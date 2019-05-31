Расстройства аутистического спектра часто характеризуется проблемами в социальных, коммуникативных и интеллектуальных способностях.
Аутизм - расстройство, возникающее из-за нарушения развития головного мозга. Расстройства аутистического спектра часто характеризуется проблемами в социальных, коммуникативных и интеллектуальных способностях пациентов, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.
В Запорожье открылся первый садик для детей с ограниченными возможностями. Восстановлен он в основном на средства, полученные от Германии. Проект осуществлялся в рамках программы помощи вынужденным переселенцам.