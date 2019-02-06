Арсений Яценюк - украинский государственный и политический деятель

Политическая карьера Арсения Яценюка началась в 2001 году, когда молодого предпринимателя назначили министром экономики Крыма. В 2005 году назначен министром экономики Украины.В 2007 году - глава МИД Украины. В декабре того же года избран в Верховную раду, 4 декабря стал ее председателем. В 2008 году объявил о планах создания политической партии на основе общественной инициативы "Фронт перемен". Участвовал в президентских выборах 2010 года, четвёртое место, получив 6,96 процента голосов. С 21 ноября 2013 года совместно с другими оппозиционными лидерами Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком координировал протестные акции в центре Киева, начавшиеся в ответ на приостановку украинским правительством процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. После победы "Революции достоинства" - премьер-министр Украины. Занимал этот пост до апреля 2016 года.