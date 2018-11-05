Армия США назвала крупную поставку боеприпасов в Рамштайн "регулярной"

"Авиабаза в Рамштайне - транзитный узел для перемещения боеприпасов, необходимых Центральному, Европейскому и Африканскому командованию вооруженных сил США", - говорится в письменном ответе представителя военно-воздушных сил армии США в Европе на просьбу DW прокомментировать поставку боеприпасов на американскую авиабазу в Германии в октябре 2018 года. 26 октября военно-воздушные силы армии США выпустили сообщение для прессы, в которой назвали эту поставку "крупнейшей в 21-м веке со времен бомбардировок Югославии".

Авиабаза в Рамштайне

Представитель военно-воздушных сил армии США в Европе уточнил, что цель поставок 100 контейнеров с боеприпасами - поддержка целей Центрального, Европейского и Африканского командований армии США, но отказался уточнить, боеприпасы какого именно типа и предназначения поступили на авиабазу.

Он также не стал отвечать на вопрос, есть ли среди поставок компоненты для ядерного оружия. До 2007 года считалось, что в Рамштайне сосредоточен ядерный арсенал армии США в Европе. Сегодня местом хранения ядерных боеголовок неофициально считается военная база бундесвера Бюхель на западе Германии.

Сигнал России? В армии США это отрицают

Полученное вооружение, как ранее сообщалось, будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания". Программа США по усилению присутствия в Европе для обеспечения безопасности в регионе была начата летом 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма и боевые действия на востоке Украины.

На вопрос, являются ли поставки боеприпасов в Рамштайн сигналом в адрес России на фоне угрозы разрыва договора РСМД, представитель военно-воздушных сил армии США в Европе ответил отрицательно. Октябрьская поставка боеприпасов в Европу, несмотря на размер, по его словам, является "рутинной операцией". "Мы регулярно перемещаем и храним вооружение и боеприпасы по всей зоне (ответственности. - Ред.), что является выражением нашей боевой готовности, которая остается основным приоритетом вооруженных сил США и НАТО", - заявил представитель ВВС армии США в Европе.

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