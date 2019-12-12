"Артдокфест" против цензуры: на экране "Заповедник" от DW

Президент России Владимир Путин гладит кота и консультируется, как вновь повысить свой падающий политический рейтинг. Президент Беларуси Александр Лукашенко поет оперную песню о любви, добиваясь внимания одновременно и Путина, и канцлера Германии Ангелы Меркель. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поет свою привычную песню о том, что "это были не мы", а обвинять во всем Россию - "русофобия".

Если эти сцены кажутся сюрреалистическими - это потому, что они взяты из сатирического мультфильма под названием "Заповедник", сделанного по заказу Deutsche Welle. Часовую версию анимации показали на "Артдокфесте" в Москве - крупнейшем в России фестивале документального кино, который в этом году проходил в российской столице с 5 по 12 декабря. Обычно же мультфильм выходит на DW еженедельными сериями по 12 минут. На странице "Заповедника" на YouTube - уже 400 тысяч подписчиков.

"Этот фильм с его забавной подачей материала - катарсис. Он позволяет выпустить пар, накопившийся гнев и неудовлетворенность происходящим", - говорит пожилой мужчина в очках после показа. "Хотя задумка и ироничная, она отражает реальность - то, что происходит в нашей стране. Хорошо, что такого рода вещи можно показать в России", - говорит DW еще один посетитель фестиваля.

Президент "Артдокфеста" Виталий Манский

"Артдокфест" утверждает право на смех

По словам президента "Артдокфеста" режиссера-документалиста Виталия Манского, "Заповедник" идеально подходит формату фестиваля. Правда, показ анимации - скорее "экспериментальный шаг" для фестиваля документального кино, признает Манский. Однако он утверждает, что сатирическое шоу актуально для зрителей, так как всегда основано на реальных политических событиях.

Манский даже настаивает на том, что "Заповедник" символизирует философию фестиваля. "Артдокфест" существует для того, чтобы, если хотите, насаждать свободу силой. Мы хотим давать право смеяться над королями", - говорит Манский, имея в виду российскую политическую элиту. "Если в стране отсутствует ирония относительно такой серьезной вещи, как политика, это значит, что в стране отсутствует свобода".

Режиссер признает, что показ "Заповедника" - это риск. В конце концов, в России даже человек на одиночном пикете с плакатом, призывающим к отставке президента Путина, почти наверняка будет арестован. Но Манский готов пойти на риск. "Если мы боимся этих рисков, то точно не надо делать "Артдокфест", - говорит он DW.

Усиление контроля над кино в РФ

"Артдокфест" известен своей политической критикой. Фестиваль основан в 2007 году и ориентирован на показ русскоязычных фильмов. В этом году в программу вошли 167 фильмов на самые разные темы: от московских уличных собак ("Космические собаки") до презентации военных трофеев из Сирии (фильм "Акция").

В конкурсе фестиваля принял участие фильм "Акция" о военных трофеях из Сирии

Два года назад организаторы "Артдокфеста" решили перенести конкурс в Ригу. Именно в Латвии показывается полная программа кинофестиваля, тогда как в Москве некоторые фильмы сняты с показа. Здесь же проходит голосование и объявляется победитель конкурса.

Манский объясняет, что риск проведения фестиваля в России стал слишком велик. "Это не фигура речи, что мы реально даже в день открытия фестиваля не можем быть уверены, что фестиваль откроется. Даже когда уже гости приехали, каталоги распечатаны и билеты проданы".

Россия вводит все больше ограничений свободы творчества. Широко трактуемые законы - в том числе "О противодействии экстремистской деятельности" и об оскорблении чувств верующих - не раз применялись для цензуры искусства, критикующего власти. К примеру, в 2015 году сибирскую постановку оперы Вагнера "Тангейзер" запретили за "богохульство". Спектакли экспериментальной труппы Театр.doc в Москве также многократно были сорваны властями.

Ограничения в РФ касаются и иностранного кино. Так, из биографического фильма "Рокетмен" про Элтона Джона в российском прокате вырезали сцены однополого секса, поскольку так называемая "гей-пропаганда" в России запрещена. Одновременно министр культуры России Владимир Мединский настаивает на господдержке и показе по всей стране многочисленных "патриотических фильмов".

"Артдокфест" пытается сопротивляться государственному давлению

Но фестивалю "Артдокфест" удалось выжить, несмотря на ограничения. После показа в Риге большинство фильмов по-прежнему показывают в Москве, а некоторые - в Санкт-Петербурге. Но в этом году около 15 фильмов из рижской программы в РФ не покажут. В некоторых случаях режиссеры сами отказывались ехать в страну или показывать там свои фильмы по политическим причинам. Например, режиссер одного фильма о Чечне опасался, что показ в России может привести к преследованию героев фильма.

Фестиваль также усиленно контролируется Министерством культуры России. В этом году фестиваль обязали предварительно согласовать свою программу с министерством. Президент "Артдокфеста" считает, что в этом году фестивалю удалось показать, возможно, больше фильмов, чем получится в будущем, так как ряд запретов был введен в России совсем недавно. При этом "Артдокфесту" к критике со стороны министра культуры не привыкать. Еще в 2014 году Владимир Мединский заявил, что правительство не будет финансировать "Артдокфест" из-за якобы "антиправительственных заявлений" Манского.

Тем не менее, команда "Артдокфеста", похоже, не собирается поддаваться государственному давлению. Виталий Манский надеется, что позиция фестиваля может даже отчасти способствовать развитию гражданского общества в России. "Мы вопреки всему проводим "Артдокфест". Значит, свою позицию в России еще можно отстаивать".

Режиссер готов и дальше проводить фестиваль как в России, так и в Латвии и показывать ленты, отражающие российские реалии, в том числе фильмы критикующие власть - такие как "Заповедник". "Я хочу этим фестивалем в этом году показать каждому зрителю, что реальная жизнь существует. Что то, о чем он думает - думают и другие люди. Что его сомнения по поводу происходящего в стране - это не его индивидуальная фобия. Я хочу, чтобы эти люди встретились, сели рядышком, плечо к плечу, и почувствовали это плечо. И поняли, что они не одиноки. Мы хотим разрушить это ощущение одиночества", - рассказывает Виталий Манский.

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