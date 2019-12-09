Атаку на авиабазе во Флориде расценивают как теракт

Следователи расценивают нападение 21-летнего курсанта из Саудовской Аравии Мухаммеда аш-Шамрани, открывшего стрельбу на территории авиабазы ВМС США в городе Пенсакола в штате Флорида, как акт терроризма. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщила специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Рейчел Рохас.

"Наша главная цель - установить, действовал ли он в одиночку или был частью более крупной сети", - отметила она на пресс-конференции. По словам Рохас, во время инцидента лейтенант Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии использовал пистолет, приобретенный легально.

Атаку могли снимать на видео

Ранее глава Пентагона Марк Эспер отметил, что другие саудовские курсанты, предположительно, фиксировали атаку на видео. "Один или два из них снимали", - подчеркнул он.

Инцидент со стрельбой на базе в Пенсаколе произошел утром 6 декабря. Лейтенант ВВС Саудовской Аравии, приехавший на летную переподготовку в США, отрыл стрельбу из пистолета в учебном корпусе. Он застрелил трех и ранил еще семь человек, прежде чем подоспевшая полиция застрелила его самого. Позднее, по данным СМИ, число раненых возросло до восьми.

С начала декабря это - минимум второй инцидент с применением огнестрельного оружия на военной базе в США. Ранее, 4 декабря, один из матросов на базе ВМС Перл-Харбор на Гавайских островах застрелил двоих и ранил еще одного, прежде чем застрелился сам.

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