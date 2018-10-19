Ассанж подаст в суд на Эквадор за лишение его прав и свобод

Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж подает в суд на Эквадор, обвиняя эту страну в нарушении его прав и свобод. Соответствующее сообщение появилось в пятницу, 19 октября, в Twitter WikiLeaks. В заявлении содержится список претензий Ассанжа, с 2012 года скрывающегося от британского правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне. В январе Ассанж получил гражданство Эквадора.

В частности, Ассанж недоволен наложенными на него ограничениями в коммуникации с внешним миром - ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном. Гости Ассанжа подвергаются тщательной проверке - они должны предоставить доступ к социальным сетям и мобильным телефонам. Наконец, посольство запретило Ассанжу говорить на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора, и заставляет его тщательнее убирать за своим котом, иначе животное могут забрать в приют.

Нынешнее правительство Эквадора не скрывает своего желания избавиться от Ассанжа. В частности, в июле президент Эквадора Ленин Морено подтвердил, что его правительство ведет переговорыс британскими властями по вопросу о том, чтобы Джулиану Ассанжу можно было покинуть эквадорское посольство в Лондоне, где ему предоставляется убежище, если основателю WikiLeaks будет гарантирована жизнь.

Эквадор предоставил убежище Ассанжу в своем лондонском посольстве в 2012 году, когда он скрывался от выдачи Швеции по обвинению в изнасиловании, однако в мае 2017 года расследование против него прекратили. Теперь австралийцу грозит арест в Великобритании, поскольку он нарушил закон, не явившись в суд.

Ассанж опасается, что будет выдан властям США, где ему может грозить длительное тюремное заключение за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов.

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