Ахеджакова, Мадонна, Рианна: главные юбиляры года

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

Александр Исаевич Солженицын: 100 лет со дня рождения

Нобелевский лауреат по литературе родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Боевой офицер, он в 1945 году был арестован за критику Сталина в частном письме. В 1973 году в Париже вышел первый том "Архипелага ГУЛАГ". Спустя год Политбюро решило "пресечь антисоветскую деятельность" Солженицына. Он был выслан из СССР. Во франкфуртском аэропорту его встречал другой нобелевский лауреат - Генрих Бёлль.