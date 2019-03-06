 Арест главы карельского ″Мемориала″ Юрия Дмитриева продлен до 25 июня | Новости из Германии о России | DW | 06.03.2019

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Россия

Арест главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева продлен до 25 июня

Глава карельского "Мемориала", обвиняемый в насильственных сексуальных действиях, останется под арестом еще три месяца. Суд допросил главного врача городской поликники.

Юрий Дмитриев (фото из архива)

Юрий Дмитриев (фото из архива)

Петрозаводский городской суд продлил на три месяца, до 25 июня, арест главе карельского "Мемориала", российскому историку Юрию Дмитриеву. Об этом сообщили агентству ТАСС в среду, 6 марта, в аппарате судьи Александра Меркова, который рассматривает дело Дмитриева в закрытом режиме.

Контекст

Участники акции у Соловецкого камня зачитали имена жертв массовых репрессий. В этом году они также просили освободить режиссера Олега Сенцова, историков Юрия Дмитриева и Сергея Колтырина. Подробнее - в репортаже DW. (29.10.2018)

Несколько сотен человек приехали на место сталинских репрессий, чтобы почтить память убитых, выразить поддержку Юрию Дмитриеву и предотвратить попытки переписать историю. (06.08.2018)

В суде в качестве свидетеля 6 марта был допрошен депутат Законодательного собрания Карелии и главный врач городской поликлиники номер 2 Аркадий Рутгайзер. Ранее в суде допросили в качестве свидетеля обвинения дочь Дмитриева Екатерину Клодт. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщил "Интерфаксу", что были допрошены также невролог и гинеколог. По информации Ануфриева, комплексная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза не выявила у Дмитриева отклонений.

18 декабря 2018 года арест Дмитриеву был продлен до 25 марта. Ануфриев заявил, что "обвинение не содержит каких-либо законных доказательств вины", и историк не признает ее.  

В чем обвиняют Юрия Дмитриева

62-летнего Дмитриева впервые заключили под стражу в декабре 2016 года. Сначала его обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях, потом добавилось обвинение в незаконном хранении оружия. 27 января 2018 года историк был освобожден под подписку о невыезде. В апреле суд признал его виновным лишь в хранении оружия, оправдав по другим пунктам, и приговорил к 2,6 года лишения свободы с учетом отбытого срока.

Но 14 июня карельский Верховный суд после протеста прокуратуры отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение, а 27 июня Дмитриев вновь был задержан и повторно помещен под арест. Против него было заведено новое уголовное дело по обвинению в насильственных сексуальных действиях в отношении приемной дочери.

В "Мемориале" Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном Бору. "Мемориал" признал Дмитриева политзаключенным.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных

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Продлен арест главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву  

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