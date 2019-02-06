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Арсений Яценюк

Арсений Яценюк - украинский государственный и политический деятель

Политическая карьера Арсения Яценюка началась в 2001 году, когда молодого предпринимателя назначили министром экономики Крыма. В 2005 году назначен министром экономики Украины.В 2007 году - глава МИД Украины. В декабре того же года избран в Верховную раду, 4 декабря стал ее председателем. В 2008 году объявил о планах создания политической партии на основе общественной инициативы "Фронт перемен". Участвовал в президентских выборах 2010 года, четвёртое место, получив 6,96 процента голосов. С 21 ноября 2013 года совместно с другими оппозиционными лидерами Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком координировал протестные акции в центре Киева, начавшиеся в ответ на приостановку украинским правительством процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. После победы "Революции достоинства" - премьер-министр Украины. Занимал этот пост до апреля 2016 года.

2974335 11/15/2016 Nekhoteyevka checkpoint at the Russian-Ukrainian border in the Belgorod Region. Vladimir Kornev/Sputnik |

Украина на 30% реализовала проект по возведению стены на границе с РФ 06.02.2019

Из-за финансирования срок окончания строительства заграждения на границе с Россией перенесен на 2021 год, заявил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы.
ITAR-TASS: KIEV, UKRAINE. FEBRUARY 20, 2014. Flames seen during the mass anti-government protests in Independence Square (Maidan). (Photo ITAR-TASS/ Maxim Nikitin)

5 лет после Майдана - хроника событий, изменивших Украину 21.11.2018

Пять лет назад в Киеве начались массовые протесты, вызванные отказом руководства Украины подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Предлагаем хронику событий, которые привели к историческим изменениям в стране.
2332971 12/06/2013 The hall of Ukraine's Verkhovna Rada, which could not start its morning session. Members of the opposition factions blocked the parliament's podium and presidium, demanding the government's resignation. Grigoriy Vasilenko/RIA Novosti Copyright: picture-alliance/dpa/G. Vasilenko

"Коммерсант" утверждает, что Рада рассмотрит разрыв дипотношений Киева с РФ 08.11.2017

По данным издания "Коммерсант", поправка о разрыве дипотношений Украины и России внесена в законопроект "о реинтеграции Донбасса" депутатом Иваном Винником.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Mykola_Martynenko2.jpg

Комментарий: Задержание Мартыненко - неприкасаемых в Украине не осталось 21.04.2017

О том, как задержание одного из лидеров "Народного фронта" Николая Мартыненко повлияет на расстановку политических сил в Украине, - Сергей Руденко для DW.
31.01.2017 *** Ukrainian Prime Minister Volodymyr Groysman attends a meeting with city officials at an emergency operations center in the government-held industrial town of Avdiyivka, Ukraine January 31, 2017. REUTERS/Anastasia Sirotkina/Pool

Комментарий: Судьба правительства Гройсмана от итогов его работы не зависит 14.04.2017

На посту премьера Украины Владимир Гройсман научился говорить правильные вещи, от которых веет банальным популизмом. Журналист Сергей Руденко о первом годе правительства Гройсмана.
16.02.2016+++ 2792384 02/16/2016 Batkivshchyna (Fatherland) party leader Yulia Tymoshenko, right, at a Verkhovna Rada meeting. Stringer/Sputnik +++ (C) picture-alliance/dpa/Sputnik

Комментарий: "Мама" коррупции Тимошенко против "пасынка" Гройсмана 16.02.2017

Юлия Тимошенко вошла в политический клинч с нынешним украинским премьером, на кону - не только кресло главы кабинета министров, но и будущее президентство, считает журналист Сергей Руденко.
Der Ministerpräsident der Ukraine, Arseni Jazenjuk, informiert am 08.01.2015 bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt in Berlin nach den vorangegangenen Gesprächen mit der Bundeskanzlerin. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen vor allem außen- und europapolitische Themen wie das Verhältnis zu Russland und die Entwicklung in der Ukraine. Foto: Rainer Jensen/dpa

Зачем Яценюк ездил в Берлин 15.11.2016

Бывший премьер-министр Украины встречался в Берлине с политиками и общался с немецкой публикой. Подробности - у столичного корреспондента DW.
Beschreibung: Neue Gouverneur der Ukrainischer Stadt Odessa, ex Präsident Georgiens Schlagworte: Mikhail Saakashvili, Odessa, Gouverneur, Ukraine, Poroshenko Jahr/Ort: 2015/Ukraine

Комментарий: Саакашвили бросил вызов Порошенко 07.11.2016

Обвинив президента Петра Порошенко в бездействии и поддержке криминала, Михаил Саакашвили начинает сольную политическую карьеру в Украине. Мнение украинского журналиста Сергея Руденко.
++++++++++++++ 15.05.2016 +++++++++++++++++++++++++++++++++ KIEV, UKRAINE - MAY 15: President of Ukraine Petro Poroshenko delivers a speech during the Day of Remembrance of Victims of Political Repressions in National Historical Memorial Reserve Bykovnyanskie Grave in Kiev, Ukraine on May 15, 2016. Hakan Caliskan / Anadolu Agency | (c) picture-alliance/dpa/Anadolu Agency/H. Caliskan

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос 17.09.2016

Украинский президент даст показания по делу о событиях на Майдане после своего возвращения из США. Ранее по этому делу были допрошены Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Александр Турчинов и Виталий Кличко.
ITAR-TASS: KIEV, UKRAINE. FEBRUARY 20, 2014. Flames seen during the mass anti-government protests in Independence Square (Maidan). (Photo ITAR-TASS/ Maxim Nikitin)

Янукович готов к допросу по делу о событиях на Майдане 19.08.2016

Экс-президент Украины Виктор Янукович готов к допросу в режиме видеоконференции по делу о Майдане, сообщил его адвокат. Янукович также настаивает на очной ставке с Порошенко, Яценюком и рядом других политиков.
14.05.2016 +++ Jamala representing Ukraine with 1944 wins the Grand Final of the 61st annual Eurovision Song Contest (ESC) in Stockholm, Sweden, 14 May 2016. Photo: Britta Pedersen/dpa | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Как украинские политики поздравили Джамалу с победой на "Евровидении" 15.05.2016

Об итогах "Евровидения" высказались Петр Порошенко, Владимир Гройсман и Арсений Яценюк. Украинский экс-премьер при этом выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины.
Bildunterschrift:The seal of the International Monetary Fund is seen on a headquarters building in Washington, DC on July 5, 2015. The euro was dropping against the dollar after early results of the Greece bailout referendum suggested the country rejected fresh austerity demands from EU-IMF creditors. AFP PHOTO/MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

МВФ: Первые сигналы нового правительства Украины обнадеживают 06.05.2016

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2016 год на уровне 1,5 процента. Миссия МВФ посетит Киев с 10 по 18 мая.
ITAR-TASS: KIEV, UKRAINE. Pictured in this file image is Volodymyr Groysman who has been appointed Ukraine's acting prime minister. (Photo ITAR-TASS/ Maxim Nikitin/ file image)

"Гройсманиада": кто победил в противостоянии Порошенко и Гройсмана 15.04.2016

Как в Раде утверждали состав нового правительства, о чем спорили Порошенко и Гройсман, как относятся к происходящему украинские эксперты? Ответы на эти вопросы - в репортаже DW.
14. April 2016 epa05258571 Newly elected Ukrainian Prime Minister Volodymyr Groysman (C-R) with the ministers of the new government of Ukraine during a session of Ukrainian Parliament in Kiev, Ukraine, 14 April 2016. The Ukrainian Parliament on 14 April 2016 appointed Parliament Speaker Volodymyr Groysman to the post of the Prime Minister of Ukraine, after dismissing Arseniy Yatsenyuk from his post. A majority of the Ukrainian lawmakers earlier had accused Yatsenyuk of being unable to combat corruption and to introduce structural reforms demanded by the international community. Copyright: picture-alliance/dpa/R. Pilipey

Комментарий: Украина возвращается к старой системе 14.04.2016

На Украине избрали нового премьер-министра. Однако надежд на осуществление реформ все меньше. Происходит реанимация старых схем правления, считает Бернд Йоханн.
27.11.2014 2534087 11/27/2014 From right: Ukraine's Prime Minister Arseny Yatsenyuk, President Petro Poroshenko and newly-elected Rada Speaker Vladimir Groisman attending the first meeting of the newly-elected Ukrainian Parliament (Supreme Rada) in Kiev. Mikhail Palinchak/RIA Novosti Copyright: picture-alliance/dpa/RIA Novosti/M. Palinchak

Комментарий: Новое правительство Украины, или Власть на троих 14.04.2016

Формирование новой коалиции, назначение новых премьера и правительства не разрешит политического кризиса в Украине. Все это лишь его приостановит, считает Сергей Руденко.
Auf dem Bild: Der nationalistisch-ukrainische Politiker und Kommandant des Protestcamps Maidan in Kiew Andriy Parubiy. Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Andriy_Parubiy Rechte: cc by sa Мстислав Андрусяк

Новым спикером Верховной рады избран Андрей Парубий 14.04.2016

Первый зампредседателя парламента Украины Андрей Парубий стал его новым спикером. Прежний глава Верховной рады ранее в тот же день был назначен новым премьер-министром страны.
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