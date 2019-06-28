 Арест немецкого капитана вызвал в ЕС новые споры о беженцах | Новости из Германии о Европе | DW | 29.06.2019

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Европа

Арест немецкого капитана вызвал в ЕС новые споры о беженцах

Арестованному 31-летнему немецкому капитану судна "Sea Watch 3" грозит до 10 лет лишения свободы. "Спасение на море не должно быть криминализировано", - считает глава МИД Германии.

Задержание Каролы Ракете в порту Лампедузы

Задержание Каролы Ракете в порту Лампедузы

Арестованному 31-летнему немецкому капитану судна "Sea Watch 3", занимавшегося спасением мигрантов у берегов Ливии, Кароле Ракете (Carola Rackete) вопреки воле властей Италии зашедшей в порт Лампедузы, чтобы высадить 40 беженцев, находившихся более двух недель на борту ее корабля, грозит до 10 лет лишения свободы. Ее могут обвинить в содействии торговле людьми. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) предостерег Рим от поспешных и необоснованных обвинений. "Спасение человеческих жизней - это гуманитарное обязательство. Спасение на море не должно быть криминализировано. Быстро прояснить обвинения - задача итальянской юстиции", - написал глава немецкого внешнеполитического ведомства в своем Twitter в субботу, 29 июня.

Ему косвенно возразил глава МВД Италии и по совместительству вице-премьер правительства Маттео Сальвини. "Нарушители законы арестованы. Пиратский корабль конфискован. Большие штрафы для иностранных неправительственных организаций. Беженцы распределены по другим европейским странам. Миссия выполнена", - заявил правопопулистский политик в своем Twitter.

Другой вице-премьер правительства страны Луиджи ди Майо, представляющий популистское движение "5 звезд", заявил, что Италия не намерена больше в одиночку решать проблему беженцев. "Теперь ситуация должна измениться: или Европа проснется, или проснемся мы", - написал политик в своем Facebook

Договоренность о приеме беженцев

В интервью медиакомпании RAI Сальвини пояснил, что пять европейских стран выказали готовность принять беженцев с "Sea Watch 3". Он не стал пояснять о каких государствах идет речь, но, по данным итальянских СМИ, это могут быть Германия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция.

Контекст

Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс. (12.06.2018)

Немка Карола Ракете была задержана на острове Лампедуза, куда направила судно "Sea Watch 3" с мигрантами на борту. Она осознанно проигнорировала запрет итальянских властей. (29.06.2019)

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер пояснил, что его страна готова принять десять беженцев. При этом он резко отверг обвинения итальянской стороны. Неправомерно говорить, что Европейский Союз не демонстрирует солидарность с Италией в вопросе решения проблемы беженцев, приводит слова Кастанера агентство Reuters.

"Никто нас не слышал"

"Sea Watch 3"  12 июня подобрало в Средиземном море у берегов Ливии 53 мигрантов. Италия дала согласие на прием 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети. Оставшиеся на борту мигранты тоже нуждались в помощи, что заставило Каролу Ракете взять курс на Лампедузу,  несмотря на то, что судну было запрещено заходить в порт. По словам капитана, она сделала это, потому что "никто нас не слышал, никто не хотел брать на себя ответственность".

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    Автор: Александра Ёлкина


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