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Ахмат Кадыров

Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров - первый президент Чеченской Республики. Ранее несколько лет занимал должность муфтия непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. Убит 9 мая 2004 года во время парада в Грозном.

ARCHIV - 08.10.2018, Russland, Grosny: Blick auf das Stadtzentrum und die Achmat-Kadyrow-Moschee bei Sonnenuntergang. (zu dpa-Story Kadyrows Diktatur macht aus Tschetschenien eine Zeitbombe) Foto: Emile Ducke/A4897/Emile Ducke +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Чечне опровергли слова главы парламента о кровной мести блогеру 12.03.2019

Сказанную по-чеченски фразу Магомеда Даудова умышленно исказили, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Недовольство главы парламента республики вызвали слова Тумсо Абдурахманова об Ахмате Кадырове.
Kundgebung in St. Petersburg, Russland, gegen Benennung einer Brücke mit dem Namen des früheren tschetschenischen Präsidenten Achmat Abdulchamidowitsch Kadyrow. Autor: Vladimir Izotov, DW, 6.06.2016

Петербуржцы предлагают присвоить имя Ахмата Кадырова воинскому кладбищу 06.06.2016

Участники митинга на Марсовом поле предлагали альтернативные названия мосту через Дудергофский канал. Имя бывшего чеченского лидера, по их мнению, для этого не годится.
ARCHIV 2003 *** ** FILE ** Akhmad Kadyrov pauses during an interview in New York, in this Sept. 25, 2003 file photo. A land mine exploded during Victory Day celebrations Sunday in a stadium in the Chechen capital, Grozny, killing Chechen President Akhmad Kadyrov and a senior Russian military commander, Chechnya's Interior Ministry said. (AP Photo/Diane Bondareff, file) picture-alliance/AP Photo/D. Bondareff

Мост Кадырова: жителей Петербурга задели за живое (видео) 06.06.2016

В Санкт-Петербурге набирает силу кампания против предложения назвать мост города именем Ахмата Кадырова. Петицию подписали 75 тысяч человек.

Мост Кадырова: жителей Петербурга задели за живое (06.06.2016) 06.06.2016

В Санкт-Петербурге набирает силу кампания против предложения назвать мост города именем Ахмата Кадырова. Петицию подписали 75 тысяч человек.
27.2.2016 *** MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 27, 2016. A woman brings flowers to the Bolshoi Moskvoretsky Bridge, where Russian politician Boris Nemtsov was killed in the evening of February 27, 2015. Mikhail Japaridze/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/M. Japaridze

Комментарий: Мосты в России больше, чем мосты 01.06.2016

Скандал вокруг присвоения имени Ахмата Кадырова петербургскому мосту показал: кавказская тема вернулась в публичное пространство надолго, считает Константин Эггерт. Комментарий специально для DW.

DW Новости за 100 секунд (31.05.2016) 31.05.2016

Столтенберг: НАТО увеличит военное присутствие в Польше для сдерживания российской угрозы. Савченко спела гимн в Верховной Раде. ВОЗ предлагает ввести одинаковые пачки для сигарет без логотипов и названия производителя.
27.2.2016 *** People commemorate Russian opposition politician Nemtsov on first anniversary of his murder in Moscow People visit the site of the murder of Russian opposition politician Boris Nemtsov on the first anniversary of his death, with St. Basil's Cathedral seen in the background, in central Moscow, Russia, February 27, 2016. The placard reads 'Russia will be free!' REUTERS/Maxim Shemetov Copyright: Reuters/M. Shemetov

Адвокат Немцовых опроверг слова Кадырова об отсутствии вражды с убитым политиком 02.03.2016

Говоря об отсутствии вражды с Борисом Немцовым, Кадыров "оправдывается", считает адвокат семьи убитого политика Вадим Прохоров. Он отметил, что конфликт между Немцовым и Кадыровым начался в 2002 году.

Глава администрации Чеченской республики Ахмат Кадыров выступил в Берлине 26.06.2002

26.06.2002
ARCHIV 2003 *** ** FILE ** Akhmad Kadyrov pauses during an interview in New York, in this Sept. 25, 2003 file photo. A land mine exploded during Victory Day celebrations Sunday in a stadium in the Chechen capital, Grozny, killing Chechen President Akhmad Kadyrov and a senior Russian military commander, Chechnya's Interior Ministry said. (AP Photo/Diane Bondareff, file) picture-alliance/AP Photo/D. Bondareff

Убит президент Чечни Ахмат Кадыров 01.01.1970

Утром 9 мая в столице Чечни во время праздничного парада прогремел мощный взрыв. Погиб президент Чечни Ахмат Кадыров. Тяжело ранены другие высокопоставленные представители местной администрации и военачальники.