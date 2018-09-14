Всемирное наследие: Ахенский собор - храм Карла Великого

В VIII веке император Карл Великий (Karl der Große) мечтал о создании новой Римской империи. Храм в Ахене стал своего рода каменным манифестом его политики, объединив элементы церковного зодчества Восточной Римской и Западной Римской империй, стилистические формы византийской и античной культур.

Выдающийся образец сакральной архитектуры Ахенский собор (Aachener Dom) стал первым немецким объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он получил этот статус в 1978 году.

Фотогалерея: Ахенский собор - выдающийся памятник романской эпохи

Ахенский собор Имперский собор в Ахене (Aachener Dom). Центральную часть романского храма составляет восьмиугольник, увенчанный куполом. За долгую историю Ахенского собора в нем было короновано более 30 монархов.

Ахенский собор Памятник императору Карлу Великому на площади перед городской ратушей в Ахене.

Ахенский собор Купол часовани-усыпальницы Карла Великого.

Ахенский собор Часовня-усыпальница Ахенского собора построена в соответствии с традициями византийской архитектуры. Ее высота превышает 30 метров.

Ахенский собор Макет храма на площади около Ахенского собора.

Ахенский собор Драгоценный гроб, в котором до переноса в ризницу в конце XVIII века хранились останки Карла Великого.

Ахенский собор Золотой гроб Карла Великого был изготовлен в начале XIII века по заказу императора Фридриха II.

Ахенский собор Бюст Карла Великого из сокровищницы Ахенского собора.

Ахенский собор Трон Карла Великого в Ахенском соборе.

Ахенский собор Купол Ахенского собора после реставрации храма, завершенной в 2011 году.

Ахенский собор На последнюю реставрацию этого памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО было потрачено 30 миллионов евро.

Ахенский собор Ахенский собор на гравюре 1835 года.

Ахенский собор Ахенский собор на картине середины XIX века.

Ахенский собор Ахенский собор ночью. Ежегодно этот храм посещает около 1,3 миллиона человек. Автор: Максим Нелюбин



Восемь вопросов

Монсеньор Хельмут Поке (Helmut Poqué) родился в Ахене и посвятил свою жизнь католической церкви. Долгое время работал священником, а затем возглавлял духовную семинарию Ахенского епископства. С 2008 года является старшим священником Ахенского собора (Dompropst) и отвечает за светские вопросы, связанные с этим историческим и архитектурным памятником.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Всемирным наследием в Ахене?

Хельмут Поке: С Ахенским собором, заложенным Карлом Великим во славу Девы Марии, связано множество исторических событий. Внутри храма особое значение имеют четыре места: центральная часть с алтарем, относящаяся к временам правления династии Каролингов, могила ее самого известного представителя - императора Карла Великого и хоры с его троном, а также рака с платьем Богородицы и другими реликвиями (Marienschrein). Чтобы лучше понять их значение и познакомиться с историей собора, примите участие в одной из ежедневных экскурсий.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Уникальная и неповторимая атмосфера, царящая в этом храме. Кроме того, до сих пор не перестаю восхищаться его 1200-летней историей.

- Ваш секрет для посвященных?

- Мой секрет касается света. Лучше всего собор посещать рано утром или поздно вечером - в это время он смотрится особенно выразительно, здесь создается удивительное настроение.

- Что вам больше всего запомнилось во время первого знакомства с этим памятником?

- Я родился в Ахене, поэтому в соборе бывал еще ребенком. Уже тогда особое впечатление на меня производила золотая мозаика, украшающая центральный купол.

Видео: Ахенский собор с высоты птичьего полета

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- Как лучше всего знакомиться с этим местом?

- Чтобы лучше его понять, нужно хотя бы раз побывать здесь во время Святой Мессы - то есть во время действия, для которого храм, собственно, построен.

- Что еще стоит здесь посмотреть?

- Обязательно посетил бы соборную сокровищницу (Domschatzkammer). Некоторые из ее экспонатов принадлежат к числу важнейших произведений сакрального искусства своего времени.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Главная кулинарная достопримечательность Ахена - знаменитые пряники Aachener Printen. Кто их не пробовал, не может утверждать, что был в нашем городе.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Я очень люблю природу, поэтому с удовольствием побывал бы в одном из больших национальных парков, включенных в список ЮНЕСКО, или в одном из немецких буковых лесов, получивших этот статус в 2011 году.

ВИДЕО: Ахенский собор за 60 секунд

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