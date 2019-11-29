 Атака в центре Лондона признана терактом | Новости из Германии о Европе | DW | 29.11.2019

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Европа

Атака в центре Лондона признана терактом

На Лондонском мосту ранены несколько человек. Полиция застрелила предполагаемого нападавшего. У него найден муляж взрывного устройства. Атака признана терактом.

Вооруженные полицейские в центре Лондона

Вооруженные полицейские в центре Лондона

В центре Лондона совершено нападение с применением холодного оружия. Наряды полиции и бригады медиков днем в пятницу, 29 ноября, были стянуты к Лондонскому мосту, связывающему районы Сити и Саутуарк. Несколько человек получили ранения, подтвердили в полиции. Точная информация о количестве пострадавших на данный момент отсутствует.

Предполагаемый нападавший - мужчина, он был застрелен стражами порядка на месте событий, заявил представитель полиции журналистам. На его теле был обнаружен муляж взрывного устройства. Дальнейшие подробности  не приводятся. Правоохранители не назвали возможных мотивов и призвали воздержаться от спекуляций. При этом глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что происшествие признано террористическим инцидентом.

Мэр Лондона Садик Аман Хан призвал жителей "оставаться сильными и сплоченными перед лицом террора". "Те, кто стремятся атаковать нас и разобщить, никогда не добьются успеха", подчеркнул он.

Движение по Лондонскому мосту перекрыто в обоих направлениях. Поезда метрополитена проезжают одноименную станцию без остановок. Присутствие полиции на улицах британской столицы будет усилено на ближайшие дни. Очевидцев, которые могли запечатлеть случившееся на фото и видео, призывают поделиться этими материалами.

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    Автор: Илья Коваль


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