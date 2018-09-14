 Африканская чума свиней добралась до Западной Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 14.09.2018

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Европа

Африканская чума свиней добралась до Западной Европы

В Бельгии обнаружены погибшие от чумы свиней дикие кабаны. Ранее случаи заболевания были зафиксированы в ряде стран Восточной Европы.

Свинка

В Бельгии в четверг, 13 сентября, зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Тела нескольких диких кабанов обнаружены в 60 км от бельгийско-германской границы. "Я воспринимаю ситуацию серьезно - однако мы хорошо подготовлены", - заявила министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner). По ее словам, Берлин находится в постоянном контакте с властями Бельгии и Еврокомиссией.

Контекст

О все новых вспышках африканской чумы свиней на востоке Европы и угрозе ее распространения в ЕС DW беседовала с ведущим немецким вирусологом, профессором Томасом Меттенлайтером. (04.08.2014)

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Ранее случаи заболевания были зафиксированы в восьми странах Восточной Европы, а также Украине и России. В частности, в Румынии пришлось забить более 120 тысяч свиней, сообщили власти этой страны в августе.

Снят сезонный запрет на отстрел диких кабанов

Приоритетом является предотвращение заболевания, отметила министр. Ранее власти Германии одобрили серию мероприятий в целях борьбы с его распространением. В числе мер - проведение информационной кампании на нескольких языках и снятие сезонного запрета на отстрел диких кабанов. В январе Немецкий крестьянский союз потребовал отстрела 70% диких кабанов в ФРГ, поскольку "страдания животных, погибших от руки охотника, гораздо меньше, чем от чумы".

Африканская чума свиней - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и свиней. Оно неопасно для человека, однако эффективных лекарств против вируса на сегодняшний день не существует. Поэтому многие государства, граничащие с Россией, Украиной и странами Балтии, через которые распространяется заболевание, пытаются предпринять меры по борьбе с эпидемией.

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    Автор: Петер Хилле, Виктор Вайц


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