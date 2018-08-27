Арест Навального как выход из любой ситуации

Алексей Навальный вновь арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.
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