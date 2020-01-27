 ″Атлантида″: фильм-антиутопия о будущем Донбасса | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.01.2020

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Культура и стиль жизни

"Атлантида": фильм-антиутопия о будущем Донбасса

Исполнитель главной роли в украинском фильме "Атлантида" Андрей Рымарук рассказал в интервью DW о том, что ждет Украину после окончания войны и как снять фильм без профессиональных актеров.

Кадр из фильма Атлантида

В Брюсселе только что завершился ежегодный фестиваль кино из стран "Восточного партнерства" Bridges. East of West. В этом году его открыл украинский фильм "Атлантида", снятый Валентином Васяновичем в 2019 году. Картина как бы заглядывает в будущее Донбасса, показывая регион в 2025 году: уже год как завершилась война, и главный герой Сергей, воевавший в украинской армии, пытается найти себя в гражданской жизни на Востоке страны.

Сергея сыграл Андрей Рымарук, сам воевавший в 2015-2016 годах и служивший разведчиком в вооруженных силах Украины. Сейчас он работает в фонде помощи украинским военным "Вернись живым". Роль в "Атлантиде" стала для него первым опытом в кино. DW пообщалась с Андреем Рымаруком после демонстрации фильма.

DW: В фильме "Атлантида" вообще не занятыпрофессиональные актеры. Почему?

Андрей Римарук: Это было решение режиссера Валентина Васяновича. Он не хотел брать в этот фильм профессиональных актеров, которые бы очень долго пытались на своем лице, в своих глазах показать то, что мы уже пережили. Нам не надо было играть, нам надо было быть собой.

Андрей Рымарук

Андрей Рымарук

- То есть все играли самих себя?

- Моего друга по фильму - Василия - сыграл парень, воевавший в батальоне "Айдар". Потом он выучился на психолога, сейчас работает, помогает военным. Он понимает тематику суицида, а в фильме он - совсем другой: он показал тех людей, с которыми он работает. Патологоанатом сыграл самого себя. Я сыграл самого себя, но в другой жизненной ситуации.

- Судьба главного героя -Сергея - во многом перекликается с вашей жизнью. Играть настолько похожего персонажа - это легко или сложно?

- Было очень тяжело. Вроде как нет ничего сложного, ведь я играю самого себя. Но для меня тяжелее всего было сыграть будущее, ведь я себя в будущем пока еще не представляю.

- Фильм вышел очень реалистичным. Это связано с тем, что все играли тех, кого хорошо понимают?

- Режиссер также понимал, что профессиональные актеры там немного бы жаловались. Нам было физически тяжело. В сцене с ковшом (Сергей принимает ванну в ковше экскаватора. - Ред.) температура воздуха была два градуса. А температура воды была такой, чтоб пар не шел. Так что она не могла быть теплее, чем 10-12 градусов. Но из-за того, что было тяжело, нам и удалось показать эту реалистичность.

Контекст

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- Планируете ли вы продолжать актерскую деятельность после дебюта в "Атлантиде"?

- Мне понравилось. Мы прошлой осенью сняли тизер к очередному фильму, подали проект, сейчас ждем финансирования. Надеемся, что в Госкино наладится ситуация, потому что там сейчас не все хорошо. Нынешняя власть хочет снимать свои сериальчики, она хочет, чтоб телевизионных проектов было больше, чем фильмов.

- А о чем должен быть следующий фильм?

- Не хочу рассказывать. А перед Новым годом мы сняли короткий метр. Я там играл роль простого гопника, у меня это получилось. Я увидел, что у меня получается играть разные роли.

- В "Атлантиде" поднимается тема посттравматического синдрома. Вы с ним сталкивались в жизни?

- Я не могу утверждать, что пережил посттравматический синдром. Потому что я до сих пор не вернулся с войны. Работая в фонде "Вернись живым", я нахожусь на фронте, я вижу эти потери, пропускаю их через себя. Я понимаю, что когда эта волна накатывает, меня просто надо закрыть в комнате, забрать все предметы, чуть ли не надеть смирительную рубаху, чтобы я выкричался, выплакался.

- Как съемки в фильме помогли вам лично?

- Этот фильм был в определенной мере моей реабилитацией. Кто-то рисует. У нас в Киеве ребята недавно показали обалденный спектакль в драматическом театре…

- Те, кто воевал?

- Да. И зрители выходили со слезами на глазах. Кто-то бизнес открывает. Кто-то рыбок выращивает. Каждый ищет себе занятие, потому что война - это настолько активная, драйвовая вещь, что ты в постоянном движении, не можешь остановиться. Когда ты приезжаешь домой, тебя не устраивает офисная работа. Потому что человек не может сидеть на месте, клацать кнопочками, ему нужен драйв, постоянный адреналин.

- То есть - искусство и креатив как способ преодоления войны?

- Да. И преодолеть войну, и себя реабилитировать, выгнать эту дрянь. Память не сотрешь, но хотя бы стараться ее подтереть - такая возможность у тебя всегда есть. И ею надо пользоваться.

Кадр из фильма Атлантида

Кадр из фильма "Атлантида"

- В фильме изображено будущее Донбасса. Вы его себе так представляете?

- Я не знаю. Этот фильм - антиутопия. Эта антиутопия в Донбассе имеет все шансы превратиться в реальность. Но я не уверен, что мы получим Донбасс в таком состоянии (как в фильме. - Ред.), а не в худшем. И сейчас такая геополитическая ситуация, что я не уверен, что это (завершение войны. - Ред.) будет в 2025 году или даже в 2030-м.

- В фильме показана экологическая катастрофа, в Донбассе осталось мало людей, идет разминирование и поиск погибших, - это то, что будет после завершения войны?

- Да, будет. Война всегда несет с собой смерть, ужас и покалеченные души. Все то, что мы показали в фильме. Возьмем разминирование территорий. Я постоянно езжу и смотрю. Иногда одно поле от мин чистят по три-четыре месяца, а потом пошла активизация боевых действий - и опять на это поле "прилетело", нужно возвращаться к разминированию. Это бесконечный процесс! Разминирование запустится полноценно лишь тогда, когда полностью окончится война.

- Какую главную идею этот фильм должен донести зрителям?

- Мы показываем, что нас ожидает после войны. Мы показываем людям ужас, происходящий во время войны, что происходит с людьми после войны и сколько еще усилий нужно приложить, чтобы преодолеть последствия войны.

- В фильме есть и романтическая линия. Любовь возможна после войны?

- У главного героя был шанс бросить это все и изменить свою жизнь к лучшему, уехав работать в Европу. Но он этого не сделал… Идея фильма - что свою землю надо любить и за нее надо бороться.

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    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


Контекст

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