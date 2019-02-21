 Архиепископ Лиона получил полгода условно за сокрытие домогательств | Новости из Германии о Европе | DW | 07.03.2019

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Европа

Архиепископ Лиона получил полгода условно за сокрытие домогательств

Кардинал Барбарен обвинялся в том, что он не расследовал случаи сексуального насилия одного священника в отношении несовершеннолетних. Эксперты назвали решение суда историческим.

Архиепископ Лиона Филипп Барбарен

Архиепископ Лиона Филипп Барбарен

Влиятельный архиепископ Лиона - кардинал Филипп Барбарен признан виновным в сокрытии фактов домогательства одного из священников к несовершеннолетним и приговорен к шести месяцам лишения свободы условно. Суд в Лионе в четверг, 7 марта, констатировал, что Барбарен отказался заявить в полицию о случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Адвокаты обещали обжаловать решение суда.

Контекст

Епископы Германии прекратили сотрудничество с криминологами по расследованию фактов насилия священников над детьми. Газета считает, что череда скандалов подорвала доверие к церкви. (11.01.2013)

По случаю праздника Пасхи и в связи с сообщениями о целой серии скандалов вокруг случаев насилия над воспитанниками учебных заведений, принадлежащих католической церкви, газета Die Welt опубликовала комментарий. (05.04.2010)

Наблюдатели были удивлены решением суда, поскольку обвинение не настаивало на вынесении обвинительного приговора, в частности, потому, что некоторые преступления не подлежат наказанию за истечением срока давности. Кардинал Барбарен и еще пятеро духовных лиц обвинялись в том, что они не расследовали обвинения против одного из священнослужителей, который в 80-е годы прошлого века предположительно подверг сексуальному насилию десятки детей.

На проведении судебного процесса, начавшегося в январе, настояло объединение жертв сексуального насилия. В начале процесса Барбарен заявил, что он никогда не пытался скрыть и тем более замять "эти ужасающие деяния". Адвокаты назвали происходящее показательным процессом. Наблюдатели считают приговор суда историческим.

Событиям в Лионе посвящен фильм Франсуа Озона "По милости Божией", получивший гран-при жюри на кинофестивале Берлинале в феврале 2019 года.

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    Автор: Никита Баталов


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