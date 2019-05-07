Ахенская премия мира присуждена украинскому блогеру Руслану Коцабе

Ахенская премия мира за 2019 год присуждена украинскому журналисту и блогеру Руслану Коцабе за его работу по примирению и налаживанию диалога на востоке Украины. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе общественной организации, вручающей награду.

Коцаба стал широко известен благодаря своим призывам бойкотировать мобилизацию в Украине. В мае 2016 года он был признан виновным в госизмене и препятствовании деятельности вооруженных сил Украины и приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Блогер провел в заключении - в том числе и на стадии предварительного расследования - 524 дня и был оправдан апелляционным судом в июле 2016 года.

Журналист выступает против войны в Донбассе. На данном этапе дело против него возобновлено. Он более 100 дней находится под арестом по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Инициативы против ядерного оружия

Наряду с Коцабой Ахенской премии мира удостоены две германские инициативы по борьбе с ядерным оружием - Initiativkreis gegen Atomwaffen в коммуне Бюхель (земля Тюрингия) - и координаторы кампании "Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt". Награду от лица этих инициатив получат активистка антивоенного движения и партии "зеленых" Эльке Коллер (Elke Koller), а также правозащитница Марион Кюпкер (Marion Küpker).

Принято считать, что на авиабазе в Бюхеле расположены последние американские атомные бомбы на территории ФРГ. Их существование официально никогда не подтверждалось - из соображений безопасности и НАТО, и немецкое правительство не делают конкретных заявлений на этот счет.

Ахенская премия мира размером в 2000 евро была учреждена в 1988 году представителями разных политических партий, профсоюзов и гражданских инициатив. Награда традиционно вручается 1 сентября - в День борьбы против войн. Ее присуждают отдельным лицам и организациям, которые служат делу мира и взаимопонимания между народами. Среди лауреатов премии - российская организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга".

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