили агентству Reuters два неназванных представителя американской администрации, сославшись на спутниковые данные.

Смотрите также:

Будущее пассажирских самолетов Расширяя границы Новый широкофюзеляжный Airbus A330neo оснащен улучшенными двигателями, сокращающими расход топлива на 14% и выбросы в атмосферу на 10%. Инновационная система светодиодного освещения позволяет окрасить салон самолета в любой цвет: в палитру входит 16 миллионов оттенков. Судно рассчитано на 252 или 310 пассажиров в зависимости от компоновки. A330neo должен начать перевозки уже в 2017 году.

Будущее пассажирских самолетов Кристальная чистота Как заявили создатели Fresh Lavatory, эта уборная способна навести чистоту самостоятельно: после того, как пассажир покидает ее, ультрафиолетовые лампы дезинфицируют кабину, а вода автоматически омывает раковину. Воздушный туалет оснащен сенсорами, что позволяет не прикасаться к крану и другим кнопкам. Никаких микробов!

Будущее пассажирских самолетов Обед на высоте По правилам безопасности воздушных авиаперевозок в эконом-классе можно пользоваться только пластиковыми столовыми приборами. Дизайнеров это не останавливает: все равно все должно быть красиво.

Будущее пассажирских самолетов Как в кино Теперь в самолет не обязательно брать с собой ноутбук или планшет: в скором времени разработчики обещают внедрение новых систем развлечения на борту. Диагональ сенсорного экрана в спинке впереди стоящего кресла будет достигать 26 дюймов, а фильмы или сериалы можно будет смотреть на этом встроенном телевизоре с собственной USB-флешки.

Будущее пассажирских самолетов На связи Установка Gogo позволяет наслаждаться в полете высокоскоростным интернетом до 100 мегабит в секунду. Безлимитный Wi-Fi, стриминговое телевидение и музыка в недалеком будущем появятся во многих самолетах.

Будущее пассажирских самолетов Мясо или рыба? Вернемся к обеду. Все бортовое питание готовят еще на Земле, потом его охлаждают и разогревают уже в самолете. Неудивительно, что после этого пища не всегда приходится по вкусу пассажирам. Чтобы клиенты авиакомпаний были довольны едой, каждый год появляются новые технологии - например, метод приготовления в герметичном пакете sous-vide и первые индукционные плиты для самолетов.

Будущее пассажирских самолетов Сон в капсуле Первые лежаки для сна на борту были разработаны в 2014 году для первого класса аэробуса А380 авиакомпании Quatar Airways. Сейчас дизайн изменился: это не просто кровать, а настоящая капсула, которая закрывается со всех сторон.

Будущее пассажирских самолетов Больше пространства Расстояние между сидениями - вечная проблема для дизайнеров и разработчиков. С одной стороны, нужно вместить как можно больше кресел, с другой - обеспечить комфорт всем пассажирам. В таком салоне вы будете сидеть удобно - и для вас самих, и для пассажира впереди. Автор: Ксения Сафронова

