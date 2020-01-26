Аэропорты Германии начали информировать пассажиров о китайском вирусе

С воскресенья, 26 января, сотрудники берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд начали распространять среди пассажиров, вылетающих рейсами в Китай или прибывающих из этой страны, листовки с информацией о новом коронавирусе 2019-nCoV, от которого в КНР уже скончались 56 человек. Об этом рассказала DW по телефону пресс-секретарь компании Flughafen Berlin Brandenburg (FBB), эксплуатирующей столичные аэропорты Тегель и Шёнефельд, Сабине Декверт (Sabine Deckwerth).

По словам Декверт, данную информационную кампанию FBB проводит совместно с Главным управлением по вопросам здравоохранения Берлина. Листовку с информацией об опасном вирусе и возможных мерах предосторожности получает на руки каждый отдельный пассажир, прилетающий в Берлин из КНР, и все пассажиры, регистрирующиеся на рейсы в Китай, подчеркнула она.

Кроме того, информационные плакаты о коронавирусе из Китая были размещены во всех залах прилета берлинских аэропортов, сообщила Декверт.

Меры по предотвращению заражения китайским вирусом в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Аналогичную информационную кампанию совместно с ведомством по здравоохранению города проводит и международный аэропорт во Франкфурт-на-Майне. Как сообщил DW по телефону представитель эксплуатирующей аэропорт компании Fraport Торбен Бекман (Torben Beckmann), в настоящее время аэропорт работает без изменений и каких-либо ограничений.

Информация о новом вирусе из Китая с субботы, 25 января, отображается на электронных информационных табло в залах аэропортов, отметил Бекман. Пассажирам, вылетающим в КНР, рекомендуют, кроме прочего, держаться в стороне от больших скоплений людей и носить респираторные маски.

По данным Бекмана, каждую неделю международный аэропорт Франкфурта-на-Майне обслуживает в общей сложности около 80 самолетов, вылетающих в Китай и прилетающих из этой страны, включая борты, выполняющие грузовые перевозки. В воскресенье, 26 января, по словам представителя аэропорта, аэропорт Франкфурта принял 10 рейсов из Китая.

Меры безопасности на случай наличия на борту пассажира с симптомами китайского вируса

22 января Объединение немецких гражданских аэропортовADV опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что аэропорты Германии хорошо подготовлены на случай, если у кого-то из пассажиров будут выявлены признаки заражения новым вирусом из Китая. "Аэропорты Германии подготовлены к случаям подозрения на коронавирус и находятся в постоянном контакте с ответственными за подобную ситуацию ведомствами", - говорится в документе.

В Германии работают пять аэропортов, имеющих все необходимые средства и оборудование, чтобы в критической ситуации обеспечить безопасность общественного здоровья в соответствии с предписаниями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это аэропорты Берлина, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга и Дюссельдорфа, указывается в сообщении.

В случае, если на борту направляющегося в Германию пассажирского лайнера окажется человек с симптомами заражения новым вирусом, днный самолет будет перенаправлен для посадки в один из этих пяти аэропортов.

По словам главы ADV Ральфа Байзеля (Ralph Beisel), "цепочки процессов (запускаемых в случае критической ситуации) работают надежно". "Это доказали все аэропорты - при вспышке заболевания, вызванного вирусом SARS в 2003 году, в случае лихорадки Ласса в 2006 году или в 2009 году при распространении свиного гриппа", - заявил он.

Коронавирус из Китая

Первые случаи заражения новым видом коронавируса, вызывающего пневмонию, были связаны с оптовым рынком морепродуктов в китайском городе Ухане. Симптомы заболевания, вызванного этим вирусом, напоминают признаки простуды или гриппа. По данным на 26 января, от инфекции в КНР скончались 56 человек. Число заболевших по всему миру достигло 2051 пациента, а случаи заболевания были выявлены в Гонконге, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

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