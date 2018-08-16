 Арестованный на 30 суток Сергей Удальцов проводит сухую голодовку | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2018

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Россия

Арестованный на 30 суток Сергей Удальцов проводит сухую голодовку

В ходе голодовки координатор движения "Левый фронт" отказался от воды. Он был арестован за повторное нарушение правил проведения митингов. Удальцов считает выдвинутое обвинение надуманным.

Сергей Удальцов (фото из архива)

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов проводит сухую голодовку. Об этом его супруга Анастасия Удальцова сообщила в четверг, 16 августа. По ее словам, накануне она передала Удальцову воду, однако на следующий день он позвонил и сказал: "Я воду не пью, зачем мне вода. Больше не передавай".

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Сергей Удальцов был задержан 14 августа. По словам самого Удальцова, в ОВД его ознакомили с протоколом о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий за незаконную акцию перед началом согласованного митинга 28 июля. В тот же день координатор "Левого фронта" был арестован на 30 суток.

Выдвинутые обвинения Удальцов считает надуманными, заявила его супруга. В связи с этим он объявил голодовку "протеста против антинародной пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста".

Требование отставки правительства и референдума

28 июля в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный ранее с властями митинг против изменения пенсионного законодательства. Главными требованиями Удальцова на митинге были отставка правительства, приостановка принятия закона о повышении пенсионного возраста и проведение по этому вопросу референдума.

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