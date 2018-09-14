Всемирное наследие: Ахенский собор - храм Карла Великого

История этого собора насчитывает более двенадцати столетий. Сорок лет назад он стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В VIII веке император Карл Великий (Karl der Große) мечтал о создании новой Римской империи. Храм в Ахене стал своего рода каменным манифестом его политики, объединив элементы церковного зодчества Восточной Римской и Западной Римской империй, стилистические формы византийской и античной культур.
Выдающийся образец сакральной архитектуры Ахенский собор (Aachener Dom) стал первым немецким объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он получил этот статус в 1978 году.
Фотогалерея: Ахенский собор - выдающийся памятник романской эпохи
Восемь вопросов
Монсеньор Хельмут Поке (Helmut Poqué) родился в Ахене и посвятил свою жизнь католической церкви. Долгое время работал священником, а затем возглавлял духовную семинарию Ахенского епископства. С 2008 года является старшим священником Ахенского собора (Dompropst) и отвечает за светские вопросы, связанные с этим историческим и архитектурным памятником.
DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Всемирным наследием в Ахене?
Хельмут Поке: С Ахенским собором, заложенным Карлом Великим во славу Девы Марии, связано множество исторических событий. Внутри храма особое значение имеют четыре места: центральная часть с алтарем, относящаяся к временам правления династии Каролингов, могила ее самого известного представителя - императора Карла Великого и хоры с его троном, а также рака с платьем Богородицы и другими реликвиями (Marienschrein). Чтобы лучше понять их значение и познакомиться с историей собора, примите участие в одной из ежедневных экскурсий.
- Что вам нравится здесь больше всего?
- Уникальная и неповторимая атмосфера, царящая в этом храме. Кроме того, до сих пор не перестаю восхищаться его 1200-летней историей.
- Ваш секрет для посвященных?
- Мой секрет касается света. Лучше всего собор посещать рано утром или поздно вечером - в это время он смотрится особенно выразительно, здесь создается удивительное настроение.
- Что вам больше всего запомнилось во время первого знакомства с этим памятником?
- Я родился в Ахене, поэтому в соборе бывал еще ребенком. Уже тогда особое впечатление на меня производила золотая мозаика, украшающая центральный купол.
Видео: Ахенский собор с высоты птичьего полета
- Как лучше всего знакомиться с этим местом?
- Чтобы лучше его понять, нужно хотя бы раз побывать здесь во время Святой Мессы - то есть во время действия, для которого храм, собственно, построен.
- Что еще стоит здесь посмотреть?
- Обязательно посетил бы соборную сокровищницу (Domschatzkammer). Некоторые из ее экспонатов принадлежат к числу важнейших произведений сакрального искусства своего времени.
- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?
- Главная кулинарная достопримечательность Ахена - знаменитые пряники Aachener Printen. Кто их не пробовал, не может утверждать, что был в нашем городе.
- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?
- Я очень люблю природу, поэтому с удовольствием побывал бы в одном из больших национальных парков, включенных в список ЮНЕСКО, или в одном из немецких буковых лесов, получивших этот статус в 2011 году.
ВИДЕО: Ахенский собор за 60 секунд
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