Африканский союз намерен провести переговоры с Киевом и Москвой

На 88-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 22 мая (время московское).

++19.55++

Президент Сенегала Маки Салл намерен в ближайшие недели провести переговоры в Москве и Киеве в качестве председателя Африканского союза (АС). После встречи в Дакаре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), Салл подчеркнул, что АС добивается прекращения огня и в то же время надеется на помощь в борьбе с высокими ценами на энергоносители и продовольствие. По поводу того, что его страна воздержалась на Генассамблее ООН при голосовании об осуждении российского нападения на Украину, он сказал: "Мы однозначно не хотим быть втянутыми в этот конфликт, мы хотим мира. Мы осуждаем вторжение и работаем над деэскалацией". Изначально визит был запланирован на 18 мая, однако тогда он не состоялся и теперь пройдет в другую дату.

++19.25++

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что логистика военных поставок из США в Украину устроена таким образом, что их невозможно прервать, отследив и атаковав отдельные партии оружия. "У нас есть то, что мы считаем разнообразной и устойчивой цепочкой поставок этого оружия в Украину. Так что даже если возникнут обстоятельства, при которых русские смогут нацелиться и поразить какой-нибудь груз на земле в Украине, со стратегической точки зрения это не приведет к принципиальному срыву оказываемой нами военной помощи", - сказал Салливан.

++19.00++

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию с требованием разрешить выезд из страны мужчинам призывного возраста. Судя по ответу президента, отменять запрет он не планирует. "Вы знаете, я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция - ко мне? А может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли вследствие того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем не свой город, где родились. Сегодня от 50 до 100 человек могут погибать на сложнейшем направлении востока нашего государства, они защищают наше государство и нашу независимость", - цитирует Зеленского "Укринформ".

++18.30++

Украинский Генштаб сообщил о сбитом российском Су-25. Как рассказали военные, его сбили львовские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады СБУ при помощи ПЗРК "Игла". Генштаб ВСУ опубликовал фото, на котором, по их утверждению, видны горящие остатки самолета.

++18.15++

Экс-посол Германии в России Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch) заявил, что Кремль намеренно стремится создать продовольственный кризис в странах Ближнего Востока и Северной Африки и для этого блокирует поставки украинского зерна. "Расчет Путина состоит в том, что после срыва поставок зерна голодающие люди побегут из этих регионов и попытаются попасть в Европу - как миллионы сирийцев, бежавших от ужасов войны", - заявил Рюдигер в интервью Tagesspiegel. По его мнению, таким образом Путин рассчитывает "дестабилизировать Европу", чтобы заставить западные страны отказаться от жесткой позиции в отношении России: "Это его новая гибридная война".

++18.00++

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, депортация украинцев, которую проводят в городе российские военные, набирает обороты, при этом среди вывезенных, число которых постоянно растет, много детей. Так, накануне из Мариуполя в фильтрационный лагерь в селе Безыменное были вывезены 313 человека, из них 55 - дети. Андрющенко обратил внимание на то, что теперь прямая депортация в Россию проводится из фильтрационного пункта в селе Никольское (70 человек, в том числе 12 детей), чего раньше не происходило. "Считаем, что это связано с фактическим закрытием пути для эвакуации в сторону Запорожья", - рассказал чиновник. Из фильтрационного пункта в селе Безыменное 21 мая были депортированы 175 человек, среди них - 17 детей.

++17.45++

Верховная рада приняла закон, полностью запрещающий ввозить в Украину лекарства, изготовленные в России или Беларуси. Несмотря на то, что ранее уже был принят аналогичный запрет, до сих пор на украинский рынок все еще могли попасть препараты, производимые на территории этих стран международными компаниями, пояснил инициатор законопроекта Михаил Радуцкий. Чтобы избежать такой ситуации, профильному министерству предоставлено право отказывать в регистрации лекарственного средства, если хотя бы один его компонент производится в России или Беларуси или там осуществлялся какой-либо этап производства.

++17.00++

Зеленский ввел новое звание "Город-спаситель" для иностранных городов, которые оказывают Украине помощь. Первым его получил приграничный польский город Жешув, через который многие украинские беженцы ехали в Европу. "Я ввел специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выражаю большую благодарность городу Жешуву - первому "Городу-спасителю", - сказал Зеленский.

++16.40++

"Аэрофлот" через три месяца будет вынужден из-за санкций начать разбирать свои самолеты Boeing и Airbus на запчасти, пишет агентство Bloombergсо ссылкой на оценки экспертов компании IBA, специализирующейся на бизнес-аналитике в области авиации. Заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолетами как минимум в ближайшее время не удастся, утверждает агентство.

Омбудсмен предупредила о риске попадания трупного яда в мариупольский водопровод

++16.15++

Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастрофы из-за трупного яда, который может попасть в систему водоснабжения из стихийных захоронений по всему городу, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. "После запуска поврежденных систем водоснабжения, вода вылилась на поверхность земли и начала размывать стихийные захоронения. В результате возникла высокая угроза попадания трупного яда, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые могли быть у умершего, в водопроводную систему, подземные источники и реки с морем", - написала Денисова. Мариуполь из-за действий российских войск превратился в "мусоросборник" - поскольку бытовой мусор невозможно вывезти уже два месяца, его начали выбрасывать рядом с домами, что также приводит к росту патогенных бактерий, рассказала Денисова. "Это угрожает массовым отравлением и эпидемией инфекционных болезней для мариупольцев, а последствия для окружающей среды будут проявляться годами не только в Украине, но и за ее пределами", - написала омбудсмен.

++16.00++

Верховная рада поддержала выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-членов СНГ в Великой Отечественной войне. По первому из этих соглашений, незаконных мигрантов, прибывших в Украину из другой страны, подписавшей документ, в случае наличия соответствующих доказательств, передавали обратно. По второму - подписавшие страны обязались охранять воинские памятники, посвященные Великой Отечественной войне, обеспечивать к ним свободный доступ и совместно заниматься исследованиями по этой теме.

++15.45++

Верховная рада денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения. За это проголосовали 292 народных депутата при минимально необходимых 226. Среди целей денонсации соглашения: воспрепятствовать пополнению бюджета страны-агрессора путем предоставления Киевом льготных условий налогообложения для резидентов РФ, ведущих бизнес в Украине; а также не допустить потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, который платят в РФ резиденты Украины, осуществляющие деятельность в России.

Теперь все доходы резидентов России, полученные из источников в Украине, будет облагаться налогом по общей ставке - 15%, вместо льготных ставок в размере от 0 до 10 процентов.

++15.00++

Зеленский анонсировал соглашение об упрощенном пересечении границы с Польшей. "Между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Вначале - об общем погранично-таможенном контроле, а в дальнейшем - и единственной условной границе, когда Украина будет членом Европейского Союза", - цитирует Зеленского "Европейская правда".

Военное положение в Украине продлено на три месяца

++14.20++

Верховная рада продлила срок действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней - до 23 августа.

++14.01++

Министр финансов Германии Кристиан Линднер

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил в интервью Financial Times, что Германия "открыта" идее использовать замороженные на Западе российские валютные резервы для покрытия расходов на восстановление Украины. Однако, по его словам, "все еще нужно решить юридические вопросы и последствия для международного порядка".

Линднер также сказал, что он был против захвата частных активов российских олигархов. "Страны, основанные на верховенстве закона, гарантируют частную собственность" - сказал Линденр FT. По его мнению, необходимо убедить частные лица "вносить свой вклад в возмещение ущерба Украине на добровольной основе".

Хроника событий 22 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Война в Украине - 20.05.2022 ХХXL-вышиванка в Кембридже. Далее в фотохронике войны в Украине от 20 мая - разрушения в Великой Костромке и Мерефе, Харьковское метро готовится восстановить работу, могила оккупанта, сон танкиста, граффити с российским кораблем в Запорожье, как прошел День вышиванки в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 20.05.2022 Мальчишка на подбитом российском танке в Киевской области. Уничтоженную технику убрали еще не везде.

Война в Украине - 20.05.2022 Житель села Великая Костромка Днепропетровской области играет на пианино около дома, пострадавшего в результате российского обстрела.

Война в Украине - 20.05.2022 Жительница села Великая Костромка собирает уцелевшие вещи внутри разрушенного дома.

Война в Украине - 20.05.2022 Разрушенная школа в городе Мерефа Харьковской области.

Война в Украине - 20.05.2022 Школьное здание сверху. 17 мая в Мерефе было повреждено около 30 домов.

Война в Украине - 20.05.2022 Котельная в Харькове, в которую 19 мая попал российский снаряд.

Война в Украине - 20.05.2022 Как заявили власти города, здание котельной подлежит реконструкции с нуля.

Война в Украине - 20.05.2022 Некоторые жители Харькова с самого начала войны живут на станциях метро и до сих пор остаются там, хотя обстрелов стало меньше.

Война в Украине - 20.05.2022 Сейчас людей просят постепенно покидать станции. Кому некуда больше идти, власти ищут временное жилье.

Война в Украине - 20.05.2022 В горсовете Харькова сообщили о начале подготовительных работ для восстановления движения поездов.

Война в Украине - 20.05.2022 Снимки из Харьковского (и Киевского) метрополитена уже стали частью истории этой все еще продолжающейся войны.

Война в Украине - 20.05.2022 Уничтоженный российский танк около села Малая Рогань под Харьковом.

Война в Украине - 20.05.2022 Жители Малой Рогани около места эксгумации тел российских солдат из временных захоронений.

Война в Украине - 20.05.2022 "Тут похоронен российский оккупант…" - сведения о погибшем солдате около временного захоронения в Малой Рогани.

Война в Украине - 20.05.2022 Воронки от взрывов на поле около Малой Рогани.

Война в Украине - 20.05.2022 Украинский танк в лесу на линии обороны где-то в Донецкой области.

Война в Украине - 20.05.2022 Танкист Александр отдыхает в спальном мешке на замаскированной позиции ВСУ.

Война в Украине - 20.05.2022 Служащие Национальной гвардии Украины в Закарпатье отрабатывают действия по эвакуации раненых товарищей.

Война в Украине - 20.05.2022 Участники тренинга и инструктор во время практических занятий в Закарпатье.

Война в Украине - 20.05.2022 Почти готовое граффити по мотивам почтовой марки с российским военным кораблем в Запорожье.

Война в Украине - 20.05.2022 Завершим фотохронику кадрами, сделанными по случаю Дня вышиванки, в котором 19 мая приняла участие, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Война в Украине - 20.05.2022 Футболка с традиционным узором и значок в виде флага Украины на акции в День вышиванки в Киеве.

Война в Украине - 20.05.2022 Участники акции в День вышиванки в польском Кракове.

Война в Украине - 20.05.2022 Организаторы празднования в Кембридже - те самые, которые держат огромную вышиванку на первом кадре этой фотохроники.

Война в Украине - 20.05.2022 Владимир Зеленский выбрал вышиванку цвета хаки с узорами в тонах военного времени. Автор: Николай Пермяков

