Арестованы принадлежащие обвиняемой в шпионаже Цуркан полмиллиарда рублей

Лефортовский суд Москвы наложил арест на банковские счета и наличные средства, принадлежащие бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Как сообщили в субботу, 16 ноября, в пресс-службе суда, речь идет о 6 160 865 долларах, 529 155 евро и 19,625 млн рублей, изъятых "по месту жительства Цуркан, а также в арендуемых ею индивидуальных банковских сейфах", передает "Интерфакс". По текущему валютному курсу, уточняет агентство, суммарно у Цуркан арестовано порядка 450 млн рублей.

Ранее тот же Лефортовский суд наложил обеспечительный арест на три банковских счета Цуркан, где находятся более 500 млн рублей, напоминает ТАСС. Таким образом в рамках уголовного дела о шпионаже в отношении экс-менеджера арестовано около 1 млрд рублей.

Завербована в 2004 году

По версии следствия, Карина Цуркан с августа 2004 года осуществляла "конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", а в апреле 2015 года получила электронную версию некого документа Министерства энергетики. Как сообщало РБК, речь в нем шла о поставках российской электроэнергии в Крым и самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР". Следствие утверждает, что в сентябре того же года она передала этот документ молдавской разведке.

Цуркан обвиняют в шпионаже. Она была задержана летом 2018 года и находится под арестом. В интервью "Медузе" в августе 2018 года она заявила, что не имела доступа к гостайне, а обвинение против нее было сфабриковано с целью сместить ее с должности из-за "принципиальной неподкупности".

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