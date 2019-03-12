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Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров - первый президент Чеченской Республики. Ранее несколько лет занимал должность муфтия непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. Убит 9 мая 2004 года во время парада в Грозном.
Сказанную по-чеченски фразу Магомеда Даудова умышленно исказили, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Недовольство главы парламента республики вызвали слова Тумсо Абдурахманова об Ахмате Кадырове.
Участники митинга на Марсовом поле предлагали альтернативные названия мосту через Дудергофский канал. Имя бывшего чеченского лидера, по их мнению, для этого не годится.
В Санкт-Петербурге набирает силу кампания против предложения назвать мост города именем Ахмата Кадырова. Петицию подписали 75 тысяч человек.
Скандал вокруг присвоения имени Ахмата Кадырова петербургскому мосту показал: кавказская тема вернулась в публичное пространство надолго, считает Константин Эггерт. Комментарий специально для DW.
Столтенберг: НАТО увеличит военное присутствие в Польше для сдерживания российской угрозы. Савченко спела гимн в Верховной Раде. ВОЗ предлагает ввести одинаковые пачки для сигарет без логотипов и названия производителя.
Говоря об отсутствии вражды с Борисом Немцовым, Кадыров "оправдывается", считает адвокат семьи убитого политика Вадим Прохоров. Он отметил, что конфликт между Немцовым и Кадыровым начался в 2002 году.
26.06.2002
Утром 9 мая в столице Чечни во время праздничного парада прогремел мощный взрыв. Погиб президент Чечни Ахмат Кадыров. Тяжело ранены другие высокопоставленные представители местной администрации и военачальники.
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