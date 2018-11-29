 Армия Израиля опровергла информацию о сбитом сирийцами военном самолете | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2018

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Мир

Армия Израиля опровергла информацию о сбитом сирийцами военном самолете

Российские СМИ сообщили, что сирийские ПВО сбили израильский военный самолет и несколько ракет. Представитель Израиля назвал эту информацию ложной.

Истребитель F-16 ВВС Израиля (фото из архива)

Истребитель F-16 ВВС Израиля (фото из архива)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла обнародованную российскими СМИ информацию о якобы сбитом сирийцами военном самолете. Представитель ЦАХАЛ в четверг, 29 ноября, в беседе с агентством Reuters назвал ложным сообщение агентства РИА "Новости".

Контекст

Известный израильский прозаик и публицист Амос Оз рассказывает в интервью DW о своем детстве, о провозглашении независимости Израиля, о его настоящем и будущем. (14.05.2018)

Конфликт между Израилем и палестинцами длится уже более полувека. Предложения о том, как его можно урегулировать, обсуждаются годами. DW - с обзором нескольких таких проектов. (21.12.2017)

Ранее в тот же день российское агентство со ссылкой на собеседника в органах безопасности Сирии сообщило, что сирийские ПВО сбили над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты. До этого сирийское телевидение передало новость о поражении нескольких "вражеских целей" к югу от столицы сирийскими ПВО.

Позднее представители Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) заявили, что район южнее сирийской столицы стал целью "израильских ракет". Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

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