 Арестованных по делу ″Хизб ут-Тахрир″ крымских татар вывезли в Ростов-на-Дону | Новости из Германии об Украине | DW | 30.03.2019

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Украина

Арестованных по делу "Хизб ут-Тахрир" крымских татар вывезли в Ростов-на-Дону

ФСБ России обвиняет свыше двадцати крымских татар в участии в исламистской организации, запрещенной в РФ. Силовики провели массовые обыски в их домах на аннексированном Россией полуострове.

Обыски у крымских татар 27 марта 2019 года

Обыски у крымских татар 27 марта 2019 года

Более двадцати арестованных крымских татар, которых ФСБ обвиняет в участии в запрещенной в РФ исламистской организации "Хизб ут-Тахрир", вывезены в Ростов-на-Дону с аннексированного Россией украинского полуострова. Об этом агентство "Интерфакс" сообщает в пятницу, 29 марта, со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ситуацией.

По мнению крымского адвоката Эмиля Курбединова, крымских татар "вывезли, чтобы усложнить работу защите и чтобы не было поддержки". "Мы уверены, что они в ростовском СИЗО", - добавил адвокат, подчеркнув, что правоохранительные органы не предоставили каких-либо пояснений.

27 марта глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Рефат Чубаров сообщил о массовых обысках, которые российские силовики проводят  в домах крымских татар. По его словам, к пострадавшим семьям не пускали адвокатов, а в ряде случаев при обысках подбрасывали "запрещенные предметы и книги".

Версия ФСБ - спецоперация и задержание членов "Хизб ут-Тахрир"

В свою очередь, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о спецоперации, в результате которой были задержаны как главари, так и рядовые участники запрещенной в РФ исламистской организации "Хизб ут-Тахрир". По данным спецслужбы, члены организации распространяли среди жителей Крыма "террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман".

Контекст

Правозащитники представили в Берлине доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму. Они назвали цифры и факты, свидетельствующие о масштабах этих нарушений. (19.12.2018)

В аннексированном РФ Крыму продолжают нарушать права человека. Хотя преследования касаются преимущественно мужчин, женщины тоже становятся жертвами, рассказали крымские татары в Брюсселе. (10.10.2018)

Глава крымскотатарского меджлиса Чубаров в интервью DW раскритиковал лидера немецкой СвДП за предложение заморозить вопрос Крыма, назвав это поощрением новых репрессий против крымских татар. (31.08.2017)

Протест МИДа Украины против задержания крымских татар

МИД Украины выразил протест в связи с "массовыми незаконными обысками" в Крыму и задержаниями представителей крымскотатарского народа. Характер преследований "свидетельствует о настроенности России на дальнейшее усиление практики репрессий и запугивания граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях", - говорится в заявлении украинского МИДа. Российские власти уже использовали дело "Хизб ут-Тахрир" для "фабрикации дел против крымскотатарских активистов", подчеркнули в ведомстве.

Доклад миссии ООН о правах человека в Крыму

В середине марта мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представила доклад о ситуации в аннексированном Крыму. Крымские татары особенно часто становятся жертвами дискриминирующего обращения, отмечается в документе. Они "несоразмерно сильно" страдают от полицейских рейдов и уголовного преследования по обвинениям в терроризме и экстремизме, а также получают приговоры за возможное членство в религиозных мусульманских организациях, запрещенных в России, подчеркивают авторы доклада.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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Заявление МИД Украины

Доклад мониторинговой миссии ООН

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