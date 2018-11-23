Армия Украина приведена в полную боеготовность

После инцидента в Керченском проливе, вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боеготовности. Соответствующее распоряжение обнародовано в ночь на понедельник, 26 ноября, на сайте министерства обороны страны. "На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в полную боевую готовность", - сообщается на сайте ведомства.

В полную боевую готовность также приведен личный состав Службы безопасности Украины. "По факту агрессивных действий РФ в Керченском проливе следователями СБУ и военной прокуратуры осуществляются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по статье 437 УК Украины "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", зарегистрированного Прокуратурой Южного региона. Личный состав СБУ приведен в полную боевую готовность. Усиленно контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте СБУ.

Военное положение

Решение о введении военного положения в Украине было принято в ночь на 26 ноября. Оно должно быть утверждено на заседании Верховной рады также в понедельник.

Экстренное заседание СНБО, на котором было принято решение о военном положении, состоялось после того, как в Керченском проливе 25 ноября были задержаны три корабля военно-морских сил Украины. В ФСБ сообщили, что катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, были ранены трое украинских моряков. Позднее в ФСБ сообщили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи.

Украина и Россия в связи с событиями в Керченском проливе потребовали проведения 26 августа внеочередного заседания Совета Безопасности ООН.

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