Арест немецкого капитана вызвал в ЕС новые споры о беженцах

Арестованному 31-летнему немецкому капитану судна "Sea Watch 3", занимавшегося спасением мигрантов у берегов Ливии, Кароле Ракете (Carola Rackete) вопреки воле властей Италии зашедшей в порт Лампедузы, чтобы высадить 40 беженцев, находившихся более двух недель на борту ее корабля, грозит до 10 лет лишения свободы. Ее могут обвинить в содействии торговле людьми. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) предостерег Рим от поспешных и необоснованных обвинений. "Спасение человеческих жизней - это гуманитарное обязательство. Спасение на море не должно быть криминализировано. Быстро прояснить обвинения - задача итальянской юстиции", - написал глава немецкого внешнеполитического ведомства в своем Twitter в субботу, 29 июня.

Ему косвенно возразил глава МВД Италии и по совместительству вице-премьер правительства Маттео Сальвини. "Нарушители законы арестованы. Пиратский корабль конфискован. Большие штрафы для иностранных неправительственных организаций. Беженцы распределены по другим европейским странам. Миссия выполнена", - заявил правопопулистский политик в своем Twitter.

Другой вице-премьер правительства страны Луиджи ди Майо, представляющий популистское движение "5 звезд", заявил, что Италия не намерена больше в одиночку решать проблему беженцев. "Теперь ситуация должна измениться: или Европа проснется, или проснемся мы", - написал политик в своем Facebook

Договоренность о приеме беженцев

В интервью медиакомпании RAI Сальвини пояснил, что пять европейских стран выказали готовность принять беженцев с "Sea Watch 3". Он не стал пояснять о каких государствах идет речь, но, по данным итальянских СМИ, это могут быть Германия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер пояснил, что его страна готова принять десять беженцев. При этом он резко отверг обвинения итальянской стороны. Неправомерно говорить, что Европейский Союз не демонстрирует солидарность с Италией в вопросе решения проблемы беженцев, приводит слова Кастанера агентство Reuters.

"Никто нас не слышал"

"Sea Watch 3" 12 июня подобрало в Средиземном море у берегов Ливии 53 мигрантов. Италия дала согласие на прием 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети. Оставшиеся на борту мигранты тоже нуждались в помощи, что заставило Каролу Ракете взять курс на Лампедузу, несмотря на то, что судну было запрещено заходить в порт. По словам капитана, она сделала это, потому что "никто нас не слышал, никто не хотел брать на себя ответственность".

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