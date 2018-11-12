 Армия Израиля утверждает, что нанесла удар по штаб-квартире ХАМАС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.11.2018

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Мир

Армия Израиля утверждает, что нанесла удар по штаб-квартире ХАМАС

Один человек погиб в Израиле в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Израиль ответил на 300 выпущенных оттуда ракет ударом по штаб-квартире разведки ХАМАС и еще десяткам целей.

Удар израильских ВВС по сектору Газа

Удар израильских ВВС по сектору Газа

В ответ на массированный обстрел ХАМАС израильской территории Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире военной разведки этого радикального палестинского движения в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Twitter в ночь на вторник, 13 ноября, сопроводив запись соответствующими видеокадрами.

Контекст

Россия намерена, используя Сирию, усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Для этого ей необходимы хорошие отношения с Израилем и суннитскими странами, пишет обозреватель FAZ. (30.05.2018)

Боевики выпустили по территории Израиля более 80 ракет. Разрушен один дом, сожжен автобус, есть пострадавшие. ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа. (12.11.2018)

"Именно там оперативники ХАМАС собирали информацию для совершения нападений на израильтян", - говорится в сообщении, в котором также подчеркивается, что штаб ХАМАС был "намеренно создан около школы". По данным военных, в течение дня по Израилю было выпущено 300 ракет, от которых пострадали более 50 человек. По сведениям газеты The Times of Israel, в Ашкелоне погиб один человек, двое получили серьезные ранения.

В ответ были разрушены более 70 целей в секторе Газа, утверждают в Армии обороны Израиля. Среди них были студии телеканала ХАМАС "Аль-Акса", сотрудники которого были предупреждены о необходимости эвакуации. Канал прекратил вещание после авиаудара. По информации агентства Reuters, в общей сложности в секторе Газа убиты три вооруженных палестинца.

The Times of Israel пишет, что Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

Евросоюз выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в регионе. "Бесприцельные ракетные обстрелы или другие действия, направленные против гражданских лиц, неприемлемы и должны быть прекращены", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы ЕС.

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    Автор: Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

One killed, two seriously hurt as rocket strikes Ashkelon apartment building

Statement by the Spokesperson on the escalation of violence in and around Gaza

Аудио- и видеофайлы по теме

Посольство США в Иерусалиме и десятки погибших в секторе Газа - DW Новости  

70 лет Израилю: особые отношения с Германией  

Роль России, Турции и ЕС в конфликте на Ближнем Востоке  

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