Афины требуют от ЕС реформы соглашения по беженцам с Турцией

Греция требует от Евросоюза реформы соглашения по беженцам с Турцией. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в пятницу, 4 октября, выступая в греческом парламенте. По словам Мицотакиса, Афины будут настаивать на изменении правила возвращения беженцев в Турцию.

Так, в настоящий момент туда могут быть отправлены только те беженцы, у которых нет права на убежище и которые прибыли на один из греческих островов. Теперь Греция потребует распространить это правило на весь материк. В последние месяцы нагрузка на лагеря беженцев в Греции вновь резко выросла.

Турция просит помощи у Евросоюза

Также в пятницу, 4 октября, Турция призвала ЕС помочь в переселении сирийских беженцев в так называемую зону безопасности на севере Сирии. В Анкаре ожидают, что туда смогут добровольно переселиться почти два миллиона сирийцев. Для этого необходимо построить там жилье, больницы и школы.

Для создания зоны безопасности Турции необходима помощь Евросоюза. В случае если эта помощи не будет оказана, она пригрозила вновь увеличить поток беженцев в Европу. Соглашение между ЕС и Турцией по беженцам было заключено в марте 2016 года, оно стало переломным в преодолении миграционного кризиса в ЕС.

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