Арестованные в Испании россияне отпущены на свободу

Суд города Бенидорм освободил из-под стражи в пятницу, 22 января, четырех граждан России, арестованных в декабре 2020 года по обвинению в отмывании денег "русской мафии". В постановлении суда, экземпляр которого имеется у DW, отмечается, что решение об освобождении принято по ходатайству Специальной антикоррупционной прокуратуры, не увидевшей в действиях подследственных состава преступления.

Деньги, по версии следствия, якобы добытые в результате заказных убийств, похищения и торговли людьми, после поступления в Испанию вкладывались при содействии арестованных и ныне освобожденных граждан РФ в дорогостоящую недвижимость - дома и участки под застройку. На них приобретались для клиентов автомобили и яхты. Капиталы шли и в бизнес - на покупку ресторанов, гостиниц, дискотек. Дело приобрело большой общественный резонанс как в Испании, так и в России.

Несоответствия в доказательствах

Впрочем, сразу же после ареста подозреваемых ряд опрошенных DW испанских юристов усомнились в перспективах дела и указали на ошибки следствия. Во-первых, из просочившихся в печать материалов полиции было ясно, что деньги из России поступали в Испанию через международные банки, то есть вполне легальным путем, что само по себе опровергало обвинение в отмывании. Во-вторых, указанные в деле российские ОПГ, которым якобы принадлежали капиталы, прекратили свое существование еще в конце 90-ых годов. А перечисленные в деле "воры в законе", к примеру, Аслан Усоян, или умерли, или все эти годы находились в тюрьмах, как Захарий Калашов.

Кто на самом деле вкладывает капиталы в Испании

Между тем, обосновавшиеся в Испании россияне, действительно развернули в последние годы бурную посредническую деятельность. Это им позволяло жить на широкую ногу. К примеру, один из задержанных - адвокат Алексей Широков приобрел для себя на комиссионные от сделок большой дом и несколько спортивных автомобилей. При аресте у него были изъяты драгоценности, коллекция огнестрельного оружия, банковские счета, крупная сумма наличных.

Кто же являлся клиентами Широкова и компании? Для опрошенного DW риэлтора-испанца Антонио Филиу, который много лет работает в провинции Аликанте с клиентами из России, никакой тайны здесь нет. Он утверждает, что деньги, вывозимые в последние годы в Испанию, принадлежат не представителям ОПГ, а российским чиновникам и бизнесменам. Эту же информацию подтвердили DW в Управлении регистрации недвижимости провинции Аликанте.

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