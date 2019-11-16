 Арестованы принадлежащие обвиняемой в шпионаже Цуркан полмиллиарда рублей | Новости из Германии о России | DW | 16.11.2019

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Россия

Арестованы принадлежащие обвиняемой в шпионаже Цуркан полмиллиарда рублей

По месту жительства Цуркан, а также в арендуемых ей банковских сейфах изъяты 6,16 млн долларов, 529,16 тысяч евро и 19,625 млн рублей. Еще более 500 млн рублей суд арестовал ранее.

Карина Цуркан в зале суда

Карина Цуркан в зале суда

Лефортовский суд Москвы наложил арест на банковские счета и наличные средства, принадлежащие бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Как сообщили в субботу, 16 ноября, в пресс-службе суда, речь идет о 6 160 865 долларах, 529 155 евро и 19,625 млн рублей, изъятых "по месту жительства Цуркан, а также в арендуемых ею индивидуальных банковских сейфах", передает "Интерфакс". По текущему валютному курсу, уточняет агентство, суммарно у Цуркан арестовано порядка 450 млн рублей.

Контекст

Кишиневского журналиста Артема Вареницу подозревают в сборе информации и тайном распространении газет в Приднестровье. Эксперты говорят об ущемлении свободы слова и геополитических играх. (06.07.2017)

По информации СМИ, члена правления энергетического концерна Карину Цуркан подозревают в шпионаже в пользу Румынии. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. (19.06.2018)

Ранее тот же Лефортовский суд наложил обеспечительный арест на три банковских счета Цуркан, где находятся более 500 млн рублей, напоминает ТАСС. Таким образом в рамках уголовного дела о шпионаже в отношении экс-менеджера арестовано около 1 млрд рублей.

Завербована в 2004 году

По версии следствия, Карина Цуркан с августа 2004 года осуществляла "конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", а в апреле 2015 года получила электронную версию некого документа Министерства энергетики. Как сообщало РБК, речь в нем шла о поставках российской электроэнергии в Крым и самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР". Следствие утверждает, что в сентябре того же года она передала этот документ молдавской разведке.

Цуркан обвиняют в шпионаже. Она была задержана летом 2018 года и находится под арестом. В интервью "Медузе" в августе 2018 года она заявила, что не имела доступа к гостайне, а  обвинение против нее было сфабриковано с целью сместить ее с должности из-за "принципиальной неподкупности".

Смотрите также:

  • Маргарета Гертруда Зелле, известная как Мата Хари, на оригинальной фотографии.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Покорившая Париж

    Маргарета Гертруда Зелле, известная как Мата Хари, на фотографии первого десятилетия ХХ века. Громкая слава как танцовщицы "восточного стиля" пришла к ней в 1905 году. Шпионкой она стала позже, во время Первой мировой войны.

  • Мата Хари умела увлечь публику и поклонников, которых у нее было множество.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Восточная экзотика

    Экзотические костюмы в восточном стиле, загадочное имя, которое она себе взяла (Мата Хари переводится как "око зари" или "солнце"), танец, к концу которого исполницельница представала практически нагой, - Мата Хари умела увлечь публику и поклонников, которых у нее было множество.

  • Такие фотографии Маты Хари продавались тогда во многих европейских столицах.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Звезда эротики

    Такие фотографии Маты Хари продавались тогда во многих европейских столицах.

  • Поскромнее - для почтенных отцов семейств, которые тоже ею увлекались.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Для почтенной публики

    Впрочем, и такие тоже. Поскромнее - для почтенных отцов семейств, которые тоже ею увлекались.

  • Эта фотография сделана непосредственно перед казнью.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Перед казнью

    В июле 1917 года французский военный суд признал Мату Хари виновной в шпионаже в пользу врага и приговорил к смертной казни. Спустя несколько месяцев, 15 октября 1917 года, приговор был приведен в исполнение. Эта фотография сделана непосредственно перед казнью.

  • Несравненная Грета Гарбо в роли легендарной куртизанки и шпионки.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Страсть и трагедия

    О жизни Маты Хари было снято немало художественных фильмов. На этом фото - несравненная Грета Гарбо в роли легендарной куртизанки и шпионки в фильме "Мата Хари" 1927 года. Рядом с ней - актер Рамон Новарро.

  • На снимке: кадр из фильма Мата Хари, агент Н21 1964 года.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Агент Н21

    Блистала в роли экзотической танцовщицы и шпионки и французская актриса Жанна Моро. На снимке: кадр из фильма "Мата Хари, агент Н21" 1964 года.

  • В фильме немецкого телеканала ARD Мата Хари: танец со смертью 2017 года Мату Хари сыграла немецкая актриса Наталия Вёрнер (Natalia Wörner).

    Мата Хари в жизни и на экране

    Танец со смертью

    В фильме немецкого телеканала ARD "Мата Хари: танец со смертью" 2017 года Мату Хари сыграла немецкая актриса Наталия Вёрнер (Natalia Wörner).

  • Mata Hari - Photocall - MIPCOM television content market 2016 (picture-alliance/dpa/S. Nogier)

    Мата Хари в жизни и на экране

    Телесериал

    Французская актриса Ваина Джоканте сыграла Мату Хари в сериале, который вышел весной 2017 года на российском Первом канале (до этого его показали в Португалии - на канале SIC). Снят он был при участии России, Португалии и Украины.

    Автор: Ольга Солонарь


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Мата Хари в жизни и на экране

Мата Хари была весьма загадочной личностью и трагически закончила свою жизнь: ее расстреляли во Франции за шпионаж в 1917 году. С тех пор о ней сняли не один фильм. (14.07.2017)  

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