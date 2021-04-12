Аркадий Ротенберг

Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Владимир Милов выступили на заседании комитета по иностранным дела Европарламента. Говорили в том числе и о санкциях ЕС против окружения Путина и яхтах олигархов.
Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и Владимира Милова пригласили выступить на заседании комитета по иностранным дела Европарламента. Говорили в том числе и о санкциях ЕС против окружения Путина.
Заявление немецких врачей о том, что Алексей Навальный вероятно мог быть отравлен, произвело в Германии эффект разорвавшейся бомбы. Немецкие политики обрушились с критикой на Кремль. Ведь, по их мнению, фактически власти России саботировали проведение расследования. В тот же день было опубликовано заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Германии Хайко Маса.