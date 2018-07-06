 Ахеджакова, Мадонна, Рианна: главные юбиляры года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.07.2018

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Культура и стиль жизни

Ахеджакова, Мадонна, Рианна: главные юбиляры года

9 июля исполняется 80 лет Лии Ахеджаковой - замечательной актрисе, борцу за справедливость, человеку с активной гражданской позицией. Какие еще круглые даты мы отмечаем в 2018 году?

  • Лия Ахеджакова на сцене Современника

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Лия Меджидовна Ахеджакова: 80 лет

    Народная артистка России родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Уже более 40 лет работает в театре "Современник". Советская и российская актриса театра и кино в 2013 году стала лауреатом премии Московской Хельсинкской группы (МХГ) в номинации "За защиту прав человека средствами культуры и искусства".

  • Портрет Тургенева

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Иван Сергеевич Тургенев: 200 лет со дня рождения

    Родился 28 октября (9 ноября) 1818 года. Классика русской литературы XIX века грамоте обучали в детстве французские и немецкие гувернеры. Тургенев блестяще владел немецким языком и знал "Фауста" Гете наизусть, учился в Берлинском университете, несколько лет прожил в Баден-Бадене, где ему установлен памятник.

  • Портрет Карла Маркса

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Карл Маркс: 200 лет со дня рождения

    Основоположник коммунизма родился в Трире 5 мая 1818 года. На его родине торжества обещают быть особенно масштабными. Главную выставку под названием "Карл Маркс. 1818 - 1883. Жизнь. Труды. Эпоха", посвященную юбиляру, подготовили в сотрудничестве несколько музеев, проходить она будет на нескольких площадках Трира сразу, а откроется 5 мая 2018 года.

  • Портрет Толстого

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Лев Николаевич Толстой: 190 лет со дня рождения

    Граф Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне. Один из величайших писателей и мыслителей всех времен стал основоположником нового религиозно-нравственного течения - толстовства. В Германии он бывал не раз: играл здесь в рулетку, лечил брата. "Анну Каренину" на немецкий язык переводили 21 раз.

  • Фотопортрет Горького

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Максим Горький: 150 лет со дня рождения

    Алексей Максимович Пешков (Горький) родился 16 (28 по новому стилю) марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Его имя до сих пор носит один из лучших театров Германии - берлинский Maxim Gorki Theater.

  • Фотопортрет писателя

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Эрих Мария Ремарк: 120 лет со дня рождения

    Выдающийся немецкий писатель родился 22 июня 1898 года в Оснабрюке. На протяжении долгих лет остается самым читаемым "немцем" в России. Прославился не только на литературном поприще, но и на любовном фронте: в разные годы состоял в близких отношениях с Гретой Гарбо, Марлен Дитрих и Натальей Палей - внучкой царя Александра II, французской актрисой и манекенщицей.

  • Фотопортрет Солженицына

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Александр Исаевич Солженицын: 100 лет со дня рождения

    Нобелевский лауреат по литературе родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Боевой офицер, он в 1945 году был арестован за критику Сталина в частном письме. В 1973 году в Париже вышел первый том "Архипелага ГУЛАГ". Спустя год Политбюро решило "пресечь антисоветскую деятельность" Солженицына. Он был выслан из СССР. Во франкфуртском аэропорту его встречал другой нобелевский лауреат - Генрих Бёлль.

  • Ингмар Бергман

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Ингмар Бергман: 100 лет со дня рождения

    Культовый шведский режиссер театра и кино, сценарист и писатель, оператор и актер, отец девятерых детей, родился в городе Уппсала 14 июля 1918 года. Трижды его картины были удостоены премии "Оскар": "Девичий источник", "Сквозь тусклое стекло", "Фанни и Александр".

  • Эннио Морриконе

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Эннио Морриконе: 90 лет

    Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер родился 10 ноября 1928 года в Риме. Дважды лауреат премии "Оскар". Один из самых известных композиторов современности. Написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам, в том числе и к российскому фильму "72 метра" Владимира Хотиненко.

  • Алексей Баталов

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Алексей Владимирович Баталов: 90 лет со дня рождения

    Замечательный советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, педагог, мастер художественного слова родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Фильм "Большая семья", где он сыграл одну из главных ролей, стал лауреатом Каннского фестиваля в 1955 году в номинации "лучший актерский ансамбль". На фото - кадр из фильма "Летят журавли", получившего в Каннах "Золотую пальмовую ветвь" в 1958 году.

  • Вячеслав Тихонов

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Вячеслав Васильевич Тихонов: 90 лет со дня рождения

    Советский и российский актер театра и кино родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде. В 12-серийном художественном телефильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" сыграл офицера СС Штирлица - советского разведчика Исаева, работающего весной 1945 года в нацистской Германии.

  • Владимир Высоцкий

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Владимир Семенович Высоцкий: 80 лет со дня рождения

    Советский актер, поэт, автор и исполнитель песен родился 25 января 1938 года в Москве. По итогам опроса ВЦИОМ, проведенного среди россиян в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке "кумиров XX века" после Юрия Гагарина.

  • Роми Шнайдер в фильме Бассейн, 1969 год

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Роми Шнайдер: 80 лет со дня рождения

    Розмари Магдалена Альбах родилась 23 сентября 1938 года в Вене. Она стремительно покорила сердца зрителей, сыграв в середине 1950-х императрицу Елизавету Австрийскую в культовой трилогии "Сисси". Затем перебралась в Париж, где постепенно освободилась от надоевшего "костюмного" образа, став серьезной драматической актрисой.

  • Певица Мадонна

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Мадонна: 60 лет

    Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити. Американская певица, автор-исполнитель, танцовщица, продюсер, а также актриса и детская писательница признана самой богатой и одной из самых влиятельных женщин-музыкантов в истории.

  • Майкл Джексон в 1984 году

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Майкл Джексон: 60 лет со дня рождения

    Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в Гэри. Самый успешный поп-исполнитель всех времен вошел и в историю танца, в частности, как пропагандист "лунной походки". Это танцевальное движение берет свои истоки в классической пантомиме. Использовали его многие, но именно Джексон довел движение до совершенства.

  • Уилл Смит

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Уилл Смит: 50 лет

    Уиллард Кэрролл Смит-младший родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии. Один из самых высокооплачиваемых актеров мира. Два раза номинировался на премию "Оскар" - за роли в фильмах "Али" и "В погоне за счастьем". В конце 1980-х получил широкую известность в составе хип-хоп-дуэта DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, ставшего в 1988 году первым обладателем "Грэмми" за лучшее исполнение рэпа.

  • Даниэль Брюль

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Даниэль Брюль: 40 лет

    Даниэль Сесар Мартин Брюль Гонсалес Доминго (отец - немец, мать - испанка) родился 16 июня 1978 года в Барселоне. Первые одобрительные отзывы от кинокритиков актер получил в 2003 году - после выхода фильма "Гуд бай, Ленин!", где в одной из ролей также снималась Чулпан Хаматова. Мировое признание Брюлю принесла роль австрийского гонщика Ники Лауды в спортивно-исторической драме "Гонка".

  • Рианна

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Рианна: 30 лет

    Робин Рианна Фенти родилась 20 февраля 1988 года на острове Барбадос. Пела с детства, в 15 лет была замечена американским продюсером и переехала в Соединенные Штаты, где сделала головокружительную музыкальную карьеру, являясь на сегодня одной из самых хорошо продаваемых исполнительниц мира.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Лия Ахеджакова на сцене Современника

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Лия Меджидовна Ахеджакова: 80 лет

    Народная артистка России родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Уже более 40 лет работает в театре "Современник". Советская и российская актриса театра и кино в 2013 году стала лауреатом премии Московской Хельсинкской группы (МХГ) в номинации "За защиту прав человека средствами культуры и искусства".

  • Портрет Тургенева

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Иван Сергеевич Тургенев: 200 лет со дня рождения

    Родился 28 октября (9 ноября) 1818 года. Классика русской литературы XIX века грамоте обучали в детстве французские и немецкие гувернеры. Тургенев блестяще владел немецким языком и знал "Фауста" Гете наизусть, учился в Берлинском университете, несколько лет прожил в Баден-Бадене, где ему установлен памятник.

  • Портрет Карла Маркса

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Карл Маркс: 200 лет со дня рождения

    Основоположник коммунизма родился в Трире 5 мая 1818 года. На его родине торжества обещают быть особенно масштабными. Главную выставку под названием "Карл Маркс. 1818 - 1883. Жизнь. Труды. Эпоха", посвященную юбиляру, подготовили в сотрудничестве несколько музеев, проходить она будет на нескольких площадках Трира сразу, а откроется 5 мая 2018 года.

  • Портрет Толстого

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Лев Николаевич Толстой: 190 лет со дня рождения

    Граф Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне. Один из величайших писателей и мыслителей всех времен стал основоположником нового религиозно-нравственного течения - толстовства. В Германии он бывал не раз: играл здесь в рулетку, лечил брата. "Анну Каренину" на немецкий язык переводили 21 раз.

  • Фотопортрет Горького

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Максим Горький: 150 лет со дня рождения

    Алексей Максимович Пешков (Горький) родился 16 (28 по новому стилю) марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Его имя до сих пор носит один из лучших театров Германии - берлинский Maxim Gorki Theater.

  • Фотопортрет писателя

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Эрих Мария Ремарк: 120 лет со дня рождения

    Выдающийся немецкий писатель родился 22 июня 1898 года в Оснабрюке. На протяжении долгих лет остается самым читаемым "немцем" в России. Прославился не только на литературном поприще, но и на любовном фронте: в разные годы состоял в близких отношениях с Гретой Гарбо, Марлен Дитрих и Натальей Палей - внучкой царя Александра II, французской актрисой и манекенщицей.

  • Фотопортрет Солженицына

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Александр Исаевич Солженицын: 100 лет со дня рождения

    Нобелевский лауреат по литературе родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Боевой офицер, он в 1945 году был арестован за критику Сталина в частном письме. В 1973 году в Париже вышел первый том "Архипелага ГУЛАГ". Спустя год Политбюро решило "пресечь антисоветскую деятельность" Солженицына. Он был выслан из СССР. Во франкфуртском аэропорту его встречал другой нобелевский лауреат - Генрих Бёлль.

  • Ингмар Бергман

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Ингмар Бергман: 100 лет со дня рождения

    Культовый шведский режиссер театра и кино, сценарист и писатель, оператор и актер, отец девятерых детей, родился в городе Уппсала 14 июля 1918 года. Трижды его картины были удостоены премии "Оскар": "Девичий источник", "Сквозь тусклое стекло", "Фанни и Александр".

  • Эннио Морриконе

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Эннио Морриконе: 90 лет

    Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер родился 10 ноября 1928 года в Риме. Дважды лауреат премии "Оскар". Один из самых известных композиторов современности. Написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам, в том числе и к российскому фильму "72 метра" Владимира Хотиненко.

  • Алексей Баталов

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Алексей Владимирович Баталов: 90 лет со дня рождения

    Замечательный советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, педагог, мастер художественного слова родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Фильм "Большая семья", где он сыграл одну из главных ролей, стал лауреатом Каннского фестиваля в 1955 году в номинации "лучший актерский ансамбль". На фото - кадр из фильма "Летят журавли", получившего в Каннах "Золотую пальмовую ветвь" в 1958 году.

  • Вячеслав Тихонов

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Вячеслав Васильевич Тихонов: 90 лет со дня рождения

    Советский и российский актер театра и кино родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде. В 12-серийном художественном телефильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" сыграл офицера СС Штирлица - советского разведчика Исаева, работающего весной 1945 года в нацистской Германии.

  • Владимир Высоцкий

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Владимир Семенович Высоцкий: 80 лет со дня рождения

    Советский актер, поэт, автор и исполнитель песен родился 25 января 1938 года в Москве. По итогам опроса ВЦИОМ, проведенного среди россиян в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке "кумиров XX века" после Юрия Гагарина.

  • Роми Шнайдер в фильме Бассейн, 1969 год

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Роми Шнайдер: 80 лет со дня рождения

    Розмари Магдалена Альбах родилась 23 сентября 1938 года в Вене. Она стремительно покорила сердца зрителей, сыграв в середине 1950-х императрицу Елизавету Австрийскую в культовой трилогии "Сисси". Затем перебралась в Париж, где постепенно освободилась от надоевшего "костюмного" образа, став серьезной драматической актрисой.

  • Певица Мадонна

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Мадонна: 60 лет

    Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити. Американская певица, автор-исполнитель, танцовщица, продюсер, а также актриса и детская писательница признана самой богатой и одной из самых влиятельных женщин-музыкантов в истории.

  • Майкл Джексон в 1984 году

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Майкл Джексон: 60 лет со дня рождения

    Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в Гэри. Самый успешный поп-исполнитель всех времен вошел и в историю танца, в частности, как пропагандист "лунной походки". Это танцевальное движение берет свои истоки в классической пантомиме. Использовали его многие, но именно Джексон довел движение до совершенства.

  • Уилл Смит

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Уилл Смит: 50 лет

    Уиллард Кэрролл Смит-младший родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии. Один из самых высокооплачиваемых актеров мира. Два раза номинировался на премию "Оскар" - за роли в фильмах "Али" и "В погоне за счастьем". В конце 1980-х получил широкую известность в составе хип-хоп-дуэта DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, ставшего в 1988 году первым обладателем "Грэмми" за лучшее исполнение рэпа.

  • Даниэль Брюль

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Даниэль Брюль: 40 лет

    Даниэль Сесар Мартин Брюль Гонсалес Доминго (отец - немец, мать - испанка) родился 16 июня 1978 года в Барселоне. Первые одобрительные отзывы от кинокритиков актер получил в 2003 году - после выхода фильма "Гуд бай, Ленин!", где в одной из ролей также снималась Чулпан Хаматова. Мировое признание Брюлю принесла роль австрийского гонщика Ники Лауды в спортивно-исторической драме "Гонка".

  • Рианна

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Рианна: 30 лет

    Робин Рианна Фенти родилась 20 февраля 1988 года на острове Барбадос. Пела с детства, в 15 лет была замечена американским продюсером и переехала в Соединенные Штаты, где сделала головокружительную музыкальную карьеру, являясь на сегодня одной из самых хорошо продаваемых исполнительниц мира.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотрите также:

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    ... а французы - французской. 23 сентября 2017 года ей исполнилось бы 79 лет. Во всем мире ее по-прежнему помнят, ценят и любят.

  • В картине ''Когда вновь расцветает белая сирень''
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    Роми Шнайдер: путь звезды

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    Роми дебютировала на экране в 1953 году в картине "Когда вновь расцветает белая сирень". Мировая известность пришла к ней в 1955 году после выхода фильма "Сисcи" о юности австрийской императрицы Елизаветы. На фото - Роми Шнайдер и Курд Юргенс в фильме "Катя - некоронованная императрица" (1959 год), в котором ему досталась роль царя Александра II, а Роми - Екатерины Долгоруковой.

  • На сьемках фильма ''Монпти''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Поиск себя

    Популярность очень быстро начала тяготить юную звезду. Кроме того, режиссеры видели ее только в одном образе: разряженной куклы. А она совсем не собиралась всю жизни играть роль Елизаветы Австрийской в разных вариациях. Первая серьезная попытка "побега из образа Сисси" состоялась в 1957 году. Роми Шнайдер уехала в Париж, где снялась в картине "Монпти".

  • Роми Шнайдер и Ален Делон

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Ален Делон и Франция

    В 1958 году Роми Шнайдер снялась вместе с Аленом Делоном в фильме "Кристина". Эта встреча стала началом большой любви и карьеры серьезной драматической актрисы. Роми переезжает к Делону в Париж, отказывается от четвертой серии "Сисси", мечтает сниматься у французских режиссеров. Немецкая пресса не скрывает своего недовольства "предательством" звезды.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Мечты сбываются

    Несколько месяцев жизни в Париже – и Роми становится иконой стиля среди европейских кинодив. Роми "оттачивает" не только внешность, но и актерское мастерство. В 1961 году Роми Шнайдер снимается у Лукино Висконти в картине "Боккаччо-70", в 1962-м - у Орсона Уэллса в фильме "Процесс".

  • С Мишелем Пикколи в картине ''Мелочи жизни''.

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Большое кино

    В Голливуде Роми снимается с Питером Селлерсом, Питером О'Тулом и Вуди Алленом. Но нигде она не чувствует себя так комфортно, как во Франции, где ее приняли за свою и искренне полюбили. С французским актером Мишелем Пикколи (на фото) ее связывала многолетняя дружба и совместная работа в нескольких картинах.

  • Роми Шнайдер и Ален Делон в фильме ''Бассейн''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Культовая эротика

    Картина "Бассейн" 1969 года стала культовой: столько в ней было эротики и красоты. Роми Шнайдер снова встретилась на съемочной площадке с Аленом Делоном. Французская пресса пристально следила за их отношениями... Такими красивыми их никто и никогда не видел ни до, ни после этого фильма.

  • В фильме ''Людвиг II''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Совсем другая Сисси

    В 1972 году Роми Шнайдер снова предстает на экране в роли Елизаветы Австрийской. На этот раз – в картине Лукино Висконти "Людвиг II", драме о жизни баварского короля. Это совсем иная Сисси, ничего общего не имеющая с той, которую играла Роми в начале своей карьеры. Это серьезное кино, без китча и попыток приукрасить историю.

  • С Клаусом Кински в фильме ''Главное - любить''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Признание

    Роми Шнайдер и Клаус Кински в картине "Главное - любить" Анджея Жулавского. За эту роль в 1976 году Роми получила своего первого ''Сезара'' - высшую кинонаграду Франции.

  • Роми Шнайдер на обложках журналов

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Пресса

    О Роми Шнайдер неустанно пишут бульварные издания. Ее роли и премьеры интересуют их значительно меньше, чем скандальные романы, депрессии, проблемы с алкоголем и транквилизаторами.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Память

    Биография этой удивительно красивой женщины была полна профессиональных взлетов и личных драм. Ее ранняя смерть (ей было всего 43 года) навсегда примирила немецких и французских ценителей творчества актрисы.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Жанна Моро

    Великие французские актрисы

    Жанна Моро

    Снималась в главных ролях у лучших режиссеров: Антониони, Бунюэля, Трюффо, Фассбиндера, Бессона, Вендерса, Маля, Озона и других. Стала обладательницей призов международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Берлине и Москве. Прославилась ролями на сцене парижского театра "Комеди Франсез". Критики считали ее олицитворением "интеллектуальной женственности".

  • Катрин Денёв

    Великие французские актрисы

    Катрин Денёв

    На фото - кадр из фильма "Шербурские зонтики", прославившего актрису. Критики называют ее "воплощением французской элегантности".

  • Брижит Бардо

    Великие французские актрисы

    Брижит Бардо

    Прославилась на весь мир после роли в фильме "И бог создал женщину" Роже Вадима. Была европейским секс-символом середины прошлого века - французской Мэрилин Монро. Последние 30 лет активно занимается защитой животных.

  • Роми Шнайдер

    Великие французские актрисы

    Роми Шнайдер

    Звезда австрийского, немецкого и французского кино. В ранней юности снималась в австрийских костюмных мелодрамах, прославивших ее на весь мир. Во Франции обрела статус серьезной драматической актрисы. Имя Роми Шнайдер носят французская Премия Роми Шнайдер, вручаемая молодым киноактерам, и австрийская телевизионная премия "Роми".

  • Изабель Аджани

    Великие французские актрисы

    Изабель Аджани

    Самая титулованная актриса Франции, обладательница пяти премий "Сезар" в номинации "Лучшая женская роль". В частности - за роль в знаменитой картине "Королева Марго" 1994 года. На фото - кадр из фильма "Подземка" Люка Бессона.

  • Изабель Юппер

    Великие французские актрисы

    Изабель Юппер

    Чуть ли не каждый фильм с ее участием попадает в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Работы, о которых чаще всего писали критики, - главные роли в фильмах "Госпожа Бовари" и "Пианистка".

  • Жюльет Бинош

    Великие французские актрисы

    Жюльет Бинош

    Обладательница премии "Оскар" 1997 года за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Английский пациент" (фото). Одна из заметных ранних работ - главная роль в картине "Невыносимая легкость бытия", снятой по роману Милана Кундеры.

  • Софи Марсо

    Великие французские актрисы

    Софи Марсо

    Ее отец был шофером, мать - продавщицей. Она - звезда мирового кино! Прославилась, еще будучи подростком, после фильма "Бум" (1980 год). Сегодня ей уже 50, но она продолжает активно сниматься в кино и рекламе, поет, пишет маслом, прекрасно плавает и обожает русскую литературу.

  • Одри Тоту

    Великие французские актрисы

    Одри Тоту

    Прославилась после фильма "Амели" (фото), вышедшего на экраны в 2001 году. В 2006 году снялась в экранизации "Кода да Винчи" вместе с Томом Хэнксом, а в 2009 году сыграла Коко Шанель в полнометражном фильме-биографии.

  • Марион Котийяр

    Великие французские актрисы

    Марион Котийяр

    В 2008 году была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Жизнь в розовом цвете", в котором исполнила роль Эдит Пиаф. Марион Котийяр стала второй актрисой в истории премии, которой удалось получить "Оскар" за главную роль в фильме на иностранном языке. Ранее добиться такого успеха удалось лишь Софи Лорен.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Темное прошлое Карла Маркса

Основоположник коммунизма год проучился в Боннском университете. За это время он успел вступить в общество поэтов и тайную корпорацию студентов, а также попасть за решетку. За что? (17.06.2017)  

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Лия Ахеджакова: Люди заражены инстинктом ненависти

В интервью DW знаменитая российская актриса поделилась своим мнением о свободе, сильной власти и насаждении агрессии в России, а также рассказала об угрозах, которые получала. (17.03.2015)  

Почему казнили сестру Ремарка

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Роми Шнайдер - актриса, сдиравшая с себя кожу

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Даниэль Брюль: Слава для меня - отнюдь не главное

"Гуд бай, Ленин!", "Бесславные ублюдки", "Гонка"- в его послужном списке много ярких ролей. Даниэль Брюль нарасхват и в Германии, и в Голливуде. DW удалось взять у него интервью. (14.10.2015)  

В погоне за "Золотым глобусом": фильм "Гонка" - адреналиновая оргия с амбициями

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Роми Шнайдер: путь звезды

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Великие французские актрисы

Данная подборка - выбор редакции. Насладитесь красотой величайших актрис европейского кинематографа! (31.07.2017)  

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