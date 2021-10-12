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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Архитектура".
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Каким может быть современный памятник и как выразить в нем будущее, - интервью DW c Мануэлем Херцем, главой немецко-швейцарского архитектурного бюро Manuel Herz Architects и автором синагоги в Киеве.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
9 июня 2021 года умер Готфрид Бём, лауреат Притцкеровской премии. Ему был 101 год. В этой фотогалерее - его самые яркие и известные проекты: от "Мадонны в развалинах" до Центральной мечети в Кельне.
Норман Фостер входит в число самых известных современных архитекторов в мире. Реконструкция здания Рейхстага - самый известный проект британского барона в Германии.
Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус просуществовала всего 14 лет. Но ее идеи продолжают жить и сегодня.
Почти 10 лет ушло на строительство нового архитектурного объекта Даниэля Либескинда. Несмотря на критику из-за высоких расходов, есть повод и для восхищения.
В этом году Притцкеровской премии удостоен чилиец Алехандро Аравена. Он демонстрирует, как архитектура "может улучшить жизни людей", отметило жюри.
Имя Сергея Чернышева, одного из первых градостроителей СССР, во многом определившего облик Москвы, сегодня практически забыто. Книга, вышедшая в Берлине, воздает дань его таланту.
От многоярусной автостоянки до аэропорта, от реставрации храмов до изготовления украшений: выставка в Мюнхене знакомит с многогранным творчеством зодчего Пауля Шнайдер-Эслебена.
Бальтазар Нейман - важнейший немецкий архитектор эпохи барокко. Его портрет украшал 50-марочную купюру, а на другой ее стороне был изображен епископский дворец в Вюрцбурге.
Через год в рамках традиционного весеннего фестиваля в Берлинском государственном оперном театре состоится премьера оперы, сценографом которой будет знаменитый архитектор.
Ежегодно Немецкий архитектурный музей выбирает лучшие сооружения, построенные зодчими Германии. Среди призеров 2014/2015 - проект работающего в Берлине российского архитектора.
Престижной награды знаменитый немецкий архитектор удостоился посмертно.
Проект реконструкции здания, считающегося образцом классического модернизма, разработал британский архитектор Дэвид Чипперфильд. Последний шанс посетить музей - 31 декабря.
Чтобы успешно работать архитектором в Германии, без магистерской степени не обойтись. Для ее получения немецкие вузы предлагают около 80 программ, в том числе и на английском.
Юрген Майер, один из самых известных архитекторов Германии, осуществил в Грузии несколько проектов, ставших символами обновления страны. В интервью DW он рассказал о своей работе.
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