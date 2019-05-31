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Аутизм

Расстройства аутистического спектра часто характеризуется проблемами в социальных, коммуникативных и интеллектуальных способностях.

Аутизм - расстройство, возникающее из-за нарушения развития головного мозга. Расстройства аутистического спектра часто характеризуется проблемами в социальных, коммуникативных и интеллектуальных способностях пациентов, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Проблема аутизма: как трудоустроиться людям с необычным способностями (31.05.2019) 31.05.2019

Аутистам нередко трудно найти работу, хотя многие из них - высоко одаренные люди. Как мюнхенская компания Auticon помогает людям с необычными способностями.

Bildunterschrift:LONDON, ENGLAND - OCTOBER 15: London based artist Stephen Wiltshire puts the finishing touches to a drawing of the nearly completed 'Shard' site near Guy's Hospital, on October 15, 2010 in London, England. Stephen, who is autistic, completed the picture largely from memory having observed the site only briefly. The drawing will hang amongst others at the Hays Galleria as part of the 'Make Your Mark on the Future', a special 'Big Draw' weekend, launched by Mayor of London, Boris Johnson on October 22, 2010. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

Панорамные картины по памяти (видео) 24.04.2018

Британский художник Стивен Уилтшир рисует по памяти панорамные картины с изображением разных городов. И они пользуются успехом.

Первый инклюзивный детсад открылся в Запорожье на деньги Германии (20.05.2017) 20.05.2017

В Запорожье открылся первый садик для детей с ограниченными возможностями. Восстановлен он в основном на средства, полученные от Германии. Проект осуществлялся в рамках программы помощи вынужденным переселенцам.

Trainer Nils Thate demonstriert am 11.11.2012 in Langenhagen (Niedersachsen) zusammen mit Annika Flebbe vor einer Gruppe von Rollstuhlfahrern eine Verteidigungstechnik. Die Trainer Bernd Rosemann und Nils Thate geben Selbstverteidigungskurse speziell für Rollstuhlfahrer. Foto: Tobias Kleinschmidt/dpa (Zu lni-Korr 0294 vom 12.11.2012)

СКР возбудил уголовное дело из-за инцидента с родными Водяновой 13.08.2015

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после инцидента с родными известной модели Натальи Водяновой. Ее сестру, страдающую аутизмом, грубо выдворили из кафе в Нижнем Новгороде.

SAP набирает сотрудников-аутистов 16.08.2013

Производитель программного обеспечения SAP убежден, что аутисты - идеальные сотрудники. Внимательные, с хорошей памятью. В 2014 году компания планирует трудоустроить 100 таких сотрудников.
#42750484 - Autist q. © pholidito

Работа только для аутистов 05.06.2013

Аутисты страдают от неизлечимой болезни, проявления которой мешают в быту, но могут быть преимуществом в профессии. Немецкие фирмы ищут таких специалистов.
ARCHIV - Ein übergewichtiger Mann sitzt am auf einer Bank in Dresden, aufgenommen am 23.08.2007. Nach Ansicht von Experten könnten deutlich mehr fettleibige Patienten in Deutschland von einer gezielten Magen-Darm-Operation profitieren. «Die Adipositas-Chirurgie mit ihren verschiedenen Verfahren kommt seit vielen Jahren weltweit zum Einsatz, in Deutschland jährlich bei etwa 6000 Patienten», sagte der Chirurg Prof. Weiner am Mittwoch (31.08.2011) zum Auftakt eines Kongresses in Hamburg. Schätzungen zufolge kämen aber etwa 20 000 Menschen pro Jahr für einen solchen Eingriff in Frage. Foto: Ralf Hirschberger +++(c) dpa - Bildfunk+++

Кишечная бактерия в борьбе с диабетом 31.05.2013

Сахарным диабетом второго типа страдают преимущественно люди с избыточным весом. Теперь же выясняется, что и ожирение, и развитие диабета зависят от кишечной микрофлоры.
Asperger-Autisten, die bei Auticon eingestellt sind, bei der Arbeit am Computer, Foto: Auticon ED 15.11.12

Концерн SAP примет на работу сотни аутистов 22.05.2013

Сотни людей, страдающих аутизмом, намерен взять на работу во всем мире концерн по производству программного обеспечения SAP. Компания надеется на то, что эта мера поможет аутистам и усилит ее конкурентоспособность.
1228112 Italy, Venezia. 09/04/2012 Director of the competition documentary film Anton's Right Here Lyubov Arkus at the 69th Venice Film Festival. Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Режиссер Любовь Аркус: "Мир аутизировался" 18.04.2013

Любовь Аркус, режиссер нашумевшего фильма о мальчике-аутисте "Антон тут рядом", рассказала в интервью DW, почему, по ее мнению, статистика по аутизму принимает такие масштабы.
Asperger-Autisten, die bei Auticon eingestellt sind, bei der Arbeit am Computer, Foto: Auticon ED 15.11.12

Аутизм в Германии: без шансов на трудоустройство? 03.12.2012

Только у 15 процентов немцев с синдромом Аспергера есть работа. В чем причина проблем с трудоустройством аутистов? Ответ на этот вопрос - в репортаже корреспондента DW.
French Green Party leader Daniel Cohn-Bendit speaks at the Green Party European summit held in Paris Feb. 27, 1999. Thirty years after France expelled him for leading the May, 1968 student revolt, an older but still feisty Cohn-Bendit has returned and is stirring up French politics with a vengeance. AP Photo/Francois Mori)

Новый "аутичный большевизм" 13.03.2003

"Миллиарды людей ожидают решения СБ ООН, но никакого значения это решение иметь уже не будет". Диагноз, данный "зелёным" политиком Вашингтону, гласит: "полный аутизм".
Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping am 9. Jan. 2001 in Koeln mit seiner Lebensgefaehrtin, Kristina Graefin Pilati, bei Alfred Bioleks Talkshow Boulevard Bio. Dem zwischen Berlin und Mallorca, wo sich seine Lebensgefaehrtin aufhielt, pendelnden Scharping droht eine Flugaffaere. Die Unionsfraktion im Bundestag warf Scharping Verschwendung von Steuergeldern vor und beantragte am Freitag, 31. Aug. 2001, eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. (AP Photo/Hermann J. Knippertz)

Выгнали министра, а жалко избирателя 20.07.2002

"Шарпинга надо было увольнять за аутизм. Это хитрое слово обозначает человека, отказывающегося видеть реальность, для которого его собственное «я» важнее всего остального".
Kunstakademie Städel

Аутизм – в творческом дуэте 02.03.2002

Многие художественные вузы Германии ежегодно проводят "неделю открытых дверей". По-немецки это мероприятие называется "Rundgang", то есть "обход".