Ахмат Кадыров

Петербуржцы предлагают присвоить имя Ахмата Кадырова воинскому кладбищу

Участники митинга на Марсовом поле предлагали альтернативные названия мосту через Дудергофский канал. Имя бывшего чеченского лидера, по их мнению, для этого не годится.