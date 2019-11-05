Архитектура ГДР: не только панельные многоэтажки

Каждый раз во время прогулки по знаменитой берлинской Карл-Маркс-аллее, минуя футуристическое здание кинотеатра Kino International, а потом дойдя до площади Александерплац, рядом с которой возвышается Берлинская телебашня, немецкий ученый Бен Каден (Ben Kaden) внимательно рассматривает архитектурные сооружения, возвышающиеся в этом престижном районе, некогда центре столицы ГДР, и являющие собой яркий пример так называемого "восточного модернизма". Если бы камни могли говорить, им было бы о чем рассказать: например, о том, как отстраивали страну после войны, какое жилье строили для рабочих и какое - для партийных бонз, как воспринимаются сегодня, три десятка лет спустя после заката ГДР, доминирующие в ее архитектуре стили.

Почему снесли Дворец республики?

Бен Каден

Бен Каден родился в ГДР. Он - автор текстового сопровождения к изданному в мае 2019 года фотоальбому "Архитектура ГДР" фотографа Ханса Энгельса (Hans Engels). Эта книга, вышедшая в мюнхенском издательстве Prestel, - своего рода объяснение в любви архитектуре давно не существующего государства.

Впрочем, как пишет архитектурный критик Франк Петер Йегер (Frank Peter Jäger), отношение к зодчеству ГДР со стороны простых граждан и лиц, принимающих политические решения, может разниться: пример тому - снос построенного в 1976 году в центре Восточного Берлина Дворца республики, осуществленный в воссоединенной Германии в 2006 году. Официальной причиной сноса было объявлено наличие в строительной смеси, использованной при возведении здания, вредного для здоровья асбеста. Однако граждане, выступавшие против этого шага, усматривают в принятом бундестагом решении политическую подоплеку.

Решение о сносе Дворца республики и воссоздании на его месте снесенного в 1950 году Городского дворца, принятое германским парламентом в 2003 году, Бен Каден называет "в высшей степени бесчувственным, а с точки зрения экономики - даже неразумным". По его словам, вместо того чтобы заниматься развитием города, власти пытаются воссоздать в нем то, что здесь было до ГДР. "Разумеется, это афронт!" - возмущается Каден. По его мнению, подобные шаги вызывают у многих ассоциации с тем, как людям навязывала свою волю политическая элита ГДР.

Послевоенное восстановление

"Архитектура отнюдь не всегда соотносится с политической этикой", - так аргументирует свою позицию архитектурный критик Йегер, выступающий за сохранение архитектурного наследия ГДР. Сколь многослойной в ГДР была действительность, столь разноплановым было и зодчество в этой стране. Например, крайне отличались мотивы в архитектуре. То же касается и индивидуальной свободы: у одних архитекторов ее было больше, у других она была сильно ограничена, напоминает искусствовед.

Здание театра "Фольксбюне" в Берлине

Историю архитектуры ГДР можно разделить на пять периодов. Начальный период (1946-1950) - это восстановление страны после Второй мировой войны. Многие решения в ГДР, являвшейся зоной советской оккупации, принимались советской военной администрацией. Важную роль при этом играли пропагандистские соображения.

Так, именно в соответствии с ними было принято решение в кратчайшие сроки восстановить полностью разрушенный во время бомбардировки Берлина знаменитый столичный театр "Фольксбюне" ("Народная сцена") на площади Розы Люксембург. Сегодня далеко не все знают, что это здание вовсе не старой застройки: после войны оно практически восстало из руин.

Зарождение восточного модернизма

Следующий период (1951-1957) стал важным этапом становления национальных архитектурных традиций ГДР, формировавшихся не без влияния советской архитектуры. Еще в сталинскую эпоху здесь началось строительство монументальных многоэтажных зданий, по своему стилю представлявших собой нечто среднее между необарокко с элементами помпезного сталинского ампира и неоклассицизмом. Такие исполины появились на аллее Сталина (ныне Карл-Маркс-аллея) в восточном Берлине, на улице Ланге-штрассе в Ростоке, на площади Росплац в Лейпциге, на Старой рыночной площади в Дрездене. Иными словами, они не имели ничего общего с модернизмом, который после Второй мировой войны стал господствующей архитектурной идеологией на Западе.

Хрущевская оттепель, наступившая в СССР после смерти Сталина в 1953 году, пришла и в ГДР. Архитекторы этой страны теперь могли обратить свой взор на тенденции, господствовавшие в архитектуре других стран. А в международном масштабе в то время модернизм в зодчестве сменял постмодернизм. В архитектуре ГДР эти веяния без внимания не остались: здесь зарождается стиль, получивший название "остмодернизм" (восточный модернизм). Типичный пример зданий, построенных в этом стиле, - панельные бетонные многоэтажки на Карл-Маркс-аллее, а также в районе между площадями Штаусбергерплац и Александрплац в Берлине.

Дворцы для рабочего класса

Незадолго до падения Берлинской стены в ГДР взялись за восстановление пострадавших и разрушенных во время войны исторических зданий. Так, в берлинском районе Митте были реставрированы исторический квартал Николайфиртель, площадь Жандарменмаркт, а также театр-ревю "Фридрихштадтпаласт", являющийся самой крупной театральной сценой Европы. Его, как и ряд других восстановленных зданий, украсили историзированными фасадами в духе ГДР, вид которых не стали изменять и после воссоединения Германии.

Карл-Маркс-аллея в Берлине

Многие постройки гэдээровских времен и сегодня отражают политический посыл тех, по чьему заказу они воздвигались. Как отмечает Бен Каден, смысл был в том, чтобы представить социализм как совершенную систему. Так, громадные "дворцы для рабочего класса" на Карл-Маркс-аллее задумывались не только как жилые дома. В первую очередь, они были призваны демонстрировать победу социализма. После воссоединения Германии эти панельные многоэтажки были проданы нескольким инвесторам. Новые владельцы вложили в их реконструкцию немало денег. И сегодня облагороженное жилье на островке гэдээровской архитектуры пользуется высоким спросом.

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