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Астрахань

Город в России.

Административный центр Астраханской области. Старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспийского региона.

Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he stands behind a grass of the cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia, Saturday, Feb. 20, 2021. A Moscow court has rejected Russian opposition leader Alexei Navalny's appeal against his prison sentence. Earlier this month, a lower court sentenced Navalny to two years and eight months in prison for violating terms of his probation while recuperating in Germany from a nerve agent poisoning that he blames on the Kremlin. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Штабы Навального могут открыться еще в 10 городах России 09.03.2021

Леонид Волков ищет координаторов для будущих штабов Навального в Абакане, Астрахани, Владимире, Кирове, Курске, Оренбурге, Петрозаводске, Улан-Удэ, Ульяновске и Чите.
epa02869761 Russian President Dmitry Medvedev inspects fishery conservation zones on the Volga river in a unique nature reservation some 120 km from Astrakhan in Astrakhan region, Russia 17 August 2011. EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/RIA NOVOSTI/KREMLIN POOL Mandatory credit |

Навальный нашел у Медведева остров с рыболовной базой 11.04.2020

Алексей Навальный утверждает, что остров в устье Волги, на котором расположена одна из резиденций Дмитрия Медведева, подарил ему бизнесмен Алишер Усманов.
HANDOUT - Dieses von der Nawalny-Kampagne zur Verfügung gestellte Bild zeigt am 30.09.2017 in Orenburg (Russland) den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny, der bei einer Großkundgebung zu seinen Anhängern spricht. Nawalny will 2018 bei der Präsidentenwahl antreten. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung der Quelle: Foto: Evgeny Feldman/Navalny's campaign/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Навальный впервые прокомментировал выдвижение Собчак в президенты РФ 22.10.2017

Российский оппозиционер Алексей Навальный записал новое видео и провел первый после освобождения из-под ареста митинг в Астрахани.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi

В Ингушетии убиты двое полицейских 08.04.2017

Двое сотрудников полиции убиты в ингушском Малгобеке. Неизвестные открыли огонь по экипажу сотрудников ГИБДД.
Russian riot police officers ar epictured in central St.Petersburg on August 31, 2012 during opposition protest action. AFP PHOTO/OLGA MALTSEVA (Photo credit should read OLGA MALTSEVA/AFP/GettyImages)

В Астрахани ликвидированы подозреваемые в нападениях на силовиков 06.04.2017

Бойцы Росгвардии завершили спецоперацию против подозреваемых в нападениях на сотрудников силовых структур в Астрахани. СКР сообщает о ликвидации четырех человек.
Russian police patrol in a car near accommodation sites and venues in the Olympic Park in Adler near Sochi, December 31, 2013. President Vladimir Putin on Tuesday vowed to annihilate terrorists following two deadly bomb attacks in less than 24 hours in the southern Russian city of Volgograd that raised security fears ahead of the Winter Olympics. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS SPORT OLYMPICS)

В Астрахани ранили трех сотрудников Росгвардии 06.04.2017

Нападавшие ранили сотрудников Росгвардии в Астрахани, отобрали у них оружие и скрылись. Нападение могли совершить те же люди, которые в ночь на 4 апреля застрелили двух полицейских, заявляют в МВД.
Russian police patrol in a car near accommodation sites and venues in the Olympic Park in Adler near Sochi, December 31, 2013. President Vladimir Putin on Tuesday vowed to annihilate terrorists following two deadly bomb attacks in less than 24 hours in the southern Russian city of Volgograd that raised security fears ahead of the Winter Olympics. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS SPORT OLYMPICS)

Неизвестные расстреляли двух полицейских в Астрахани 04.04.2017

Двух полицейских в Астрахани расстреляли злоумышленники. Губернатор Астраханской области заявил, что за убийством стоит группа исламистов-ваххабитов.
Icicles hang from a ruby star set up on top of a tower in the Moscow Kremlin, on December 28, 2010. Icy rain fell this weekend in Moscow, covering streets, trees and cars with ice while temperatures dropped today to -5 C (23 F). AFP PHOTO / ANDREY SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images)

Путин поддержал идею закона о российской нации 31.10.2016

На заседании в Астрахани Владимир Путин высказался в поддержку разработки федерального закона "о российской нации". Инициативу озвучил завкафедрой РАНХиГС Вячеслав Михайлов.
ASTRAKHAN REGION, RUSSIA. APRIL 20. 2011. A S-300 long range surface-to-air missile system is involved in a large-scale joint military exercise held by Russian, Belarusian and Kazakhstan's Air Forces and Air Defence Forces at Ashuluk firing range in Russia's Astrakhan Region. (picture-alliance/dpa/Tass/D. Rogulin)

В Иран прибыла первая партия С-300 из России 11.04.2016

Полностью контракт планируется выполнить до конца 2016 года. Поставка зенитно-ракетных комплексов была осуществлена из Астрахани через Каспийское море.
Protestaktion in Moskau am 6. Mai 2012, Marsch der Millionen. Gasattacke Bild: DW/ Evlalia Samedova

Суд в Москве арестовал нового фигуранта "болотного дела" 08.04.2016

Панфилов обвиняется в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. Его задержали 7 апреля в Астрахани, после чего на самолете доставили в Москву.
ABD0004_20151211 - WIEN - ÖSTERREICH: THEMENBILD - ZU APA0026 VOM 11.12.2015 - Ein Polizist demonstriert im Rahmen eines Einsatztrainings b das Anlegen von Handschellen. 2016 tritt ein neues Strafgesetzbuch in Kraft. (ARCHIVBILD VOM 13.2.2012) - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH picture-alliance/APA/picturedesk.com/G. Hochmuth

СМИ: В Астрахани задержан участник акции на Болотной площади 07.04.2016

В квартире Максима Панфилова прошел обыск, после чего его увезли в отделение полиции, а затем на самолете доставили в Москву. Панфилов участвовал в акции на Болотной площади 6 мая 2012 года.
Iran navy vessels and submarines take part in a navy parade during the Velayat-90 navy exercises in the Oman Sea near the Strait of Hormuz in southern Iran on January 3, 2012. Photo by Norouzi Jamejam/ParsPix/ABACAPRESS.COM # 303092_009

Россия и Иран проведут учения в Каспийском море 19.10.2015

Иран направил военные корабли в морские порты РФ и Азербайджана "для расширения связей в сфере обороны", заявив о готовности проведения новых маневров с российским ВМФ в Каспийском море.
FILE - Russian strategic nuclear missile Topol-M appears on the Red square during Victory Day parade in Moscow, Russia, 09 May 2013. Foto: SERGEI ILNITSKY/EPA (zu dpa Russland testet Interkontinentalrakete mit neuem Sprengkopf vom 10.10.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету 23.08.2015

Ракета РС-12М "Тополь" была запущена с полигона в Астраханской области и успешно поразила условную цель на территории Казахстана. Запад обвиняет Россию в эскалации напряженности.
Russian Mig-29 fighter jet from aerobatics team Strizhy performs as it takes part in MAKS-2011, the International Aviation and Space Show, in Zhukovsky, outside Moscow, on August 14, 2011. AFP PHOTO / DMITRY KOSTYUKOV (Photo credit should read DMITRY KOSTYUKOV/AFP/Getty Images)

В России за день потерпели крушение два истребителя новейшей модификации 04.06.2015

Два самолета российских ВВС потерпели аварии за день. В Астрахани упал МиГ-29, в Воронеже перевернулся Су-34, пилоты живы.
Eine noch volle Whisky-Flasche steht am Sonntag (26.09.2010) nach einem schweren Unfall neben dem Rad eines zerstörten polnischen Reisebuses auf dem Autobahnkreuz Schönefeld auf dem Berliner Ring unweit der brandenburgischen Ortschaft Rangsdorf. Bei dem Unfall kamen nach derzeitigen Ermittlungen 12 Personen ums Leben. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn

Автор проекта "Город грехов": Я ни о чем не жалею 06.01.2015

Он ушел из МВД и стал бороться с пьянством на дорогах Астрахани. Среди пьяных водителей регулярно попадались полицейские. В итоге преследуемым, как рассказал DW Эльшад Бабаев, стал он сам.
REFILE - REMOVING EXTRA INFORMATION An aerial view shows artificial islands on Kashagan offshore oil field in the Caspian sea, western Kazakhstan, April 7, 2013. Picture taken April 7, 2013. REUTERS/Anatoly Ustinenko (KAZAKHSTAN - Tags: BUSINESS ENERGY)

Эксперты по-разному оценили итоги Каспийского саммита 02.10.2014

Прикаспийские страны не подписали конвенции о статусе Каспия, но саммит в Астрахани дал обильные поводы для дискуссий и прогнозов. Подробности - в материале DW.
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