 Армия США назвала крупную поставку боеприпасов в Рамштайн ″плановой″ | Новости из Германии о Германии | DW | 05.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Армия США назвала крупную поставку боеприпасов в Рамштайн "плановой"

Представитель армии США объяснил, что стоит за крупнейшей поставкой боеприпасов на американскую авиабазу в немецком Рамштайне.

Дорога на авиабазу США в Рамштайне, ФРГ

Дорога на авиабазу США в Рамштайне, ФРГ

"Авиабаза в Рамштайне - транзитный узел для перемещения боеприпасов, необходимых Центральному, Европейскому и Африканскому командованию вооруженных сил США", - говорится в письменном ответе представителя военно-воздушных сил армии США в Европе на просьбу DW прокомментировать поставку боеприпасов на американскую авиабазу в Германии в октябре 2018 года. 26 октября военно-воздушные силы армии США выпустили сообщение для прессы, в которой назвали эту поставку "крупнейшей в 21-м веке со времен бомбардировок Югославии".

Авиабаза в Рамштайне

Авиабаза в Рамштайне

Представитель военно-воздушных сил армии США в Европе уточнил, что цель поставок 100 контейнеров с боеприпасами - поддержка целей Центрального, Европейского и Африканского командований армии США, но отказался уточнить, боеприпасы какого именно типа и предназначения поступили на авиабазу.

Он также не стал отвечать на вопрос, есть ли среди поставок компоненты для ядерного оружия. До 2007 года считалось, что в Рамштайне сосредоточен ядерный арсенал армии США в Европе. Сегодня местом хранения ядерных боеголовок неофициально считается военная база бундесвера Бюхель на западе Германии.

Сигнал России? В армии США это отрицают

Контекст

На американскую авиабазу в немецком Рамштайне за октябрь доставили 100 контейнеров с военным снаряжением. Это крупнейшая поставка такого рода со времен бомбардировок Югославии силами НАТО.

США грозят выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что это за документ и почему он важен для контроля над вооружениями? DW собрала основные факты. (22.10.2018)

Ядерная война в Европе - в споре между Трампом и Путиным о договоре РСМД речь идет именно об этом. При этом в восточноевропейских странах нет единства, считает Борис Кальноки. (27.10.2018)

Полученное вооружение, как ранее сообщалось, будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания". Программа США по усилению присутствия в Европе для обеспечения безопасности в регионе была начата летом 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма и боевые действия на востоке Украины.

На вопрос, являются ли поставки боеприпасов в Рамштайн сигналом в адрес России на фоне угрозы разрыва договора РСМД, представитель военно-воздушных сил армии США в Европе ответил отрицательно. Октябрьская поставка боеприпасов в Европу, несмотря на размер, по его словам, является "плановой операцией". "Мы регулярно перемещаем и храним вооружение и боеприпасы по всей зоне (ответственности. - Ред.), что является выражением нашей боевой готовности, которая остается основным приоритетом вооруженных сил США и НАТО", - заявил представитель ВВС армии США в Европе.

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:15
Now live
03:15 мин

Trident Juncture: что нужно знать о крупнейших учениях НАТО

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Краткий обзор - в фотогалерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Путин сказал - в рай. Как поделить беженцев? Песня о ракетах Трампа – "Заповедник", выпуск 47  

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай  

Trident Juncture: что нужно знать о крупнейших учениях НАТО  

Также по теме

Deustchland US-Airbase Ramstein

США доставили в ФРГ крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов 28.10.2018

На американскую авиабазу в немецком Рамштайне за октябрь доставили 100 контейнеров с военным снаряжением. Это крупнейшая поставка такого рода со времен бомбардировок Югославии силами НАТО.

DW Dokumentationen Trump and Putin - Komplott gegen Amerika

Комментарий: Надо не разрывать ДРСМД, а договариваться 22.10.2018

Президент США Трамп намерен выйти из договора о ликвидации РСМД, поскольку Россия его уже давно нарушает. Это создаст предпосылки для новой гонки вооружений, предупреждает Удо Бауэр.

Реклама

Самые читаемые

Новые немецкие книги о России: призыв к миру и секрет Нострадамуса о Путине  

Как президент Узбекистана рассердился на чиновников из-за фотографии  

Су-27 осуществил "небезопасный" перехват самолета-разведчика США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно