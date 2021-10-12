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Архитектура

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Архитектура".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Manuel Herz in seinem Architekturbüro in Basel. Im Bild: Herr Herz neben wichtigen Elementen der beiden Synagogen in Kiew, Ukraine, und in Mainz, Deutschland.

Архитектор Мануэль Херц: Синагога в Бабьем Яре - символ жизни 12.10.2021

Каким может быть современный памятник и как выразить в нем будущее, - интервью DW c Мануэлем Херцем, главой немецко-швейцарского архитектурного бюро Manuel Herz Architects и автором синагоги в Киеве.
Worms, Nibelungen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Worms, Rhein.

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Thema: Bildergalerie Böhm Motiv: Hans Otto Theater Potsdam Copyright:: Dieter Leistner

Что оставил после себя самый крутой архитектор Германии 10.06.2021

9 июня 2021 года умер Готфрид Бём, лауреат Притцкеровской премии. Ему был 101 год. В этой фотогалерее - его самые яркие и известные проекты: от "Мадонны в развалинах" до Центральной мечети в Кельне.
26.05.2020, Berlin: Ein Rasensprenger berieselt am Morgen im Sonnenschein die Wiese vor dem Reichstagsgebäude mit Wasser. In dieser Woche kommt der Bundestag zu weiteren Sitzungen zusammen. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Британский лорд, построивший купол Рейхстага, отмечает 85-летие (фото) 01.06.2020

Норман Фостер входит в число самых известных современных архитекторов в мире. Реконструкция здания Рейхстага - самый известный проект британского барона в Германии.
14.11.2018, Sachsen-Anhalt, Dessau: Das Bauhaus wird 100 Jahre. Bis heute sind seine Architektur und sein Design aktuell. Sachsen-Anhalt feiert das Jubiläum 2019. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Революция в архитектуре: Баухаусу 100 лет (видео) 11.01.2019

Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус просуществовала всего 14 лет. Но ее идеи продолжают жить и сегодня.
ARCHIV - Ein Teil des Libeskind-Baus ist am 30.01.2017 in Lüneburg (Niedersachsen) an der Leuphana Universität zu sehen. Das von US-Stararchitekt Daniel Libeskind entworfene neue Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg wird am 11.03.2017 eröffnet (zu dpa Libeskind-Neubau in Lüneburg wird eröffnet vom 10.03.2017) Foto: Philipp Schulze/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Младший брат Эльбской филармонии 14.03.2017

Почти 10 лет ушло на строительство нового архитектурного объекта Даниэля Либескинда. Несмотря на критику из-за высоких расходов, есть повод и для восхищения.
This undated image released by ELEMENTAL shows the interior of the Innovation Center in Santiago, Chile, designed by Alejandro Aravena and Juan Cerda. Arevena was named 2016 Pritzker Architecture Prize Laureate on Wednesday, Jan. 13, 2016. (James Florio/ELEMENTAL via AP) Copyright: picture-alliance/AP Photo/James Florio Photography

Великолепный дизайн Алехандро Аравены 14.01.2016

В этом году Притцкеровской премии удостоен чилиец Алехандро Аравена. Он демонстрирует, как архитектура "может улучшить жизни людей", отметило жюри.
***ACHTUNG: Nur zur mit dem Verlag DOM publishers abgesprochenen Berichterstattung nutzen!*** Sowiet Platz vor dem Lenin-Institut in Moskau, 1940-er Jahre. Cop: Staatliches Tschusjew-Museum für Architektur

Забытый главный архитектор новой Москвы 24.11.2015

Имя Сергея Чернышева, одного из первых градостроителей СССР, во многом определившего облик Москвы, сегодня практически забыто. Книга, вышедшая в Берлине, воздает дань его таланту.
Paul Schneider-Esleben Haniel-Garage Düsseldorf (1950-53) © Architekturmuseum TUM Foto: Rudolf Eimke Ausstellung Pinakothek der Moderne Architekturmuseum TUM © Architekturmuseum TUM

Архитектор, построивший первый в Европе многоэтажный гараж 29.07.2015

От многоярусной автостоянки до аэропорта, от реставрации храмов до изготовления украшений: выставка в Мюнхене знакомит с многогранным творчеством зодчего Пауля Шнайдер-Эслебена.
Weltkulturerbe Würzburger Residenz. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU109

Всемирное наследие: Вюрцбургская резиденция - шедевр Бальтазара Неймана 06.07.2015

Бальтазар Нейман - важнейший немецкий архитектор эпохи барокко. Его портрет украшал 50-марочную купюру, а на другой ее стороне был изображен епископский дворец в Вюрцбурге.
The Walt Disney Concert Hall is the home of the Los Angeles Philarmonic and fourth venue of the Music Centre of Los Angeles County. It is situated in the historic Bunker Hill section of downtown Los Angeles. A large portion of the site is dedicated to an urban park with expansive public gardens and ornamental landscaping. The curved exterior of the building is clad in stainless steel panels. The 2265-seat auditorium was designed by Frank Gehry in collaboration with Nagata Acoustics. Audience members surround the orchestra platform for an interactive and intimate experience and a pipe organ occupies a central position between the seating blocks and the rear of the stage. The organ was designed by Los Angeles organ designer Manuel Rosales sound design and Gehry organ form design . The hardwood walls and curved ceiling of the auditorium are made of Douglas Fir, the same wood often used on the backs of cellos and violas. A large 36-foot-high rear window and eight skylights allow natural light to enhance daytime concerts. The other main spaces are the Atrium Reception Hall with a street-level glass facade; the large Pre-Concert Foyer which accommodates up to 600 people for a variety of activities; the Green Room, designed to encourage interaction between audience members, artists and musicians; the Founders Room which provides special amenities for the Music Centre's major donors and guests. There are also two outdoors amphitheatres, one of which is a 300-seat theatre for children. Opening October 2003. Estimated cost $ 274 million USD.

Архитектор Фрэнк Гери построит декорации для оперы 30.03.2015

Через год в рамках традиционного весеннего фестиваля в Берлинском государственном оперном театре состоится премьера оперы, сценографом которой будет знаменитый архитектор.
DAM PREIS FÜR ARCHITEKTUR IN DEUTSCHLAND 2014 – Die 24 besten Bauten in\aus Deutschland. TKA Thomas Kröger Architekt Werkhaus Schütze, Gerswalde

Современная архитектура Германии: лучшие здания этого года 17.03.2015

Ежегодно Немецкий архитектурный музей выбирает лучшие сооружения, построенные зодчими Германии. Среди призеров 2014/2015 - проект работающего в Берлине российского архитектора.
Archivfoto vom 25.05.2005 *** ARCHIV - Der Architekt Frei Otto führt im Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne in München durch die seinem Werk gewidmete Ausstellung Frei Otto - Leicht bauen, natürlich gestalten (Archivfoto vom 25.05.2005). Der japanische Prinz Hitachi hat den deutschen Architekten Frei Otto am Mittwoch in Tokio mit der weltweit höchsten Ehrung zeitgenössischer Kunst, dem japanischen Praemium Imperiale geehrt. Der 81-Jährige ist einer von fünf Trägern der internationalen Auszeichnung, die auch als Nobelpreis der Künste angesehen und mit jeweils rund 100 000 Euro (15 Millionen Yen) dotiert ist. Foto: Frank Mächler dpa/lby/lsw (zu dpa 0267 vom 18.10.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Лауреатом Притцкеровской премии стал Фрай Отто 11.03.2015

Престижной награды знаменитый немецкий архитектор удостоился посмертно.
neue Nationalgalerie, Berlin, Deutschland, Europa

Новая национальная галерея в Берлине закрывается на ремонт 30.12.2014

Проект реконструкции здания, считающегося образцом классического модернизма, разработал британский архитектор Дэвид Чипперфильд. Последний шанс посетить музей - 31 декабря.
#57476118 - Architect With Blueprints © Rido/Fotolia.com

Магистратура для архитекторов: спроектируй свою карьеру! 24.09.2014

Чтобы успешно работать архитектором в Германии, без магистерской степени не обойтись. Для ее получения немецкие вузы предлагают около 80 программ, в том числе и на английском.
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Queen Tamar Airport in Mestia, Georgia. Credits: Marcus Buck ***Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

Грузинская архитектура на немецкий лад 04.07.2014

Юрген Майер, один из самых известных архитекторов Германии, осуществил в Грузии несколько проектов, ставших символами обновления страны. В интервью DW он рассказал о своей работе.
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