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Аркадий Ротенберг

March 18, 2020. - Russia, Crimea Republic, Sevastopol. - Russian President Vladimir Putin (left) awards a Russian Hero of Labour gold star to Stroygazmontazh owner Arkady Rotenberg for the construction of Kerch Strait Bridge, during a ceremony at the Konstantinovskaya Batareya Museum and Exhibition Centre. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Близкий к Путину бизнесмен Ротенберг - бенефициар пяти отелей в Крыму 12.04.2021

Друг президента РФ уже более двух лет владеет пятью гостиничными комплексами на аннексированном Россией полуострове. Ротенберг планирует вложить в их реконструкцию 15 млрд рублей, сообщает РБК.
19/01/2021 Das Bild aus einem vom russischen Oppositionellen Alexej Nawalny produzierten Youtube-Video zeigt eine Drohnenansicht eines Anwesens an der Schwarzmeerküste. Der Putin-Gegner zeichnet in dem knapp zweistündigen Film anhand von Dokumenten die verschleierten Besitzverhältnisse zu dem größten Privatanwesen in Russland nach. Der Kreml bezeichnet die neuen Recherchen Nawalnys zu einem Riesenpalast des Präsidenten Wladimir Putin als «Unsinn». (zu dpa: «Kreml weist Berichte über Riesenpalast Putins als Unsinn zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

"Собеседник": "дворец для Путина" может контролировать Юрий Ковальчук 10.02.2021

Аркадия Ротенберга, назвавшего себя владельцем "дворца для Путина", "выставили на передовую", пишет "Собеседник". Издание обнаружило связь между юридическим владельцем и Юрием Ковальчуком.
15.05.2018*** May 15, 2018. Russian President Vladimir Putin and Stroigazmontazh chairman of the board Arkady Rotenberg, left, ropur the Integrated Center for Crimean Bridge Traffic Control before the opening of the motor road section of the Kerch Strait (Crimean) Bridge. Alexei Druzhinin / Sputnik Foto: Alexei Druzhinin/Sputnik/dpa |

Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем "дворца Путина" 30.01.2021

Близкий друг президента РФ рассказал Mash, что купил объект на мысе Идокопас несколько лет назад. Аркадий Ротенберг утверждает, что "дворец Путина" из расследования ФБК станет апарт-отелем.
23.12.2019, Russland: KERCH, CRIMEA, RUSSIA - DECEMBER 23, 2019: A railbus with Russia's President Vladimir Putin onboard travelling from Kerch Yuzhnaya. Novy Park station to Taman Passazhirskaya station over a road-rail bridge linking Crimea to mainland Russia. A direct train service between St Petersburg and Sevastopol and between Moscow and Simferopol will be launched on 23 and 24 December 2019 respectively; the train journey between St Petersburg and Sevastopol will last for 43 hours 30 min; train journey between Moscow and Simferopol will last for 33 hours. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Компания Ротенберга получила подряд на обслуживание Керченского моста 04.01.2021

Договор объемом 204 млн рублей рассчитан на первую половину 2021 года. "Мостотрест" Аркадия Ротенберга был единственным участником тендера.

Навальный за санкции против окружения Путина, или Что критики Кремля советовали ЕС. DW Новости 27.11.2020

Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Владимир Милов выступили на заседании комитета по иностранным дела Европарламента. Говорили в том числе и о санкциях ЕС против окружения Путина и яхтах олигархов.

Навальный о яхте Усманова, или Какие санкции против друзей Путина критик Кремля советует Евросоюзу 27.11.2020

Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и Владимира Милова пригласили выступить на заседании комитета по иностранным дела Европарламента. Говорили в том числе и о санкциях ЕС против окружения Путина.

Новый скандал с отмыванием денег: опять россияне и Deutsche Bank 21.09.2020

ICIJ опубликовал данные из секретного Управления США по противодействию финансовым преступлениям. Согласно расследованию журналистов, в отмывании денег подозреваются ряд россиян, близких к Кремлю.

15.05.2018*** May 15, 2018. Russian President Vladimir Putin and Stroigazmontazh chairman of the board Arkady Rotenberg, left, ropur the Integrated Center for Crimean Bridge Traffic Control before the opening of the motor road section of the Kerch Strait (Crimean) Bridge. Alexei Druzhinin / Sputnik Foto: Alexei Druzhinin/Sputnik/dpa |

Досье FinCEN: друг Путина Аркадий Ротенберг мог отмывать деньги через банк Barclays 21.09.2020

Сенат США связывает с Аркадием Ротенбергом фирму Advantage Alliance. Через ее счет в Barclays даже после санкций США и ЕС в адрес Ротенберга проходили десятки миллионов евро, следует из досье FinCEN.

Отравление Навального: в Германии заговорили о санкциях и почему молчит Путин. DW Новости (25.08.20) 25.08.2020

Заявление немецких врачей о том, что Алексей Навальный вероятно мог быть отравлен, произвело в Германии эффект разорвавшейся бомбы. Немецкие политики обрушились с критикой на Кремль. Ведь, по их мнению, фактически власти России саботировали проведение расследования. В тот же день было опубликовано заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Германии Хайко Маса.
15.05.2018*** May 15, 2018. Russian President Vladimir Putin and Stroigazmontazh chairman of the board Arkady Rotenberg, left, ropur the Integrated Center for Crimean Bridge Traffic Control before the opening of the motor road section of the Kerch Strait (Crimean) Bridge. Alexei Druzhinin / Sputnik Foto: Alexei Druzhinin/Sputnik/dpa |

Forbes назвал семью Ротенбергов самой богатой в России 25.08.2020

Forbes оценил состояние Ротенбергов в 5,45 млрд долларов, объяснив его рост сделкой с "Газпромом". Пандемия и падение цен на нефть не помешали росту совокупного состояния топ-10 богатейших семей РФ.
November 27, 2019*** Russian President Vladimir Putin shakes hands with Vice President of the Judo Federation of Russia Boris Rotenberg after awarding him with the Order of Alexander Nevsky during a meeting at the Turbostroitel judo club in Saint Petersburg, Russia November 27, 2019. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Сенат США выяснил, как братья Ротенберги обходят санкции 29.07.2020

Даже после введения против них санкций братья Ротенберги продолжали покупать в США через посредников и подставные фирмы произведения искусства на многомиллионные суммы.
23.12.2019, Russland: KERCH, CRIMEA, RUSSIA - DECEMBER 23, 2019: A railbus with Russia's President Vladimir Putin onboard travelling from Kerch Yuzhnaya. Novy Park station to Taman Passazhirskaya station over a road-rail bridge linking Crimea to mainland Russia. A direct train service between St Petersburg and Sevastopol and between Moscow and Simferopol will be launched on 23 and 24 December 2019 respectively; the train journey between St Petersburg and Sevastopol will last for 43 hours 30 min; train journey between Moscow and Simferopol will last for 33 hours. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

ФБК: Симоньян, ее муж и родственники заработали на "Крымском мосту" 46 млн рублей 24.03.2020

Автор сценария "Крымского моста" Маргарита Симоньян, режиссер фильма Тигран Кеосаян и его родственники присвоили 30% от бюджета картины, утверждает ФБК. Деньги на фильм были выделены из бюджета РФ.
25.11.2018 News Bilder des Tages CRIMEA, RUSSIA - NOVEMBER 25, 2018: A view of Crimean Bridge across the Kerch Strait closed for the passage of civil vessels after three Ukrainian Navy vessels have illegally crossed the Russian border and intruded into Russia s territorial waters. Alexei Pavlishak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS098A0D

Компания Ротенберга заявила, что Крымский мост не принес ей прибыли 12.11.2019

Структуры Аркадия Ротенберга, построившие Крымский мост, из-за высокого темпа строительства и фиксированного бюджета остались без прибыли. Хорошо, что не ушли в минус, говорят аналитики.
02 Bildbeschreibung: Moscow International Business Center also referred to as Moscow City or Moscow-City and abbreviated as MIBC is a commercial district in central Moscow, Russia. Schlagwort: Moscow, Moskau, Russian, MIBC, Moscow City Quelle: Mohseni/DW

Журнал Forbes вновь назвал Гуцериевых богатейшей семьей России 28.08.2019

Общее состояние Гуцериевых оценено в 5,65 млрд долларов. В десятку самых богатых семей РФ также вошли Ротенберги с 5,18 млрд долларов и Шаймиевы с 2,8 млрд долларов.
European Union Foreign Policy Chief Federica Mogherini attends the first joint European Union and Arab League summit in the Egyptian Red Sea resort of Sharm el-Sheikh, on February 25, 2019. - European and Arab leaders called for joint solutions to Middle East conflicts destabilising both regions while one cautioned Monday against raising utopian expectations from their first-ever summit. (Photo by MOHAMED EL-SHAHED / AFP) (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

Die Welt сообщил об исключении ряда лиц из санкционного списка ЕС по Украине 13.04.2019

Санкции ЕС сняты, в частности, с девяти лиц из ближайшего окружения Виктора Януковича за отсутствием доказательств, сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.
SOCHI, RUSSIA. OCTOBER 2, 2015. Rosneft President and Management Board Chairman Igor Sechin (C) at Prime Minister Medvedev s meeting with business community representatives as part of the Sochi 2015 International Investment Forum at the Main Media Centre in Sochi s Olympic Park. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00EF3C Sochi Russia October 2 2015 Rosneft President and Management Board Chairman Igor Sechin C AT Prime Ministers Medvedev S Meeting With Business Community Representatives As Part of The Sochi 2015 International Investment Forum AT The Main Media Centre in Sochi S Olympic Park Stanislav Krasilnikov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00EF3C

Канада расширила санкции против России из-за Украины 15.03.2019

Оттава объявила о введении санкций вслед за Евросоюзом и США, которые ужесточили штрафные меры против Москвы из-за инцидента в Керченском проливе. Под санкции Канады попали Сечин, Костин, Якунин, Фурсенко и другие.
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