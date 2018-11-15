Всемирное наследие: Аугустусбург и Фалькенлуст - памятники раннего рококо

После Второй мировой войны дворец Аугустусбург долгое время использовался властями Западной Германии для государственных приемов.
Дворцы Аугустусбург (Augustusburg) и Фалькенлуст (Falkenlust) находятся в небольшом городе Брюль под Кельном. Построенные на заре эпохи рококо под влиянием французской моды, дворцы принадлежат к числу наиболее ранних примеров этого стиля в Германии. В список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО они включены в 1984 году.
Их строительство было начато при кельнском курфюрсте и архиепископе Клеменсе-Августе (Clemens August). Сначала в 1725 году заложили основную резиденцию, а через несколько лет по соседству - небольшой дворец для птичьей охоты. В названии первого увековечено имя его заказчика, а второе составлено из слов "сокол" и "охота". Правда, последнее - Lust - одновременно можно перевести как "удовольствие" или "радость".
Над проектами дворцов работали ведущие французские, итальянские и немецкие мастера: архитекторы, художники, скульпторы, штукатуры. После Второй мировой войны дворец Аугустусбург, расположенный в 20 минутах езды от столицы ФРГ Бонна, долгое время использовался властями Федеративной республики Германии для государственных приемов.
Восемь вопросов
Кристиана Винклер (Christiane Winkler) изучала историю, искусствоведение и литературу в Бонне, а затем - менеджмент в сфере культуры в Кельне. В управлении дворцов Аугустусбург и Фалькенлуст она отвечает за вопросы и программы, связанные со статусом Всемирного наследия, а также за работу с общественностью.
DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с объектами Всемирного наследия в Брюле?
Кристиане Винклер: После экскурсии по летней резиденции архиепископа - дворцу Аугустусбург - в подходящую для этого погоду стоит непременно прогуляться по барочному саду и английскому ландшафтному парку до охотничьего дворца Фалькенлуст.
- Что вам нравится здесь больше всего?
- Небольшой охотничий дворец Фалькенлуст является восхитительным дополнением репрезентативного дворца Аугустусбург. В нем царит очень интимная и домашняя атмосфера. В этом дворце можно получить представление о том, как наслаждались жизнью высшие слои общества в XVIII веке.
- Ваш секрет для посвященных?
- В летний сезон я бы посоветовала тематические экскурсии по следам минувших эпох - Spurensuche. В их рамках можно заглянуть за кулисы дворцовой жизни, например, в помещения для прислуги, скрытые от глаз посетителей во время обычных экскурсий по репрезентативным помещениям.
- Что вам больше всего запомнилось во время первого знакомства с этими дворцами?
- Конечно же, центральная достопримечательность Аугустусбурга - роскошная парадная лестница (на главном снимке - Ред.), построенная под руководством знаменитого архитектора эпохи барокко Бальтазара Неймана (Balthasar Neumann).
- Какое время года здесь самое красивое?
- У каждого времени года, в принципе, есть свои привлекательные стороны. Весной поражают луговые травы, цветы и кустарники в лесной части дворцового парка. Здесь можно увидеть растения, в других местах ставшие редкостью: хохлатку, дубравную ветреницу, "соломонову печать" - душистую купену (Salomonssiegel). Для любителей природы - огромное наслаждение.
- Что еще стоит здесь посмотреть?
- Обязательно посетите Музей Макса Эрнста (Max Ernst Museum Brühl) - художника, родившегося в Брюле. Помимо его ранних дадаистских работ здесь представлены произведения из коллекции графики Шнеппенхайма (Sammlung Schneppenheim).
- Знакомство со Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?
- Брюль находится в одном из плодородных регионов, где возделывается спаржа, - Форгебирге (Vorgebirge), поэтому в мае-июне следует непременно попробовать блюда с ней. В остальное же время из местной кухни можно порекомендовать рейнское жаркое из маринованного мяса (Rheinischer Sauerbraten).
- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посмотреть?
- Я очень люблю Египет, поэтому хотелось бы увидеть памятники Всемирного наследия в долине Нила.
ВИДЕО: Брюль за 60 секунд
ПРОЕКТ DW: Пути к Всемирному наследию
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