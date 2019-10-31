Афганских помощников ЦРУ обвиняют в нарушении прав человека

Афганские вооруженные формирования, действующие при поддержке Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, совершали грубые нарушения прав человека. Это следует из доклада международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), обнародованного в четверг, 31 октября. Согласно ему, афганские силовики, сотрудничающие с американской разведкой, совершали такие нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны, как несудебные расправы, насильственные похищения, неизбирательные авиаудары и нападения на медучреждения.

Правозащитники зафиксировали в общей сложности 14 таких случаев, произошедших с конца 2017 года по середину 2019 года. В частности, в марте 2018 года афганские вооруженные формирования совершили налет на дом сотрудника одной из местных негосударственных организации, застрелили его брата и похитили другого родственника.

Совбез Афганистана уже решает проблему

HRW требует немедленно распустить сотрудничающие с ЦРУ вооруженные группировки и провести независимое расследование всех совершенных ими преступлений. В свою очередь Совет национальной безопасности Афганистана заявил, что содержание доклада соответствует действительности, и меры для решения проблемы уже принимаются. Вместе с тем в ведомстве считают, что некоторые приведенные правозащитниками данные нуждаются в пояснениях.

ЦРУ начала проводить антитеррористические операции в Афганистане после нападения на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года. Они проходят параллельно с американской военной миссией в этой стране. Задействованные в секретных спецоперациях афганские формирования формально входят в состав афганской спецслужбы NDS, но фактически не подчиняются напрямую ни ей, ни США. Большинство силовиков нанимают, обучают и вооружают сотрудники ЦРУ.

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