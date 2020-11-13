 Армения просит Россию помочь вернуть военнопленных из Азербайджана | Новости из Германии о Европе | DW | 30.11.2020

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Европа

Армения просит Россию помочь вернуть военнопленных из Азербайджана

Зампредседателя парламента Армении обвинил Азербайджан в затягивании процесса обмена военнопленными, который был частью договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года

Президент Армении Армен Саркисян направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой посодействовать возвращению из Азербайджана военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна в понедельник, 30 ноября. "Армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены положением армянских солдат и мирных жителей в плену", - говорится в письме. "Посредничество президента России станет большим подспорьем в решении крайне болезненного вопроса возвращения из Азербайджана наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших", - отмечается в заявлении пресс-службы.

В то же время зампредседателя Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян обвинил Азербайджан в "искусственном затягивании начала" обмена военнопленными. На заседании Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве Симонян заявил, что обмен военнопленными должен был начаться "сразу" после подписания 9 ноября договоренности о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Карабах как яблоко раздора

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. До настоящего времени переговоры по поиску путей мирного урегулирования конфликта шел при посредничестве Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября 2020 года после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью вернуть под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов.

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    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

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    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

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    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 20:32

Итоги войны в Карабахе: как армия Азербайджана занимает территории. DW Новости

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