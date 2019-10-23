 Арест экс-президента Киргизии Атамбаева продлен на два месяца | Киргизия | DW | 25.10.2019

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Киргизия

Арест экс-президента Киргизии Атамбаева продлен на два месяца

Алмазбека Атамбаева, занимавшего пост главы Киргизии с 2011 по 2017 годы, подозревают помимо прочего в коррупции, организации массовых беспорядков и покушении на убийство.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев (фото из архива)

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев останется под арестом до 26 декабря. Такое решение принял суд Первомайского района Бишкека в пятницу, 25 октября, сообщили адвокаты Атамбаева. По их словам, мера пресечения продлена на время проведения судебного разбирательства. В последний раз арест экс-президента был продлен до 26 октября.

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Ходатайство адвокатов Атамбаева об изменении меры пресечения отклонено, рассказал адвокат Замир Жоошев "Интерфаксу", пояснив, что решение о продлении судья будет выносить каждые два месяца. Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.

Атамбаева подозревают в нескольких тяжких преступлениях, в том числе организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время беспорядков 7-8 августа. Ему предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль. Атамбаев также подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

Задержание Атамбаева 8 августа

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности. 7 августа правоохранители дважды пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. В ходе беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира спецназа ГКНБ "Альфа" получил огнестрельное ранение и впоследствии скончался, шесть спецназовцев оказались в заложниках у сторонников Атамбаева.

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу ГКНБ, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым. 8 августа прошла спецоперация по задержанию экс-президента с участием около 3000 сотрудников милиции. В результате Атамбаев сдался, попытка митинга его сторонников в центре Бишкека была жестко подавлена.

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    Автор: Наталья Позднякова


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