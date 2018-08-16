Арестованный на 30 суток Сергей Удальцов проводит сухую голодовку

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов проводит сухую голодовку. Об этом его супруга Анастасия Удальцова сообщила в четверг, 16 августа. По ее словам, накануне она передала Удальцову воду, однако на следующий день он позвонил и сказал: "Я воду не пью, зачем мне вода. Больше не передавай".

Сергей Удальцов был задержан 14 августа. По словам самого Удальцова, в ОВД его ознакомили с протоколом о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий за незаконную акцию перед началом согласованного митинга 28 июля. В тот же день координатор "Левого фронта" был арестован на 30 суток.

Выдвинутые обвинения Удальцов считает надуманными, заявила его супруга. В связи с этим он объявил голодовку "протеста против антинародной пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста".

Требование отставки правительства и референдума

28 июля в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный ранее с властями митинг против изменения пенсионного законодательства. Главными требованиями Удальцова на митинге были отставка правительства, приостановка принятия закона о повышении пенсионного возраста и проведение по этому вопросу референдума.

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