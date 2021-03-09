В Астрахани ранили трех сотрудников Росгвардии

Нападавшие ранили сотрудников Росгвардии в Астрахани, отобрали у них оружие и скрылись. Нападение могли совершить те же люди, которые в ночь на 4 апреля застрелили двух полицейских, заявляют в МВД.