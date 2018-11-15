 Всемирное наследие: Аугустусбург и Фалькенлуст - памятники раннего рококо | Советы туристам в Германии | DW | 17.11.2018

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Туристу на заметку

Всемирное наследие: Аугустусбург и Фалькенлуст - памятники раннего рококо

После Второй мировой войны дворец Аугустусбург долгое время использовался властями Западной Германии для государственных приемов.

Парадная лестница, построенная под руководством Бальтазара Неймана

Дворцы Аугустусбург (Augustusburg) и Фалькенлуст (Falkenlust) находятся в небольшом городе Брюль под Кельном. Построенные на заре эпохи рококо под влиянием французской моды, дворцы принадлежат к числу наиболее ранних примеров этого стиля в Германии. В список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО они включены в 1984 году.

Их строительство было начато при кельнском курфюрсте и архиепископе Клеменсе-Августе (Clemens August). Сначала в 1725 году заложили основную резиденцию, а через несколько лет по соседству - небольшой дворец для птичьей охоты. В названии первого увековечено имя его заказчика, а второе составлено из слов "сокол" и "охота". Правда, последнее - Lust - одновременно можно перевести как "удовольствие" или "радость".

Над проектами дворцов работали ведущие французские, итальянские и немецкие мастера: архитекторы, художники, скульпторы, штукатуры. После Второй мировой войны дворец Аугустусбург, расположенный в 20 минутах езды от столицы ФРГ Бонна, долгое время использовался властями Федеративной республики Германии для государственных приемов.

Аугустусбург

Дворец Аугустусбург

Дворец Фалькенлуст

Дворец Фалькенлуст

Восемь вопросов

Кристиана Винклер (Christiane Winkler) изучала историю, искусствоведение и литературу в Бонне, а затем - менеджмент в сфере культуры в Кельне. В управлении дворцов Аугустусбург и Фалькенлуст она отвечает за вопросы и программы, связанные со статусом Всемирного наследия, а также за работу с общественностью.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с объектами Всемирного наследия в Брюле?

Кристиане Винклер: После экскурсии по летней резиденции архиепископа - дворцу Аугустусбург - в подходящую для этого погоду стоит непременно прогуляться по барочному саду и английскому ландшафтному парку до охотничьего дворца Фалькенлуст.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Небольшой охотничий дворец Фалькенлуст является восхитительным дополнением репрезентативного дворца Аугустусбург. В нем царит очень интимная и домашняя атмосфера. В этом дворце можно получить представление о том, как наслаждались жизнью высшие слои общества в XVIII веке.

- Ваш секрет для посвященных?

- В летний сезон я бы посоветовала тематические экскурсии по следам минувших эпох - Spurensuche. В их рамках можно заглянуть за кулисы дворцовой жизни, например, в помещения для прислуги, скрытые от глаз посетителей во время обычных экскурсий по репрезентативным помещениям.

- Что вам больше всего запомнилось во время первого знакомства с этими дворцами?

- Конечно же, центральная достопримечательность Аугустусбурга - роскошная парадная лестница (на главном снимке - Ред.), построенная под руководством знаменитого архитектора эпохи барокко Бальтазара Неймана (Balthasar Neumann).

- Какое время года здесь самое красивое?

- У каждого времени года, в принципе, есть свои привлекательные стороны. Весной поражают луговые травы, цветы и кустарники в лесной части дворцового парка. Здесь можно увидеть растения, в других местах ставшие редкостью: хохлатку, дубравную ветреницу, "соломонову печать" - душистую купену (Salomonssiegel). Для любителей природы - огромное наслаждение.

- Что еще стоит здесь посмотреть?

- Обязательно посетите Музей Макса Эрнста (Max Ernst Museum Brühl) - художника, родившегося в Брюле. Помимо его ранних дадаистских работ здесь представлены произведения из коллекции графики Шнеппенхайма (Sammlung Schneppenheim).

- Знакомство со Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Брюль находится в одном из плодородных регионов, где возделывается спаржа, - Форгебирге (Vorgebirge), поэтому в мае-июне следует непременно попробовать блюда с ней. В остальное же время из местной кухни можно порекомендовать рейнское жаркое из маринованного мяса (Rheinischer Sauerbraten).

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посмотреть?

- Я очень люблю Египет, поэтому хотелось бы увидеть памятники Всемирного наследия в долине Нила.

ВИДЕО: Брюль за 60 секунд
ПРОЕКТ DW: Пути к Всемирному наследию

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    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Ссылки в интернете

www.schlossbruehl.de

Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле

Аудио- и видеофайлы по теме

Вискирхе - #DailyDrone  

Дрезден  

Базилика Бирнау  

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