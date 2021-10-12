Архитектура

Что оставил после себя самый крутой архитектор Германии

9 июня 2021 года умер Готфрид Бём, лауреат Притцкеровской премии. Ему был 101 год. В этой фотогалерее - его самые яркие и известные проекты: от "Мадонны в развалинах" до Центральной мечети в Кельне.