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Город в России.
Административный центр Астраханской области. Старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспийского региона.
Леонид Волков ищет координаторов для будущих штабов Навального в Абакане, Астрахани, Владимире, Кирове, Курске, Оренбурге, Петрозаводске, Улан-Удэ, Ульяновске и Чите.
Алексей Навальный утверждает, что остров в устье Волги, на котором расположена одна из резиденций Дмитрия Медведева, подарил ему бизнесмен Алишер Усманов.
Российский оппозиционер Алексей Навальный записал новое видео и провел первый после освобождения из-под ареста митинг в Астрахани.
Двое сотрудников полиции убиты в ингушском Малгобеке. Неизвестные открыли огонь по экипажу сотрудников ГИБДД.
Бойцы Росгвардии завершили спецоперацию против подозреваемых в нападениях на сотрудников силовых структур в Астрахани. СКР сообщает о ликвидации четырех человек.
Нападавшие ранили сотрудников Росгвардии в Астрахани, отобрали у них оружие и скрылись. Нападение могли совершить те же люди, которые в ночь на 4 апреля застрелили двух полицейских, заявляют в МВД.
Двух полицейских в Астрахани расстреляли злоумышленники. Губернатор Астраханской области заявил, что за убийством стоит группа исламистов-ваххабитов.
На заседании в Астрахани Владимир Путин высказался в поддержку разработки федерального закона "о российской нации". Инициативу озвучил завкафедрой РАНХиГС Вячеслав Михайлов.
Полностью контракт планируется выполнить до конца 2016 года. Поставка зенитно-ракетных комплексов была осуществлена из Астрахани через Каспийское море.
Панфилов обвиняется в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. Его задержали 7 апреля в Астрахани, после чего на самолете доставили в Москву.
В квартире Максима Панфилова прошел обыск, после чего его увезли в отделение полиции, а затем на самолете доставили в Москву. Панфилов участвовал в акции на Болотной площади 6 мая 2012 года.
Иран направил военные корабли в морские порты РФ и Азербайджана "для расширения связей в сфере обороны", заявив о готовности проведения новых маневров с российским ВМФ в Каспийском море.
Ракета РС-12М "Тополь" была запущена с полигона в Астраханской области и успешно поразила условную цель на территории Казахстана. Запад обвиняет Россию в эскалации напряженности.
Два самолета российских ВВС потерпели аварии за день. В Астрахани упал МиГ-29, в Воронеже перевернулся Су-34, пилоты живы.
Он ушел из МВД и стал бороться с пьянством на дорогах Астрахани. Среди пьяных водителей регулярно попадались полицейские. В итоге преследуемым, как рассказал DW Эльшад Бабаев, стал он сам.
Прикаспийские страны не подписали конвенции о статусе Каспия, но саммит в Астрахани дал обильные поводы для дискуссий и прогнозов. Подробности - в материале DW.
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