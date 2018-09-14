 Всемирное наследие: Ахенский собор - храм Карла Великого | Советы туристам в Германии | DW | 17.09.2018

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Туристу на заметку

Всемирное наследие: Ахенский собор - храм Карла Великого

История этого собора насчитывает более двенадцати столетий. Сорок лет назад он стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ахенский собор

В VIII веке император Карл Великий (Karl der Große) мечтал о создании новой Римской империи. Храм в Ахене стал своего рода каменным манифестом его политики, объединив элементы церковного зодчества Восточной Римской и Западной Римской империй, стилистические формы византийской и античной культур.

Выдающийся образец сакральной архитектуры Ахенский собор (Aachener Dom) стал первым немецким объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он получил этот статус в 1978 году.

Фотогалерея: Ахенский собор - выдающийся памятник романской эпохи

  • Ахенский собор

    Ахенский собор

    Имперский собор в Ахене (Aachener Dom). Центральную часть романского храма составляет восьмиугольник, увенчанный куполом. За долгую историю Ахенского собора в нем было короновано более 30 монархов.

  • Памятник императору Карлу Великому

    Ахенский собор

    Памятник императору Карлу Великому на площади перед городской ратушей в Ахене.

  • Часованя-усыпальница Карла Великого

    Ахенский собор

    Купол часовани-усыпальницы Карла Великого.

  • Часованя-усыпальница Карла Великого

    Ахенский собор

    Часовня-усыпальница Ахенского собора построена в соответствии с традициями византийской архитектуры. Ее высота превышает 30 метров.

  • Макет Ахенского собора

    Ахенский собор

    Макет храма на площади около Ахенского собора.

  • Гроб Карла Великого

    Ахенский собор

    Драгоценный гроб, в котором до переноса в ризницу в конце XVIII века хранились останки Карла Великого.

  • Гроб Карла Великого

    Ахенский собор

    Золотой гроб Карла Великого был изготовлен в начале XIII века по заказу императора Фридриха II.

  • Бюст Карла Великого

    Ахенский собор

    Бюст Карла Великого из сокровищницы Ахенского собора.

  • Трон Карла Великого

    Ахенский собор

    Трон Карла Великого в Ахенском соборе.

  • Купол Ахенского собора

    Ахенский собор

    Купол Ахенского собора после реставрации храма, завершенной в 2011 году.

  • Фрагмент мозаики, украшающей купол Ахенского собора

    Ахенский собор

    На последнюю реставрацию этого памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО было потрачено 30 миллионов евро.

  • 1835 год

    Ахенский собор

    Ахенский собор на гравюре 1835 года.

  • 1853 год

    Ахенский собор

    Ахенский собор на картине середины XIX века.

  • Ахенский собор

    Ахенский собор

    Ахенский собор ночью. Ежегодно этот храм посещает около 1,3 миллиона человек.

    Автор: Максим Нелюбин


Восемь вопросов

Монсеньор Хельмут Поке (Helmut Poqué) родился в Ахене и посвятил свою жизнь католической церкви. Долгое время работал священником, а затем возглавлял духовную семинарию Ахенского епископства. С 2008 года является старшим священником Ахенского собора (Dompropst) и отвечает за светские вопросы, связанные с этим историческим и архитектурным памятником.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Всемирным наследием в Ахене?

Хельмут Поке: С Ахенским собором, заложенным Карлом Великим во славу Девы Марии, связано множество исторических событий. Внутри храма особое значение имеют четыре места: центральная часть с алтарем, относящаяся к временам правления династии Каролингов, могила ее самого известного представителя - императора Карла Великого и хоры с его троном, а также рака с платьем Богородицы и другими реликвиями (Marienschrein). Чтобы лучше понять их значение и познакомиться с историей собора, примите участие в одной из ежедневных экскурсий.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Уникальная и неповторимая атмосфера, царящая в этом храме. Кроме того, до сих пор не перестаю восхищаться его 1200-летней историей.

- Ваш секрет для посвященных?

- Мой секрет касается света. Лучше всего собор посещать рано утром или поздно вечером - в это время он смотрится особенно выразительно, здесь создается удивительное настроение.

- Что вам больше всего запомнилось во время первого знакомства с этим памятником?

- Я родился в Ахене, поэтому в соборе бывал еще ребенком. Уже тогда особое впечатление на меня производила золотая мозаика, украшающая центральный купол.

Видео: Ахенский собор с высоты птичьего полета

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Ахенский собор

- Как лучше всего знакомиться с этим местом?

- Чтобы лучше его понять, нужно хотя бы раз побывать здесь во время Святой Мессы - то есть во время действия, для которого храм, собственно, построен.

- Что еще стоит здесь посмотреть?

- Обязательно посетил бы соборную сокровищницу (Domschatzkammer). Некоторые из ее экспонатов принадлежат к числу важнейших произведений сакрального искусства своего времени.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Главная кулинарная достопримечательность Ахена - знаменитые пряники Aachener Printen. Кто их не пробовал, не может утверждать, что был в нашем городе.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Я очень люблю природу, поэтому с удовольствием побывал бы в одном из больших национальных парков, включенных в список ЮНЕСКО, или в одном из немецких буковых лесов, получивших этот статус в 2011 году.

ВИДЕО: Ахенский собор за 60 секунд
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Контекст

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Ссылки в интернете

www.aachendom.de

Ахенский собор

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